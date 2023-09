Rzepak po wschodach narażony jest zarówno na silną presję szkodników, jak i chorób. Dodatkowo bardzo duże zagrożenie związane jest z obecnością na plantacji ślimaków.

Na licznych plantacjach rzepaku obserwujemy gołożery będące efektem obecności ślimaków na polach

Najbardziej narażone na uszkodzenia są młode rośliny rzepaku

Jest sucho, ale ślimaki żerują dość licznie

Błędne jest stwierdzenie, że plantacje rzepaku są mniej narażone na uszkodzenia powodowane przez ślimaki ze względu na panujące warunki pogodowe, czyli wysokie temperatury i brak opadów. Ślimaki przy aktualnej pogodzie w zasadzie przez cały dzień ukrywają się w silnie zacienionych miejscach - w zakrzewieniach, miejscach gdzie światło słoneczne ma utrudniony dostęp. Dlatego też na żerowanie ze strony ślimaków najbardziej narażone są brzeżne pasy pola obok których występują rowy, drzewa oraz zarośla - ślimaki czują się w takich miejscach bezpiecznie, a jednocześnie bardzo blisko kryjówek znajduje się łatwo dostępny dla nich pokarm.

Oczywiście jeśli pojawią się opady deszczu to prawdopodobnie będziemy mogli zaobserwować masowy pojaw tych szkodników na plantacjach. A trzeba wiedzieć, że młode rośliny rzepaku są dla nich wyjątkowo atrakcyjne.

Najbardziej narażone są młode rośliny

Mięczaki na żerowanie wychodzą późnym wieczorem i w zasadzie do rana mogą konsumować wschodzące rośliny - póki nie dociera do nich silne światło słoneczne. Co gorsza szkodniki te wykazują się dość dużym apetytem i niewielka roślina rzepaku tylko w pewnym stopniu zaspokaja potrzeby pokarmowe ślimaka. Na etapie wschodów i w fazie bezpośrednio po nich próg szkodliwości ustalony został na 5% uszkodzonych roślin lub 2-3 ślimaki na metrze kwadratowym. Z kolei w fazach BBCH 13-14 to 10% uszkodzonych roślin i 4 ślimaki na metrze kwadratowym.

Ślimaki będą groźne dla rzepaku przez niemal całą jesień - zwłaszcza we wrześniu oraz w październiku. Jednakże większe rośliny, w późniejszych etapach rozwojowych, cechują się wyższą masą liściową, dlatego też uszkodzenia są wówczas mniejsze - przynajmniej jeśli chodzi o ilość uszkodzonych roślin. Na wczesnych etapach ślimaki zjadają niemal całe rośliny, natomiast w wyższych fazach BBCH zadowalają się fragmentami liści, które zaspokajają ich zapotrzebowanie pokarmowe.

Dodajmy, że największe zagrożenie płynie ze strony m.in. ślinika luzytańskiego oraz pomrowika plamistego.

Moluskocydy kontaktowe i żołądkowe

Na rynku dostępny jest szereg produktów dedykowanych do ograniczania strat spowodowanych przez żer ślimaków. Moluskocydy najczęściej dostępne są w formie granulatu za pomocą którego tworzymy pasy buforowe wzdłuż granic pola - zwłaszcza miejsc zakrzewionych, zadrzewionych czy wzdłuż rowów.

Preparaty te oparte są o metaldehyd lub fosforan żelaza. Rozwiązania bazujące na metaldehydzie działają kontaktowo i żołądkowo. Po kontakcie z granulą (lub po jej spożyciu) komórki odpowiadające za wydzielanie śluzu ulegają nieodwracalnemu uszkodzeniu. W następstwie tychże uszkodzeń następuje nadmierne wydzielanie śluzu, a szkodniki drętwieją i ulegają unieruchomieniu.

Preparaty na bazie fosforanu żelaza działają drogą żołądkową. W przeciwieństwie do produktów działających w oparciu o metaldehyd te rozwiązania całkowicie zahamowują wydzielanie śluzu. Po skonsumowaniu granulatu ślimaki wracają do swoich kryjówek i tam zamierają. Efekt jest nieco wolniejszy, aczkolwiek skuteczność fosforanu żelaza w ograniczaniu żerowania ślimaków jest również bardzo wysoki.