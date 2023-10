Jeszcze kosimy kukurydze, a już spływają oferty nasion na kolejny sezon. Decydując się na zamówienie koniecznie korzystajmy z dostępnych akcji promocyjnych.

Tradycyjnie już, jeszcze przed końcem października, firmy rozpoczynają kampanie sprzedażowe nasion kukurydzy

Nasion z całą pewnością nie zabraknie, jednak część odmian pewnie sprzeda się szybciej

Korzystajmy z akcji promocyjnych - obniżymy koszt zakupu

Firmy dystrybucyjne "wychodzą" już w rynek ze sprzedażą nasion kukurydzy. Nie dziwi nas już to - od kilku sezonów kampanie sprzedażowe rozpoczynają się coraz szybciej, a ich start w drugiej połowie października lub początkiem listopada to norma.

Wiele dystrybucji prowadzi aktualnie akcje wyprzedażowe nasion z poprzedniego sezonu. Te można zamówić w nieco niższych cenach. Część firm ma, jak nieoficjalnie mówią przedstawiciele, dość duże stocki magazynowe i w pierwszej kolejności wyprzedawane są właśnie te odmiany.

Mówiąc o niższych cenach trzeba jednak zwrócić uwagę, że nie będą to ceny znacznie odbiegające od tych z poprzedniej kampanii. Jak już wspominaliśmy ceny nasion na kolejny sezon będą nieco wyższe (lub w najlepszym przypadku takie same) niż przed rokiem.

Pojawiają się już także cenniki. Zazwyczaj wraz z nimi wprowadzane są również promocje - np. gratisowa jednostka przy zakupie danej ilości, vouchery, karty paliwowe itp. Jeśli jesteśmy pewni zakupu danej odmiany czasem warto sięgać po wspomniane akcje promocyjne - zawsze choć w pewnym stopniu obniżymy koszt zakupu nasion.

Część akcji marketingowych dystrybutorów funkcjonuje równolegle z programami partnerskimi i promocjami koncernów - warto mieć to na uwadze, ponieważ niejednokrotnie można równolegle skorzystać z obu programów.

Nasion nie braknie, chyba że konkretnych odmian

Kukurydzy nie braknie z całą pewnością. Tradycyjnie jednak mogą być sytuacje takie, że problemy z dostępnością będą dotykać wybrane odmiany. Czasem jest to związane z problemami reprodukcyjnymi, ale też z większym zainteresowaniem daną odmianą. Topowe odmiany "schodzą" znacznie szybciej.

Tu pamiętajmy, że towar zamawiamy teraz, a realizacja zamówień będzie odbywać się najszybciej w grudniu (nie licząc odmian ze stocków magazynowych).

Drogie nasiona? Dobrze, ale co będziemy wobec tego siać?

Jeszcze kilka lat temu większość nasion kukurydzy zamawiana była po Nowym Roku, w styczniu czy lutym. A przecież pamiętamy też, gdy nasiona były w zasadzie kupowane dopiero przed siewem, nawet w kwietniu. Obecnie ciężar sprzedaży został przerzucony generalnie już na okres jesienny. Na polach wciąż pozostaje wiele kukurydzy, a rozpoczynają się już kolejne kampanie sprzedażowe. Z pewnością nie będą one łatwe. Rozgoryczenie w rynku sytuacją związaną z kukurydzą jest ogromne, tak więc przed sprzedającymi niełatwe zadanie. Ale z drugiej strony - co w takim razie siać? Uprawa jakiejkolwiek rośliny wiąże się z ryzykiem. Ziemniaki i buraki cukrowe, które w tym sezonie pozwalają na uzyskanie lepszych wyników finansowych, mają swego rodzaju specyficzny próg wejścia - w przypadku tych upraw nie jets tak, że podejmujemy decyzję, że siejemy, sadzimy etc i już. A zboża? Wychodzą podobnie jak kukurydza. Warzywa? Najpierw trzeba inwestować w sprzęt. Groch, łubiny, soja? Można próbować, jeśli mamy pewny zbyt, aczkolwiek ceny i tutaj nie są stabilne i ryzyko opierania dochodu na tych uprawach jest wysokie. Łatwo nie będzie ani sprzedającym ani kupującym. Rolników i firmy dystrybucyjne czeka trudne zadanie.