Spytkówki 2021: Szeroka oferta zbóż z firmy Saaten-Union

Firmy Saaten-Union Polska, Rapool Polska i DSV Polska jako jedne z pierwszych po poluzowaniu restrykcji sanitarnych zorganizowały Dni Pola. Odbyły się one w Stacji Doświadczalno-Hodowlanej Spytkówki w woj. wielkopolskim.

W pierwszej kolejności została zaprezentowana oferta firmy Saaten-Union Polska, która koncentruje się na zbożach oraz soji.

Przegląd poletek z odmianami rozpoczął się od jęczmienia ozimego. Stało się tak nie bez przyczyny, gdyż Saaten-Union (SU) jest jednym z głównych hodowców jęczmienia ozimego w Polsce. Jak podkreślił Tomasz Szymański z firmy SU Polska jęczmień ozimy jest gatunkiem, który zyskuje coraz większe zainteresowanie ze strony rolników. Dzieje się tak ponieważ została poprawiona jego zimotrwałość. Stanowi także doskonały przedplon dla rzepaku ozimego.

Prawdziwą gwiazdą wśród odmian jęczmienia ozimego oferowanych rolnikom przez SU jest SU Jakubus. Jest to odmiana zarejestrowana w roku 2016. Ma zimotrwałość na poziomie 5 i jest jedną z najlepiej plonujących odmian, w latach 2019 i 2020 plonowała na poziomie 106% wzorca. Jest także zalecana do uprawy w 14 województwach. Jak podkreślali przedstawiciele firmy SU w roku ubiegłym w okolicy Inowrocławia na jednej z plantacji produkcyjnych obsianych tą odmianą udało się zebrać 13 t nasion z ha.

Ciekawą odmianą wydaje się być SU Midnight. Ma ona podwyższoną odporność na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia, łagodnej mozaiki jęczmienia oraz łagodnej mozaiki jęczmienia typu drugiego. W tym roku rozpoczęła się jej reprodukcja, a w sprzedaży pojawi się w roku 2022. Ciekawą ofertą dla gospodarstw z dużą ilością nawozów naturalnych wydaje się być SU Vireni, która ma podwyższoną odporność na wyleganie. Natomiast SU Zita charakteryzuje się podwyższoną odpornością na pałecznicę traw. Nowość w ofercie to dwie zarejestrowane w roku 2020 odmiany SU Lautine i SU Lautetia. Pierwsza wcześnie się kłosi i wykazuje dobrą odporność na wyleganie i choroby. Z kolei druga kłosi się późno ale dobrze plonuje nawet przy niższym poziomie agrotechniki. Druga kłosi się dość późno, ma też dobrą odporność na wyleganie i wysoką MTZ. Dobrze plonuje nawet na niższym poziomie agrotechniki.

Michał Pepka manager ds. zbóż mieszańcowych i marketingu przedstawił odmianę hybrydową odmianę jęczmienia ozimego SU Hylona. Ma ona wysoką odporność na pleśń śniegową oraz wysoko plonuje -119% wzorca. Silnie się rozkrzewia, co pozwala na jej wysiew w terminie opóźnionym od optymalnego nawet o dwa tygodnie.

Firma SU ma w swojej ofercie jedną odmianę żyta populacyjnego SU Inspector. Skupia się natomiast na żytach mieszańcowych. SU Lauridus jest odmianą, której nasiona doskonale sprawdzą się na cele piekarnicze. Natomiast SU Pluralis to odmiana do intensywnej produkcji nasion przeznaczonych na cele paszowe. Z kolei SU Performer radzi sobie z opóźnionym terminem siewu i plonuje na poziomie 123% wzorca. Nowości z odmianach żyta to SU Promotor, SU Dreamer, SU Baresi oraz SU Perspektiv. Ostatnia odmiana plonuje na poziomie 113% wzorca. Jej nasiona będą dostępne w sprzedaży w roku 2022. Odmiana łączy w sobie wysokie plonowanie przy dużej tolerancji na uprawę na słabych i kwaśnych glebach. Ma również wysoką odporność na sporysz oraz pleśń śniegową.

Jeśli chodzi o pszenżyto to jak podkreślił Tomasz Szymański, firma SU coraz bardziej wchodzi na ten rynek. Najbardziej popularną odmianą jest SU Tadeus. Jest to odmiana w typie pszenicznym o zimotrwałości 5,5. Dobrze radzi sobie na słabych i suchych stanowiskach, a także po przedplonach zbożowych. Posiada także dużą odporność na porastanie. Jedna z nowości to odmiana SU Athletus, która plonowała bardzo wysoko w doświadczeniach rejestrowych, a jej nasiona będą dostępne w roku 2022.

SU Polska oferuje także szeroką gamę odmian pszenicy. W ofercie ma pszenice należące do klas: A, B i C. W hodowli firma skupia się na wysokiej zdrowotności, odporności na wyleganie i jakości ziarna. Ważne jest także wysokie plonowanie. Spośród zaprezentowanych 23 odmian pszenic na uwagę zasługuje SU Architekt. Jest to odmiana A-klasowa o podwyższonej odporności na choroby podstawy źdźbła co predysponuje tą odmianę do uprawy w ekologii. Wśród odmian hybrydowych natomiast nowością jest odmiana jakościowa SU Hyvega, o małej wrażliwości na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i fuzariozę kłosów. Cechuje ją także wysoki poziom plonowania.

Rafał Spychała, product manager ds. kukurydzy i soi w firmie SU Polska omówił odmiany soi oferowane przez firmę. Podkreślił, że firma posiada w ofercie soję, groch słonecznik, kukurydze, a pracuje nad wprowadzeniem na rynek sorga. Soja na poletkach w Spytkówkach została zasiana 19.04.2021, przebieg pogody po siewie był niekorzystny gdyż było zimno. Na poletkach zostały zaprezentowane odmiany SU Acardia i SU Achillea, charakteryzujące się wysokim plonowaniem i sprawdzone na południu Polski. Były też nowości SU Sully i Karok, które dopiero są testowane w Polsce.

Wszystkie odmiany zaprezentowane w Spytkówkach znajdziecie w galerii.