Rzepak jest atrakcyjnym pokarmem dla ślimaków. Stanowią one spore zagrożenie dla tej uprawy, dlatego tuż po siewach warto chronić młode rośliny.

Rzepak jest narażony na ataki ślimaków szczególnie w początkowych fazach rozwoju.

Stworzenie pasa buforowego może skutecznie zredukować lub całkowicie wyeliminować uszkodzenia powodowane przez te szkodniki.

O zagrożeniu ze strony ślimaków informowaliśmy tydzień temu, kiedy to dochodziły do nas pierwsze sygnały z południa kraju o masowym występowaniu tych szkodników. W rozwoju sprzyja im wilgoć pochodząca z ostatnich opadów, stąd szczególnie tam gdzie zanotowano deszcze i wilgoć glebowa się nadal utrzymuje rolnicy informują o problemie z tymi szkodnikami.

Rzepak atrakcyjny dla ślimaków

Ślimaki w rzepaku stanowią bardzo duże zagrożenie. Nie jest tajemnicą, że młode rośliny rzepaku stanowią dla wszelakiej maści mięczaków atrakcyjny pokarm. Szczególnie narażone są rośliny bezpośrednio po wschodach - zarówno liścienie, jak i pierwsze liście. Rzepak jest wówczas nie tylko apetyczny dla ślimaków, ale również stosunkowo łatwy do konsumpcji. Rośliny są bardzo małe, a przez to zniszczenia po pojawie ślimaków na plantacji mogą być dość duże. Zdarzały się już sytuacje, że w ciągu nocy z pola znikały spore połacie rzepaku - po tylko kilkunastogodzinnym żerowaniu. Częstą oznaką żerowania ślimaków są otwory w liściach młodych roślin. Mamy wówczas do czynienia z (tylko albo aż) uszkodzeniami. Jednak często łupem tych szkodników rzepaku padają całe rośliny.

Moluskocydy chronią przed ślimakami

Plantacje przed ślimakami mogą być chronione przez moluskocydy. W praktyce dość często spotykanym sposobem jest tworzenie pasa buforowego zabezpieczającego rośliny przed ślimakami. Pas taki powinien być wykonany na brzegach pola - wzdłuż granic oraz na poprzeczniakach. Oczywiście szczególnie zalecany jest przy zaroślach, rowach, drzewach - miejscach z których ślimaki wyruszają na pole. W większości przypadków wskazania producentów mówią o dawce kilku kilogramów/ha - jest to rozwiązanie stosowane w przypadku aplikacji moluskocydu na całej plantacji. Niemniej - najczęściej tworzy się właśnie pasy buforowe. Próg szkodliwości jest uzależniony od gatunku. Ogólnie rzecz ujmując w fazach BBCH 9-11 zostaje on przekroczony w momencie uszkodzenia 5% siewek. W fazie 2-5 liści próg został wyznaczony na uszkodzenie 10% roślin.

Preparaty na bazie dwóch substancji

Na rynku mamy dostępnych 28 preparatów skierowanych do walki ze ślimakami w rzepaku ozimym (poniżej wymienione). Produkty te oparte są o metaldehyd lub fosforan III żelaza (Vitrol GB działa na bazie pirofosforan żelaza). Poszczególne propozycje różnią się sposobem działania - w zależności od swojego składu. I tak np metaldehyd (formulacje GB lub RB). Produkty na bazie metaldehydu stanowią przynętę dla ślimaków. Metaldehyd działa na ślimaki w ten sposób, że po spożyciu granulki ślimaki wytwarzają nadmierne ilości śluzu - konsekwencją jest odwodnienie. Po skonsumowaniu (lub kontakcie z granulką) ślimaki mogą pozostać unieruchomione lub odrętwiałe. Metaldehyd działa nieodwracalnie - komórki produkujące śluz są trwale zniszczone.

Inaczej sprawa ma się z fosforanem żelaza. Przede wszystkim efekty mogą nie być widoczne natychmiastowo. Jako że zaburza on działanie układu pokarmowego ślimaka, to działa wskutek spożycia. Zaburzone zostają procesy metaboliczne u szkodnika (nieprawidłowe funkcjonowanie metabolizmu wapnia w jelitach). Jednocześnie zahamowane zostaje wydzielanie śluzu. Ślimaki przestają pobierać pokarm i opuszczają plantacje szukając schronienia w miejscach zacienionych, wilgotnych. Niemniej po krótkim czasie zamierają.

Czym zwalczać ślimaki?

Poniżej znajduję się lista preparatów do zwalczania ślimaków. Z pozoru jest ona dość długa, natomiast wybór substnacji jest skąpy.

Allowin 04RB - metaldehyd

Axcela GB - metaldehyd

Clartex Neo 04RB - metaldehyd

Ironclad - fosforan żelaza

Ironmax Pro - fosforan żelaza (III)

Lima Oro 3 GB - metaldehyd

Lima Oro 5 GB - metaldehyd

Limgol 5 GB- metaldehyd

Medal 3 GB - metaldehyd

Metaray 04 RB - metaldehyd

Metkol 5 GB - metaldehyd

Molufries 5 GB - metaldehyd

Push 5 GB - metaldehyd

Sharmet 5 GB - metaldehyd

Siga 3 GB - metaldehyd

SIMAROL GB na ślimaki - metaldehyd

Slug-Off - metaldehyd

Slugicol 3 GB - metaldehyd

Slugix - metaldehyd

Sluxx HP - fosforan żelaza

Snacol 5 GB - metaldehyd

Sneg 3 GB - metaldehyd

Soltex Niezawodny SNAILMAX 05GB trutka na ślimaki - metaldehyd

Ślimatox 5 GB - metaldehyd

Ślimax Agro 3 GB - metaldehyd

Vitrol GB - pirofosforan żelaza

Xiren GB - metaldehyd