Przez cały sezon relacjonowaliśmy stan plantacji sorgo w woj. kujawsko - pomorskim. W komentarzach pojawiały się wątpliwości co do wartości paszowej kiszonki z tego gatunku, dlatego też postanowiliśmy przeprowadzić badania jej składu, porównać z innymi gatunkami i skonsultować z ekspertem. Jak wypada sorgo na tle kukurydzy i lucerny?

Dla przypomnienia, sorgo przy niemal identycznych zabiegach agrotechnicznych, a więc i kosztach, dało większy plon biomasy niż uprawiana tuż obok kukurydza. Pod względem ilościowym wydaje się to być więc ciekawa alternatywa. Jeśli chodzi natomiast o jakość uzyskanej paszy, o ocenę poprosiliśmy koordynatora zespołu ds. doradztwa żywieniowego z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Zbigniewa Wróblewskiego.

Alternatywa dla kukurydzy

- Sorgo paszowe zazwyczaj ma nieco niższe wartości energetyczne niż kiszonka z kukurydzy, ale są podobne w ilości białka. Ze względu na niższą jakość upraw sorgo pastewnego w porównaniu z kukurydzą, najlepiej stosować je w sytuacjach, gdy plony sorgo pastewnego są wyższe niż kukurydzy lub gdy zapotrzebowanie na energię zwierząt gospodarskich jest mniejsze niż to, co jest dostarczane przez kiszonkę z kukurydzy. Kiszonka z kukurydzy daje wysokie plony wysokiej jakości paszy i jest preferowaną rośliną kiszonkową w porównaniu z sorgo pastewnym. Jednak na suchych, płytkich glebach plony sorgo pastewnego mogą być bardziej spójne niż kukurydzy – mówi Zbigniew Wróblewski.

Jak dodaje nakłady na plantacji sorgo mogą być niższe niż w przypadku kukurydzy, dzięki czemu uprawa generuje mniejsze ryzyko finansowe. W tych warunkach sorgo paszowe może być atrakcyjną alternatywą dla kukurydzy, nawet jeśli weźmie się pod uwagę mniejszą wartość kiszonki. W sytuacji problemów z dziką zwierzyną, zaleca się również sorgo w mieszaninie z kukurydzą lub wysianie kilku rzędów na obwodzie pola.

W poniższej tabeli zestawiamy dla porównania wyniki badań próbek kiszonki z sorgo, kukurydzy i lucerny.

Sorgo Kukurydza Lucerna Sucha masa 25,41 % 32,02 % 42,06 % Strawna masa organiczna 64,30 % SM 64,99 % SM 64,49 % SM Białko ogólne 8,78 % SM 11,87 % SM 18,89 % SM Białko ogólne strawne 77,16 g/kg SM 50,92 g/kg SM 130,34 g/kg SM Białko nie rozkładane w żwaczu 17,80 g/kg SM 21,95 g/kg SM 37,78 g/kg SM ADF 36,14 % SM 23,01 % SM 24,05 % SM NDF 62,25 % SM 37,81 % SM 31,21 % SM Skrobia 0,00 % SM 34,13 % SM 0,00 % SM Energia metaboliczna 10,59 MJ/kg SM 10,07 MJ/kg SM 9,59 MJ/kg SM Energia laktacji netto 5,97 MJ/kg SM 6,36 MJ/kg SM 5,55 MJ/kg SM Białko ogólne dostępne w jelicie cienkim 129,99 g/kg SM 131,32 g/kg SM 132,44 g/kg SM Bilans azotu w żwaczu -1,79 g/kg SM -6,96 g/kg SM 9,03 g/kg SM Tłuszcz strawny 40,81 g/kg SM 22,91 g/kg SM 28,91 g/kg SM Bezazotowe związki wyciągowe 367,07 g/kg SM 467,39 g/kg SM 258,54 g/kg SM

Pasza dla jałówek i krów zasuszonych

- Sorgo paszowe jest szczególnie dobrze dostosowane do niektórych grup zwierząt gospodarskich, takich jak jałówki mleczne i krowy zasuszone. Zwierzęta te mają niższe zapotrzebowanie energetyczne niż krowy w okresie laktacji lub te w końcowej jej fazie. Sorgo może zapewnić prawie kompletną dawkę dla tych zwierząt, gdy jest odpowiednio uzupełnione w pasze białkowe – wyjaśnia ekspert PFHBiPM.

Zwraca też uwagę, że to, co różni sorgo od kukurydzy to głównie skrobia. Przypomina jednocześnie, aby nie przekraczać rozsądnych ilości poszczególnych kiszonek w dawce pokarmowej. Kukurydzy ze względu na kwas linolowy i możliwy spadek zawartości tłuszczu w mleku, a lucerny z uwagi na dużą zawartość fitoestrogenów i możliwy negatywny wpływ na wyniki w rozrodzie.