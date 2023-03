Komisja Europejska przewiduje w najnowszym raporcie, że produkcja rzepaku w roku 2023 w Unii Europejskiej wyniesie 19,6 mln t. Prognoza jest znacznie wyższa niż produkcja z poprzedniego roku, którą oceniono w tym suchym 2022 r. na 17,1 mln t. Byłby to jednocześnie największy zbiór rzepaku od 2014 r., kiedy to ostatnio w UE zebrano ponad 20 mln ton rzepaku.

Swoje prognozy podała europejska agencja monitorująca uprawy MARS. Zdaniem analityków tak duży wzrost to efekt powiększenie areału tej uprawy przez europejskich rolników o 500 tys. ha, do prawie 5,9 mln hektarów. Stan plantacji również jest oceniany na dobry, chociaż już w zachodniej i południowej Europie, przydałyby się opady deszczu.

Co z importem rzepaku?

Zdaniem Strategie Grains, spodziewany znaczny wzrost produkcji nie doprowadzi do spadku bardzo wysokiego importu (ok. 5,6 mln ton), ale do gwałtownego wzrostu konsumpcji o 2,5 mln ton. Analitycy spodziewają się również wzrostu zapasów rzepaku w UE w bieżącym sezonie 2022/2023, ponieważ podaż z tanich australijskich dostaw i wysoki import z Ukrainy przez Polskę i Rumunię przewyższyły popyt.

- Ceny rzepaku są pod presją. Wysoki import i presja cenowa ze strony rynku światowego spowodowały ostatnio spadek cen do najniższego poziomu w tym roku. Do tego dochodzą bardzo wysokie prognozy zbiorów na przyszły rok. Ceny są jednak wspierane przez niedawny znaczny wzrost cen oleju palmowego oraz masową suszę i straty w produkcji soi w Argentynie – podaje Agrarheute.

Zdaniem cytowanych analityków Strategie Grains, ceny rzepaku spadły w nowym roku o około 70 euro na tonie i mogą spaść jeszcze pod koniec tego sezonu. Co jest tego powodem? Przede wszystkim duży import rzepaku do UE wywiera dużą presję na ceny. Od 1 lipca 2022 r. do 27 lutego 2023 r. kraje UE sprowadziły z krajów trzecich około 5,33 mln ton rzepaku. To wzrost o 1,9 mln ton, czyli o 57 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

- Największym dostawcą jest Ukraina z 2,7 mln ton, czyli 51 proc. wolumenu dostaw. Następna jest Australia z 2,1 mln ton, czyli prawie 40 proc. dostaw. Do dziś 693 000 ton trafiło do Niemiec, 826 000 ton do Francji i 673 000 ton do Polski – podaje serwis Agrarheute.

Ceny rzepaku – marzec 2023 r.

W Paryżu 7 marca cena w kontrakcie na maj wyniosła 519 euro za tonę, to jest ok. 2440 zł/t. W naszych skupach tona rzepaku wyceniana jest obecnie na ok. 2350 zł/t.

- Ceny rzepaku są obecnie wspierane przez gwałtownie rosnące ceny oleju palmowego, które wzrosły do najwyższego poziomu od grudnia w wyniku poważnych powodzi w Malezji i Indonezji – podano.

Znaczenie ma też rynek soi i to co dzieje się w Ameryce Południowej.

Buenos Aires Grain Exchange ogłosiła w ubiegłym tygodniu, że planuje obniżyć swoje szacunki dotyczące zbiorów soi w Argentynie w sezonie 2022/2023 czwarty dzień z rzędu, ponieważ kraj zmaga się ze skutkami suszy i wysokich temperatur. Zbiory soi szacuje się obecnie na 33,5 mln ton w porównaniu z pierwotną prognozą na 48 mln ton.