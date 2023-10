Także Izby Rolnicze apelują do ministra Telusa w sprawie sytuacji na rynku kukurydzy fot. Shutterstock

Pierwsze informacje o zbiorach kukurydzy spływają z województwa podkarpackiego i lubelskiego. Niskie ceny to nie jedyny problem tego sezonu. Rolnicy informują, że pojawia się trudność ze sprzedażą ziarna, tymczasem w Elewarrach już trwają zapisy na zakup ziarna na kolejne tygodnie.

Elewarr czyli Krajowa Grupa Spożywcza prowadzi skup kukurydzy mokrej. Nie jest to cena „ok. 500 za tonę” jak twierdził minister rolnictwa Robert Telus, ale jak informowaliśmy na portalu farmer.pl – jest to cena dnia, zależna od regionu. Aktualnie Elewarry z południowego wschodu proponują cenę 425 zł/t netto, z dopłatą za procent niższej wilgotności nasion.

Izby Rolnicze o sytuacji na rynku kukurydzy

22 września 2023 r. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz apelował do ministra Roberta Telusa w sprawie sytuacji na rynku kukurydzy. Zwracał uwagę nie tylko na dramatycznie niskie ceny, ale także brak zainteresowania zakupem kukurydzy ze strony skupów.

-Obecna sytuacja na rynku kukurydzy jest niezwykle niepokojąca. Podmioty skupowe nie wykazują zainteresowania zakupem kukurydzy od rolników, a ceny oferowane na rynku są dramatycznie niskie, wynoszące jedynie około 300 zł za tonę kukurydzy mokrej. Tak niska cena nie tylko stanowi ogromne obciążenie finansowe dla naszych rolników, ale również zagraża ich zdolności do dalszego prowadzenia działalności rolniczej. W tej sytuacji apeluję o kontynuację programu dopłat do upraw kukurydzy, który pozwoli zrekompensować rolnikom straty wynikające z obecnych cen – podano w piśmie KRIR.

W odpowiedzi na pismo KRIR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreślało, że poziom krajowych cen zbóż wynika nie tylko z sytuacji na rynku w Polsce, ale także na rynku międzynarodowym, w tym unijnym.

- Poziomy cen oraz wymiany handlowej podlegają czynnikom takim jak m.in.: wielkość produkcji zbóż i zapasów zarówno w Polsce, jak i w innych krajach UE i na świecie, kurs wymiany walut, koszty transportu i magazynowania. Znaczący wpływ na ten rynek ma wojna na Ukrainie i niepewność związana z przebiegiem tej wojny i kolejnymi atakami Rosji na porty czarnomorskie oraz nad Dunajem - wskazał w piśmie wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.

Jak dodawał, wahania cen to także wynik wyższych zbiorów kukurydzy na świecie, czy prognozy większych zbiorów w kraju. Wiceminister nie omieszkał wspomnieć także o roli spółki Elewarr w tegorocznym skupie kukurydzy.

-W związku z trwającymi żniwami kukurydzianymi, spółki Elewarr i Zamojskie Zakłady Zbożowe deklarują skup mokrej kukurydzy dwukrotnie większy niż przed rokiem. Prowadzimy działania w celu zwiększenia eksportu zbóż z Polski oraz tranzytu ukraińskich produktów przez Polskę. (…) Przedstawiając powyższe informuję, że sytuacja na rynku zbóż i rzepaku jest na bieżąco analizowana, również pod kątem możliwości wprowadzenia ewentualnych kolejnych działań pomocowych – podkreślał Kowalski w odpowiedzi.

Cena kukurydzy mokrej na południowym wschodzie. W Elewarr zapisy do kolejek

Spółka Elewarr informuje na swojej stronie internetowej, że od 2 października w ramach prowadzonego skupu kukurydzy mokrej, trwają zapisy na „listy harmonogramowe”. W skrócie można to nazwać listą do wpisu w kolejkę, na wypadek większego zainteresowania sprzedażą kukurydzy. Wraz z postępem w zbiorach kolejki stają się realne. W skupach Elewarr Rzeszów, Krupiec i Lubycza Królewska realizowany jest system zapisów do zakupu ziarna, a średni czas oczekiwania wynosi w tej chwili koło tygodnia.

W regionie południowego wschodu średnie ceny kukurydzy mokrej podawane są w przedziale 350-400 zł netto za tonę, a w przypadku Elewarr – 425 zł/t, w magazynach Rzeszów, Krupiec i Lubycza Królewska. Dodatkowo spółka Elewarr stosuje system dopłat za każdy procent wilgotności. Na przykład w magazynie Rzeszów, rolnik dostaje dopłatę 10 zł do każdego tono procenta za wilgotność poniżej 25%. Ochłodzenie i słoneczne dni sprzyjają dosychaniu ziarna, które zbierane jest w przedziale wilgotności koło 26%.