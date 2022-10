Brak zaprawy na ziarniaku to także brak ochrony. Fot. KB

Pomimo, że zazwyczaj materiał kwalifikowany będzie cechował się dobrym pokryciem zaprawą to zdarzają się czasem niechlubne wyjątki. Taki kwalifikat jak na zdjęciu powinien być reklamowany u producenta. Dlaczego?

Brak zaprawy na ziarniaku to luka w ochronie młodych siewek przed chorobami.

Słabe pokrycie nasion powinno być reklamowane.

Zaprawa - podstawa kwalifikatu

Jakość materiału siewnego ma bardzo duży wpływ na wschody, a samo zaprawienie na ochronę przed chorobami w pierwszych chwilach życia nowych roślin. I choć zazwyczaj kwalifikat ma tu przewagę nad materiałem siewnym wytwarzanym we własnym zakresie to niestety występują niechlubne wyjątki od reguły.

Co prawda kolor pokrycia nie świadczy o jakości zaprawienia i skuteczności ochrony fungicydowej ziarniaka, to jednak całkowity brak klasycznej dla zaprawy barwy już stanowi problem. Brak charakterystycznego koloru ewidentnie oznacza lukę w pokryciu zaprawą, czyli całkowity brak ochrony ziarniaka przed chorobami grzybowymi. Czasem problemem jest także jedynie pokrycie polimerem który nadaje właściwy kolor, bez ochronnej substancji czynnej.

Reklamacja kwalifikatu?

Błędy mogą być tu efektem czynnika czysto ludzkiego (obsługujący zaprawianie zapomnieli o podaniu zaprawy np. przy końcówce partii) lub technicznego (złe ustawienia maszyny, usterki etc). Niemniej w takim przypadku rolnik powinien reklamować u dystrybutora zakupioną partie materiału siewnego. I zdecydowanie taka reklamacja powinna zostać pozytywnie rozpatrzona - brak pokrycia oznacza, że zakupiony towar nie spełnia norm opisanych w specyfikacji produktu i gwarantowanych przez sprzedającego.

Technicznie rzecz ujmując - reklamacja powinna zostać sporządzona w wersji pisemnej. Przedstawiciel dystrybutora powinien sporządzić notatkę, a następnie ustosunkować się do zgłaszanego problemu. Warto w przypadku zgłaszania reklamacji wykonać zdjęcia poglądowe, a także zachować część materiału siewnego.

Jakie są wyjścia z sytuacji? To już kwestia dość indywidualna, niemniej jeśli problem dotyczy dużej części zakupionego towaru to w grę wchodzą korekty cenowe, wymiana towaru a nawet całkowity jego zwrot. Oczywiście wiele firm będzie bronić się przed reklamacjami, jednak w przypadku dość oczywistych (jak np. na zdjęciu) to rolnik ma konkretne argumenty.

Kupując materiał siewny pamiętajmy, że płacimy za jakość i tej jakości od zakupionego towaru mamy prawo wymagać.