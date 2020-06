Śmietka kapuściana w rzepaku ozimym - nie tylko jesienią

Szkodnik ten występuje nie tylko jesienią. Także wiosną uszkadza korzenie rzepaku ozimego, znacznie zwiększając ryzyko wystąpienia suchej zgnilizny kapustnych na szyjce korzeniowej roślin.

Śmietka kapuściana jest podobna do muchy domowej, ale jest mniejsza i ma delikatniejszą budowę. W ciągu roku występują 3 pokolenia śmietki kapuścianej. Formą zimującą jest bobówka, którą wiosną można znaleźć w pobliżu roślin rzepaku, w wierzchniej warstwie gleby. Pierwsze dorosłe muchówki pojawiają się najczęściej w II połowie kwietnia, gdy temperatura gleby przekroczy 10°C.

Postacie dorosłe śmietki kapuścianej mogą żyć do 3 tygodni, odżywiając się sokiem z roślin, rosą miodową lub nektarem. Po około tygodniu od wylotu samice składają jaja na szyjce korzeniowej roślin lub bezpośrednio przy niej, do gleby. W ciągu swego życia samica składa około 100 jaj, po kilka sztuk dziennie. W zależności od warunków klimatycznych larwy pojawiają się po upływie 3-10 dni. W pierwszym okresie żerują na korzeniach bocznych, następnie nadgryzają korzeń główny i wgryzają się w szyjkę korzeniową, żerując około 3-4 tygodni. Uszkodzone korzenie stają się wrażliwsze na atak patogenów. Ponadto, w momencie uszkodzenia systemu korzeniowego, zaburzone zostaje pobieranie wody i składników pokarmowych. Dojrzałe larwy pozostają w glebie i przechodzą w stadium poczwarki. Od II połowy lipca i w sierpniu obserwuje się wylot II pokolenia śmietki kapuścianej. Natomiast III pokolenie much nalatuje na rzepak we wrześniu i październiku.

Jak wyglądają uszkodzenia korzeni powodowane żerowaniem larw tego szkodnika, można zobaczyć na filmie. Wykonaliśmy je na wyrośniętej roślinie, lecz można sobie wyobrazić co się dzieje jesienią, gdy średnica korzenia wynosi zaledwie kilka milimetrów.

