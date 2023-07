Pogoda potrafi bardzo zamieszać. Niestety nie zawsze to co obserwujemy w prognozach ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. W żniwa te obserwacje są dodatkowo wzmożone, a opady deszczu ostatnio przerywają prace. Tak ma też być w ciągu następnych dni. W prognozie opady deszczu.

W prognozach pogody na następne dni pojawiają się opady deszczu, które przerwą zbiory zbóż, praktycznie w całej Polsce. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB w środę tj. 26 lipca, w czasie dnia na południu zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Miejscami opady deszczu, na południu i południowym wschodzie okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Na południowym wschodzie miejscami burze. W nocy również popada. I takie prognozy mają utrzymać się przez kolejne dni, a nawet cały przyszły tydzień.

Na poniższej mapie dotyczącej wilgotności gleby do 7 cm, widać, że nie wszędzie jest mokro, bo np. w Wielkopolsce jest wręcz upiornie sucho. Bo pogoda to też ostatnie doniesienia o wielu pożarach, również ściernisk, maszyn rolniczych, ale też i upraw. Wystarczy jedna iskra. Gorąco i sucho jest też na południu Europy, tam ogromny problemem są pożary na wielką skalę.

źródło: IMGW

Pogoda rozdaje karty

Sprawdzanie dokładnie jak przebiegać będzie pod tym względem dzień to domena i wręcz codzienna praca każdego rolnika. Nie tylko w żniwa, ale też zwłaszcza wiosną, gdzie trudno jest wbić się w tzw. okna pogodowe i wykonać zabieg ochrony, czy nawet po prostu siew. Zawsze jest „coś”, a to opady, a to wiatr, a to za niska bądź za wysoka temperatura. Rolnictwo to biznes pod chmurką i to właśnie ona może w dużej mierze zadecydować o końcowym efekcie całorocznej pracy farmera, o plonie.

Dlatego na rynku jest coraz więcej rozwiązań, które są specjalnie dedykowane dla danego gospodarstwa i jego potrzeb. To m.in. rozwiązanie Metos Hiper-Lokalnej prognozie pogody oraz mapom pogodowym.

- Są one dostosowane do danego miejsca, tworzone dla stacji na polu, która jest zamontowana u konkretnego rolnika. Co to znaczy? Każde urządzenie dostarcza dane z czujników, aby dostosować i dostroić prognozę dla konkretnej lokalizacji. Ponadto model prognozy wykorzystuje sztuczną inteligencję do “uczenia się” pogody w danej lokalizacji. Rezultatem jest bardzo dokładna, aktualizowana co godzinę prognoza dla danego miejsca na najbliższe 7 dni. Zmienne wyjściowe obejmują: temperaturę, prawdopodobieństwo opadów, ilość opadów, czas opadów, zachmurzenie, prędkość wiatru/wiatr i kierunek, wilgotność względną, wilgotność liści, ET0, ciśnienie powietrza, promieniowanie globalne i czas nasłonecznienia. Zmienne prognozy są dalej wbudowywane w rozwiązania planowania pracy – mówi Marek Wilanowski z Metos.

Przykłady mierzalnych rozwiązań

Poniżej prezentuje on kilka przykładów w jakie sposób rolnik otrzymuje informacje pogodowe.

W tej prognozie suma opadów dla 7-dniowej prognozy godzinowej wynosi 15,8 mm. Godzinowe sumy opadów wahają się od 0,2 mm do 1,5 mm, a prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi aż 85 proc.

W niniejszej prognozie dobry przykład korzystnych warunków wietrznych do oprysków wystąpił rano 21 lipca. Od około 6 rano do wczesnego wieczora (6 po południu). Wiatr wieje z jednego kierunku, a jego prędkość i porywy nie przekraczają 20 km/h.

Prognoza na kilka dni

Taka jest też możliwa i oczywiście spersonalizowana.

- Prognoza średniego zasięgu (oparta na modelu ensemble) dla każdego dnia z maksymalnymi i minimalnymi temperaturami, prawdopodobnymi warunkami, sumami opadów (średnia i zakres) i prawdopodobieństwem. Wykresy liniowe prognozy temperatury mają zakres. Gruba linia pośrodku każdego zakresu oznacza najbardziej prawdopodobny rozwój sytuacji, a górna i dolna linia wskazują najbardziej ekstremalny rozwój sytuacji – podaje przedstawiciel firmy.

Jak zaznacza, funkcja radaru satelitarnego pokazuje mapy pogodowe w 15-minutowych aktualizacjach, które są następnie wizualizowane w odstępach 1-minutowych przez ostatnie 3 godziny.

- Funkcja ta jest również dostępna dla zakresów czasowych 6, 9, 12, 18 i 24 godzin dla lokalizacji na całym świecie, z animacją. Dla USA i UE oferujemy teraz prognozę o wysokiej rozdzielczości, odpowiednio 1-godzinną i 2-godzinną. Animacja mapy w czasie rzeczywistym pozwala użytkownikowi śledzić ruch, niezależnie od tego, czy jest on tłumiony, czy nasilany (pomarańczowe krzyżyki oznaczają miejsca, w których wykryto błyskawice). Znacznik lokalizacji jest oparty na lokalizacji stacji; użytkownik może jednak przesuwać i powiększać rzutnię oraz kontrolować animację- podaje Wilanowski.