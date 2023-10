Czy zalewa nas śruta rzepakowa importowana z krajów zaangażowanych w wojnę? Okazuje się, że najpewniej tak. Skala tego procederu zwiększyła się o ogromne ilości. To wpływa na nasz rynek. Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju apeluje o działanie w tej sprawie.

Do Polski wpłynęło ponad 900 proc. więcej śruty rzepakowej z Białorusi, niż w poprzednim sezonie.

Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że część importowanej z Białorusi i Litwy, śruty rzepakowej, pomimo deklaracji pochodzenia może być rosyjska.

Import śruty rzepakowej ma wpływ na cen rzepaku.

W naszym kraju i na arenie międzynarodowej bardzo dużo się mówi ostatnio o przepływie surowców rolnych i produktów na linii Polska – Ukraina. Głośna jest sprawa wprowadzonego w maju embargo na pszenicę, kukurydzę, słonecznik i rzepak z Ukrainy. Ale niewiele w przestrzeni publicznej jest informacji o przetworzonych produktach z tych surowców, jak np. śruty rzepakowej. Jeszcze na początku po wprowadzeniu embargo temat ten poruszany był na naszych łamach. Wówczas, konkretnie 24 maja 2023 r. wprowadzone embargo komentował dla nas Adam Stępień, dyrektor generalny PSPO. Podkreślał on, że może ono sprawić, iż Ukraińcy zaczną przerabiać u siebie nasiona rzepaku i słonecznika, a więc będą eksportować gotowy produkt, czyli olej rzepakowy i śrutę.

Śruta rzepakowa jako nowy produkt importowy

- Jeśli jest wprowadzony zakaz importu surowców do krajów frontowych, powinien obowiązywać analogiczny zakaz importu produktów z nich wytworzonych. Ponieważ będziemy domyślnym rynkiem dla produkcji, którą sami wygenerujemy tym zakazem. Embargo w tym kształcie jest najlepszym możliwym impulsem do przeniesienia produkcji, czy jej uruchomienia na Ukrainie – mówił nam wówczas Adam Stępień, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju i Krajowej Izby Biopaliw.

Według Stowarzyszenia firmy działające w tej strukturze łącznie przerabiają ok. 3,3 mln ton nasion rzepaku rocznie. Wytwarzają dzięki temu ponad 1,3 mln t oleju rzepakowego i prawie 2 mln t wysokobiałkowych pasz rzepakowych w postaci śruty poekstrakcyjnego i makuchu. Po czasie okazało się, że problem leży też w innym punkcie. Bo rynek nie lubi próżni. Otóż wiele śruty przyjeżdża do nas z Białorusi lub Litwy, ale czy ona rzeczywiście pochodzi z tych krajów?

Śruta rzepakowa importowana z Rosji?

- W ostatnich tygodniach skupiliśmy się przede wszystkim na imporcie surowców z Ukrainy, natomiast branża olejarska dostrzega istotny problem także w imporcie z zupełnie nowych kierunków, które są znacznie bardziej problematyczne pod względem politycznym. Chodzi tutaj o import śruty rzepakowej z takich krajów jak Białoruś i Rosja. Mamy w tym względzie ogromny wzrost w stosunku do poprzedniego sezonu, który i tak był już mocno rekordowy. Ta śruta trafia do Europy, bezpośrednio do Polski, w bardzo dużych ilościach z Białorusi, jako białoruska i z Litwy, jako litewska i białoruska. Chociaż mamy uzasadnione podejrzenia, że znaczna część tego surowca ma pochodzenie rosyjskie. To są ogromne wzrosty ponad 900 proc. w porównaniu do sezonu 2021/2022. Wydaje się, że jest to opcja, którą należy mocno zmonitorować i podjąć działania ochronne, ponieważ tak istotny import zaniża ceny na rynku europejskim. Powoduje dodatkową presję na cenie rzepaku – mówi dla farmer.pl Adam Stępień.

Jak dodaje cena tony śruty rzepakowej „ze wschodniego importu” jest niższa o 100 zł i więcej.

Import śruty rzepakowej z Rosji i Białorusi

Poniżej PSPO przedstawia konkretne wyliczenia i dane w tej sprawie. Swoje argumenty opiera na liczbach, które wręcz szokują. Wcześniej, bo 22 września, przedstawiło je polskiemu resortowi rolnictwa i apelowało o działanie. Nadal nie otrzymało w tej sprawie odpowiedzi. Redakcja Farmer od razu (z dniem publikacji artykułu) również wysłała zapytania o wiedzę i sposób rozwiązania tego problemu. W momencie ich otrzymania niezwłocznie je opublikujemy.

Tymczasem chcemy po kolei nakreślić jak bardzo istotny jest to temat.

- 16 września 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Uwzględnienie w wykazie produktów rolnych objętych zakazem przywozu z Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej śruty rzepakowej jest praktycznym podjęciem postulatu podnoszonego przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju w naszym piśmie skierowanym do Pana Ministra z dnia 23 maja 2023 r., w którym sygnalizowaliśmy konieczność podjęcia symetrycznych, do samych surowców, rozwiązań w zakresie importu z Ukrainy produktów przerobu nasion rzepaku w okresie obowiązywania ograniczeń w imporcie samych nasion. W tym kontekście, w imieniu krajowej branży przetwórczej nasion rzepaku skupionej w PSPO serdecznie dziękujemy Panu Ministrowi za tę interwencję, w szczególności, że nasze ówczesne obawy co do eskalacji importu śruty rzepakowej z Ukrainy potwierdzają bieżące statystyki handlowe – napisało kierownictwo Stowarzyszenia w liście do ministra rolnictwa z dnia 22 września 2023 r.

Jednocześnie, opisało też powyżej wspomniany proceder, który bardzo odbija się na sytuacji rynkowej w Polsce i dalej eskaluje np. na Niemcy.

- Niezwykle niepokojącym nas zjawiskiem, które w związku z wejściem w życie w/w rozporządzenia dotyczącego produktów rolnych z Ukrainy, może z dużym prawdopodobieństwem przybrać w najbliższym czasie jeszcze na sile, jest zaobserwowany drastyczny wzrost importu śruty rzepakowej do Polski, a także Litwy, z Białorusi i Rosji, a więc krajów bezpośrednio odpowiedzialnych za wywołanie konfliktu zbrojnego w Ukrainie – podkreślili.

I podali konkretne liczby. Według wyliczeń PSPO, w całym sezonie 2022/2023 import z Białorusi wyniósł bowiem 64 697 ton śruty rzepakowej wobec 7 115 ton w sezonie 2021/2022, a więc nastąpił wzrost aż o 909 proc. i o 937 proc. w porównaniu do średniego wolumenu importu śruty rzepakowej z poprzednich 4 sezonów (6 892 ton). Białoruś w bieżącym roku jest dominującym kierunkiem importu śruty rzepakowej do Polski, z prawie 61 proc. udziałem z wolumenem 45 476 ton (dane Ministerstwa Finansów) sprowadzonych z tego kraju w okresie od stycznia do lipca. W tym samym czasie import z Ukrainy wyniósł 23 637,3 ton, co stanowiło 31,53 proc. ogólnego wolumenu sprowadzonej do Polski śruty rzepakowej, co w porównaniu do tego samego okresu 2022 roku, wykazało wzrost aż o 647,5 proc.

- Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że część importowanej z Białorusi do Polski śruty rzepakowej, pomimo deklaracji pochodzenia z Białorusi, ma de facto pochodzenie rosyjskie. Taką konstatację sugeruje import z Białorusi do Litwy, gdzie rosyjska śruta rzepakowa stanowi ok. połowę obrotu. Z informacji, jakie docierają do PSPO wynika, że część firm odbiorczych z krajów UE nie zgadza się na rosyjskie pochodzenie towaru, szczególnie w Niemczech, dokąd również cały czas w praktyce importuje się śrutę rosyjską. Jest pewna grupa odbiorców tej śruty, jest też grupa firm, które jej nie kupują z zasady, pomimo niższej ceny (co jednakże nie jest jak widać po przytoczonych statystkach zasadą generalną) – podaje PSPO.

Import śruty z Rosji i Białorusi do Litwy

Ta sprawa nie jest tylko polskim problemem, ale też i litewskim. Jak informuje PSPO, jeśli chodzi o import śruty rzepakowej z Rosji i Białorusi na Litwę to mamy do czynienia z prawie 320 proc. zwiększeniem wolumenu do 322 974 ton sprowadzonych w sezonie 2022/2023 i to w porównaniu do już istotnie zwiększonego po wybuchu wojny importu w sezonie 2021/2022, który wyniósł wówczas 101 301 ton, przy średniej z poprzednich 4 sezonów wynoszącej ok. 36 tys. ton.

- Litwa stała się swoistego rodzaju hubem eksportowym śruty rzepakowej do innych krajów UE, w tym Polski, ponieważ te ilości są niewspółmiernie duże w relacji do faktycznego zużycia tego komponentu paszowego w tym kraju. Z Litwy do Polski import (nabycie wewnątrzwspólnotowe) odbywa się transportem kołowym, często już w big-bagach, odbiorcami są głównie małe podmioty, które nie interesuje pochodzenie surowca. Nie są dostępne dane ile dokładnie takiego towaru trafia do Polski tym szlakiem i przypuszczać należy, oceniając realną skalę procederu, że zapewne znaczna część z takiego wolumenu w ogóle nie widnieje w statystykach importowych – napisało Stowarzyszenie w piśmie do ministra rolnictwa.

Jak przeciwdziałać importowi śruty rzepakowej z Białorusi?

W tym względzie Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju apeluje o konkretne działanie władz, aby problem ten został szybko rozwiązany.

- Przedstawione powyżej dane jasno pokazują wielokrotny wzrost importu śruty, a nie obejmują jeszcze okresu przerobu nasion rzepaku z ostatnich zbiorów, tak więc prawdziwą skalę problemu zobaczymy przy kolejnej aktualizacji danych. Dlatego już teraz zwracamy się do Pana Ministra o podniesienie tej kwestii na forum Rządowym i ogólnoeuropejskim i uwzględnienie w swoich działaniach problemu importu śruty rzepakowej z Białorusi i Rosji do Polski i innych krajów UE, który jest niezwykle wątpliwy zarówno ze względów geopolitycznych, ale też stricte gospodarczych. Oferowana bowiem śruta z tych państw jest o wiele tańsza niż produkt przerobu polskiego i europejskiego rzepaku, ograniczając w ten sposób marże przetwórcze, co oczywiście ma znaczenie dla kształtowania się notowań cen nasion rzepaku – przedstawia PSPO.

