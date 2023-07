Choć według zaleceń ekspertów soję powinno uprawiać się na glebach żyznych, to doświadczenia dzisiaj opisywanego rolnika pokazują jasno, że roślina ta radzi sobie dobrze także na słabszych stanowiskach.

Czy na mozaikowatych glebach klasy IVa i IVb soja może wydać zadowalający plon i zapewnić farmerowi godziwy zysk? Zdaniem naszego rozmówcy jak najbardziej. Trzeba jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Soja na lekkiej glebie

W gospodarstwie Jarosława Bandosza soję uprawia się od dwóch lat. Jakie były powody zainteresowania się tą rośliną?

- Soję wsiałem po raz pierwszy dwa lata temu i była to roślina, która miała zastąpić w płodozmianie buraki cukrowe, których uprawa wówczas nie była tak opłacalna jak obecnie. Jako, że uzyskany plon i wynik ekonomiczny były zadowalające, to postanowiłem, iż na pewno zostanie ze mną na dłużej – wyjaśnia Jarosław Bandosz, rolnik z okolic Krasnegostawu na Lubelszczyźnie.

Uprawa soi – o czym pamiętać?

Zdaniem naszego rozmówcy jest kilka ważnych kwestii, które należy stosować przy uprawie tej rośliny. Pierwszą z nich jest idealne przygotowanie stanowiska przed siewem – musi być równo, jak na stole. Takie działanie pozwoli nam na późniejsze zminimalizowanie strat przy zbiorze.

Z praktyki rolnika wynika także, iż warto przed siewem wykonać szczepienie nasion bakteriami brodawkowymi przeznaczonymi dla soi. Takie działanie w przypadku Bandosza skutkowało licznymi brodawkami na korzeniach.

Sam termin siewu uzależniony jest od temperatury gleby i na ogół następuje na początku maja. Soja wysiewana jest w przypadku opisywanego gospodarstwa w rozstawie rzędów wynoszącej 25 cm.

Jeśli chodzi o nawożenie przedsiewne, to farmer stosuje ok. 300 kg/ha nawozu PK o zawartości składników 20/30. Dodaje on także, że nie stosuje żadnego dodatkowego nawożenia azotowego.

- Odchwaszczanie przedwschodowe przeprowadzam przy wykorzystaniu środka Stomp Aqua, a powschodowo stosuję preparat Corum. Takie rozwiązanie sprawdza się w moich warunkach i nie zamierzam w tej kwestii nic zmieniać. Z dalszych oprysków stosowane jest nawożenie dolistne mikroelementami oraz jeśli sytuacja tego wymaga, to przeprowadzany jest zabieg fungicydowy – zaznacza Jarosław Bandosz.

Zbiór wykonywany jest popularnym Bizonem, w zależności od przebiegu pogody ma miejsce we wrześniu, a przy deszczowych latach nawet w październiku. Jest zatem sporo czasu na późniejszy siew pszenicy.

Jakie plony, jaka opłacalność?

Przejdźmy zatem do najważniejszego pytania, a mianowicie jakie plony soi udaje się zebrać gospodarzowi?

- W zeszłym roku uzyskany średni plon wyniósł ok. 2,7 t/ha, gdzie na lepszym polu dobił nawet do 3 t/ha. Taki wynik jest moim zdaniem bardzo dobry, bowiem należy zaznaczyć iż zeszły sezon w moim rejonie był suchy, co z pewnością negatywnie odbiło się na plonie. Uważam zatem, że przy sprzyjających warunkach można w tym zakresie jeszcze nieco poprawić – dodaje Bandosz.

Z kalkulacji prowadzonej przez rolnika wynika, iż w zeszłym sezonie soja wygenerowała 3000 zł czystego zysku z hektara, a cena sprzedaży wyniosła ok. 2050 zł.