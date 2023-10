Stosunkowo nowym gatunkiem na polskich polach, jakim jest sorgo, szerzej zajmowaliśmy się w ubiegłym roku, zamieszczając regularnie relacje z plantacji należącej do zaprzyjaźnionego rolnika. Poprosiliśmy również wówczas eksperta o opinię na temat jakości kiszonki z tego gatunku. Jak sorgo spisuje się w tym roku?

Marcin Korcz prowadzi w powiecie wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego. Zapewnienie odpowiedniej bazy paszowej, przy dużej obsadzie zwierząt, jest niemałym wyzwaniem, zwłaszcza w trudnych warunkach zmian klimatycznych. W sytuacji okresowego niedoboru opadów kukurydza okazuje się zawodna, dlatego też rolnik zainteresował się gatunkiem, który przy niewielkich wymaganiach wytwarza duży plon biomasy. Rodzaj sorgo, do którego należą liczne gatunki ciepłolubnych traw, wywodzi się z gorącego klimatu Afryki, Indii czy Meksyku. Rośliny te charakteryzują się dużą odpornością na suszę i wysokie temperatury.

Susza utrudniła wschody

W tym roku sorgo w gospodarstwie Marcina Korcza trafiło na pole charakteryzujące się glebą V i VI klasy bonitacyjnej. Przedplonem było żyto na zielonkę. Po jego zbiorze na pole wywieziony został obornik bydlęcy, a następnie wykonana została orka. Przedsiewnie zastosowany został również w dawce 200 kg/ha nawóz NPK 4-12-12, a także w tej samej ilości wysiany został saletrzak.

Rośliny, które najwcześniej wzeszły, wypuściły już wiechy, fot. Maciej Sacha

Siew, przy pomocy typowego siewnika zbożowego z zamkniętą częścią redlic i rolkami do drobnych nasion, odbył się 26 maja. Niestety, suma opadów w tym miesiącu wyniosła zaledwie 20 mm. W efekcie gleba była silnie przesuszona, a wilgoć można było wypatrzeć dopiero na głębokości około 20 cm. Jak określił to sam rolnik, siew odbywał się w warunkach pustynnych.

Jeśli chodzi o ochronę, przeprowadzony został jeden zabieg środkiem zawierającym S-metolachlor, terbutylazynę i mezotrion. W formie oprysku zostało również wykonane nawożenie dolistne dawką 8 l/ha nawozu zawierającego 41,6 proc. N, 0,14 proc. Mn, 0,065 proc. B, 0,013 proc. Cu, 0,012 proc. Zn, 0,0013 proc. Mo.

Sorgo lubi opady i upały

Wobec wspomnianych pustynnych warunków, wschody były bardzo opóźnione i nierównomierne. Marcin Korcz wspomina, że sam w pewnym momencie miał poważne wątpliwości co do przyszłości plantacji. Jeszcze na początku sierpnia rośliny miały zaledwie po kilka liści i wysokość maksymalnie do kolan, z wieloma niemal pustymi placami w obrębie pola.

Wszystko zmieniło się, gdy po sierpniowych opadach nastąpił upalny wrzesień. W ciągu zaledwie 3-4 tygodni sorgo w najlepszych miejscach pola wystrzeliło do wysokości około 4 m. Obecnie na najwyższych roślinach pojawiły się wiechy, ale mimo października na większości areału sorgo nadal rośnie.

- Jak na ten rok, na tę suszę, jest rewelacja. Żadna kukurydza by tyle nie urosła w tym miejscu i z tak późnego terminu siewu. Wprawdzie sorgo ma mniejszą zawartość energii w kiszonce niż kukurydza, ale jednocześnie więcej białka niż trawa, przy większym plonie biomasy z hektara niż kukurydza – mówi Marcin Korcz.