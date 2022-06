Jak co tydzień aktualizujemy ceny zbóż różnych płodów rolnych. Obecnie na skupach zauważalny jest spadek, względem ubiegłego tygodnia, dotyczy to szczególnie rzepaku. Generalnie skupy ograniczają przyjmowanie dostaw zbóż, pod nowy sezon żniwny.

Jak już informowaliśmy na Farmer.pl, na południowym zachodzie Polski ruszyły dość wczesne zbiory jęczmienia ozimego. W skupach już jest on przyjmowany, aczkolwiek zarówno producenci, jak i skupujący patrzą niepewnie na nowy sezon. Wiele mówi się o tym by magazynować płody, gdyż ceny podczas żniw mogą być bardzo zmienne. Jednakże, co w przypadku, kiedy nie wszyscy rolnicy mogą pozwolić sobie na przetrzymywanie zbóż, ze względu na różne zobowiązania?

Wiele skupów wstrzymanych

W oczekiwaniu na zbiory tegoroczne, skupy ograniczają, bądź w wielu miejscach już nie przyjmują płodów. Import głównie kukurydzy na Polski rynek, powoduje wiele zawirowań na rynku cenowym zbóż. Obecnie średnio ceny kukurydzy mieszczą się w granicach 1200-1250 zł/t. Istotny spadek obserwowany jest również w przypadku rzepaku, którego cena teraz to 3000 zł/t, lub jeszcze niżej na nowy zbiór. Porównując do ubiegłego tygodnia, ceny rzepaku wynosiły jeszcze 3600-3800 zł/t.

Prognozowane plony będą niższe

Jak podawał Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w raporcie suszowym, prowadzonym w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2022 roku największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych.

Z danych biuletynu MARS (Monitoring Agricultural Resources) Służby Naukowej Komisji Europejskiej (Wspólne Centrum Badawcze JRC), wynika, iż potencjał plonowania pszenicy miękkiej zmniejszył się w 13 z 25 krajów UE. Przy czym najbardziej we Francji, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii.

Poniższa mapa przedstawia poziom gleb, z wyraźnie obecnym wysokim poziomem suszy, dla zbóż ozimych.

Powierzchnia gleb zagrożonych suszą, analiza dla zbóż ozimych za okres od marca tego roku. IUNG-PIB

Aktualne ceny zbóż - czerwiec 2022

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 24 czerwca 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A.

pszenica konsumpcyjna – 1391,

żyto konsumpcyjne – 1284.

Lubella S.A.

pszenica konsumpcyjna – 1350.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. (cena na dzień 20 czerwca)

pszenica konsumpcyjna – 1350.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

pszenica konsumpcyjna – 1450,

żyto konsumpcyjne – 1300.

Osadkowski S.A.

pszenica konsumpcyjna – 1500,

pszenica paszowa – 1350,

pszenżyto – 1300,

jęczmień paszowy – 1200,

rzepak – 3000.

Młyn-Pol

pszenica konsumpcyjna – 1400,

pszenica paszowa – 1350.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

pszenica konsumpcyjna – 1520,

pszenica paszowa – 1350,

pszenżyto – 1200,

żyto paszowe – 1100,

żyto konsumpcyjne – 1130,

jęczmień paszowy – 1150,

kukurydza sucha – 1300,

owies – 950.

Gołańcz Piast

pszenica konsumpcyjna – 1450,

pszenżyto – 1280,

jęczmień paszowy – 1280,

kukurydza sucha – 1300.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

pszenica konsumpcyjna – 1400,

żyto konsumpcyjne – 1180.

Agroland sp. z o.o.

pszenica konsumpcyjna – 1450-1430,

jęczmień paszowy – 1100,

rzepak - 2970 - nowy zbiór.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

pszenica konsumpcyjna – 1500,

pszenica paszowa – 1350,

pszenżyto – 1250,

żyto paszowe – 1000,

żyto konsumpcyjne – 1180,

jęczmień paszowy – 1200,

rzepak – 3000.

F.H.U. Gawor

pszenica konsumpcyjna – 1400,

pszenica paszowa – 1340,

jęczmień paszowy – 1050,

kukurydza sucha – 1200.

Elewator Jabłowo

pszenica konsumpcyjna – 1600,

pszenica paszowa – 1500,

pszenżyto - 1250,

żyto konsumpcyjne – 1200,

jęczmień paszowy – 1200,

rzepak – 3000.

AgroAs

pszenica konsumpcyjna – 1360,

pszenica paszowa – 1270,

pszenżyto – 1120,

żyto paszowe – 960,

żyto konsumpcyjne – 1000,

jęczmień konsumpcyjny – 1110,

jęczmień paszowy – 1090,

rzepak – 2950,

kukurydza sucha – 1200,

owies – 900,

groch – 1210.

Elewarr Bielsk Podlaski

pszenica konsumpcyjna –1400,

pszenica paszowa – 1300-1350,

żyto paszowe – 1100,

żyto konsumpcyjne – 1180.

PHU Łukasz Kaczmarek

pszenica konsumpcyjna –1350,

jęczmień paszowy – 1200.

Street retail

rzepak – 3100.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

pszenica konsumpcyjna –1400,

pszenica paszowa – 1300,

pszenżyto -1200,

żyto paszowe – 1000,

jęczmień paszowy – 1100,

rzepak - 2800.

Firma Szmidt

pszenica konsumpcyjna –1500,

pszenica paszowa – 1300,

pszenżyto -1200,

żyto paszowe – 1150,

jęczmień paszowy – 1200,

kukurydza sucha - 1250.

PHUT Siembida

pszenica paszowa – 1320,

pszenżyto – 1200,

jęczmień paszowy – 1200.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o

pszenica konsumpcyjna – 1550,

pszenica paszowa – 1520,

pszenżyto – 1240,

żyto paszowe – 1200,

jęczmień paszowy – 1280,

kukurydza sucha - 1250.

Agrade Sp. z o.o. k. Inowrocławia

pszenica konsumpcyjna – 1500,

pszenica paszowa – 1300,

kukurydza sucha - 1200.

BayWa Agro Polska sp. z o.o.