Piotr Miecznikowski jest rolnikiem z powiatu nidzickiego, a od grudnia 2020 roku pełni funkcję członka zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Od lat działa na rzecz rolnictwa w regionie, pełniąc od 2007 roku funkcję przewodniczącego rady powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim.

Zbigniew Ziejewski jest posłem na Sejm i właścicielem gospodarstwa Ziemar, na terenie którego odbywały się wspomniane dni pola. Łączy działalność rolniczą, skupiającą się wokół produkcji drobiu i materiału siewnego z pełnieniem funkcji politycznych, a w przeszłości również samorządowych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej czy jako starosta powiatowy.

Jak podkreśla Piotr Miecznikowski, w rolnictwie jest coraz trudniej i wielu rolników staje się dwuzawodowcami, gdyż z samego gospodarstwa trudno byłoby im wyżyć. Wyjaśnia, że kiedyś można było utrzymać się bez problemu z 20 hektarów, a dzisiaj, żeby wyżyć z samego gospodarstwa, bezpieczną wartością jest często dopiero 50 hektarów. Zaznacza również, że nie napawa optymizmem regres produkcji zwierzęcej, do którego przyczyniają się rosnące koszty i coraz mniej pewne zyski, powodowane spadającymi cenami skupu mleka czy ASF w przypadku trzody chlewnej.

Zbigniew Ziejewski choć sam dysponuje znaczącym areałem, zaznacza, że mając małe gospodarstwo, również można utrzymać się z niego na zadowalającym poziomie. Podkreśla jednak, że potrzebny jest dobry pomysł i znalezienie niszy, zapewniającej wyższy dochód z hektara niż uprawa zbóż.

- Z kilku czy kilkunastu hektarów można się utrzymać choćby z warzywnictwa, ale w tym momencie rząd powinien stworzyć atrakcyjne warunki do budowania przechowalni, bo te owoce czy warzywa trzeba przechowywać w chłodniach. Ostatnio spotkałem się z rolnikiem, który ma bardzo mały areał, 8 hektarów i żyje mu się bardzo dobrze. Tajemnicą jego sukcesu gospodarczego jest słonecznik na kwiaty, które sprzedaje do okolicznych kwiaciarni i pola lawendowe, gdzie oprócz zbioru organizuje sesje fotograficzne – mówi poseł.

Przekop Mierzei Wiślanej, którego uroczyste otwarcie miało miejsce 17 września ubiegłego roku, miał uniezależnić nas od Rosji w zakresie wykorzystania potencjału portu w Elblągu. Tak się jednak nie stało, gdyż mimo wydanych miliardów złotych i upływu blisko roku od otwarcia, większe statki nie są w stanie dopłynąć do celu, a port obsługuje głównie barki.

- Minister Telus mówi, że został uruchomiony tranzyt i to zboże jedzie do portów, ale ilości jakie wjechały, przekraczają możliwości załadunku w portach. Sugerowaliśmy, żeby wreszcie odblokować Mierzeję Wiślaną, bo został wykonany piękny przekop, szumne otwarcie, a cały czas nie ma przekopu 900 metrów do portu w Elblągu, który mógłby eksportować 2 miliony ton. To są potężne możliwości, a rząd niestety się targuje z prezydentem Elbląga, kto ma być właścicielem portu – mówi Zbigniew Ziejewski.

Jak dodaje Piotr Miecznikowski, w lokalnym środowisku nie jest tajemnicą, które firmy skupujące płody rolne wciąż importują zboże z Ukrainy. Jednocześnie pojawia się niespotykany dotychczas problem pełnych magazynów tuż przed żniwami, co stawia pod znakiem zapytania możliwości prowadzenia skupu prosto z pola.

- Kilka dni temu udaliśmy się do podmiotu zajmującego się skupem płodów rolnych w powiecie nidzickim. Dowiedzieliśmy się, że rzepaku już nie skupują, ponieważ mają zapełnioną powierzchnię magazynową. Dalsze pytanie dotyczyło żniw, czy będzie można prowadzić dostawy na bieżąco z pola. Pracownik odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma wolnej przestrzeni magazynowej. Muszę dodać, że do tego podmiotu kilkukrotnie przyjeżdżały dostawy tysięcy ton pszenicy z Zamościa. Podejrzewamy, że jest to zboże ukraińskie i stosowne służby zostały oczywiście powiadomione. Sprawdzamy pochodzenie tego zboża, ale jednocześnie mamy podstawy żeby stwierdzić, że to ukraińskie zboże cały czas spływa do Polski. Podobnych sytuacji jest w skali kraju więcej i dotyczą też kukurydzy – mówi członek zarządu Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej.