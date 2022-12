Minęły właśnie podaj najbardziej rodzinne i magiczne ze świąt, jakie obchodzimy, czyli Święta Bożego Narodzenia. A z tymi świętami od wielu lat, ignoranci twierdzą, że dopiero od czasów stalinowskich, wiąże się karp. Dla jednych to ryba, bez której nie wyobrażają sobie wigilijnej kolacji, dla innych wręcz przeciwnie - to ryba z końca listy tych do potencjalnego wyboru.

Co ciekawe, prowadzone liczne badania ankietowe wykazały, że wiele osób deklarujących się jako przeciwnicy spożywania karpi nie miało żadnego doświadczenia kulinarnego z tym gatunkiem, a poczęstowani karpiem byli pod pozytywnym wrażeniem. Niewielka jest też wiedza na temat chowu i hodowli tej ryby. Poza wąskim gronem specjalistów i ich znajomych mało osób wie, że produkcja karpi konsumpcyjnych trwa aż trzy lata. Karpie, które kupowaliśmy na Wigilię 2022 roku wykluły się z ikry w roku 2020.

Równie specyficzna jest sama technologia produkcji. Karpie są zwierzętami, więc bezsprzecznie mamy do czynienia z produkcją zwierzęcą. Ale odbywa się ona w taki ścisłym powiązaniu czy nawet uzależnieniu od warunków pogodowych i klimatycznych, że o karpiarstwie bardziej należałoby mówić jak o produkcji roślinnej. Karpie, jak wszystkie ryby, potrzebują do życia wody, a występujące w ostatnich latach perturbacje w zakresie ilości opadów, a właściwie ich deficyty, silnie przekładają się na produkcję karpiową, podobnie, jak w produkcji rolnej. Również wszelkiego rodzaju ochłodzenia i zimne wiosny mają bardzo negatywny wpływ na wzrost karpi, bo są to ryby zdecydowanie ciepłolubne. Ponieważ cykl produkcyjny trwa aż trzy lata, karpiowe żniwa odbywają się co trzy lata i nie możliwości, aby je przyspieszyć. Bo karpie dobrze rosną, gdy temperatura wody, a więc i powietrza, ma co najmniej 18oC. Każdy z nas może sobie spróbować oszacować, ile takich dni jest w roku. Jeżeli jest ich około stu, to bardzo dobrze, z reguły jest to 80 - 90 dni, czyli karpie rosną przez 1/3 roku, a przez pozostały czas nie powiększają swojej masy ciała. I to jest powód tak długiego cyklu produkcyjnego w naszych warunkach klimatycznych.

Długi cykl produkcyjny ma poważne konsekwencje dla hodowców karpi. Przez trzy lata trzeba o nie dbać, żywić, nadzorować przebieg cyklu produkcyjnego. Trzeba też zadbać o same stawy, bo ziemne stawy karpiowe są swoistym „polem” czy „budynkiem inwentarskim”, w którym odbywa się produkcja. A są to budowle o powierzchni liczonej w dziesiątkach a nawet setkach hektarów i wymagają stosowania wielu zabiegów typowo agrotechnicznych jak i specyficznych działań o charakterze melioracyjnym. I, co szczególnie ważne, karpie maja aż trzy lata, aby najzwyczajniej w świcie snąć na skutek różnorodnej i coraz dłuższej listy chorób o charakterze środowiskowym, infekcyjnym lub pasożytniczych. A możliwości leczenia są nader ograniczone i trudne, bo po pierwsze objawy choroby z reguły widzimy, gdy pojawiają się martwe ryby. Po wtóre nie ma żadnych możliwości izolowania sztuk chorych od zdrowych, więc podejmujemy działania w odniesieniu do całej obsady w danym stawie, a środek leczniczy podajemy na całą kubaturę stawu. Przykładowo, staw o powierzchni 10 ha i głębokości 1 m, taki karpiowy przeciętniak, to sto tysięcy ton wody, w której podejmujemy działania lecznicze wobec około 10000 sztuk karpi konsumpcyjnych, bo tyle z reguły będzie ich pływać na wspomnianych 10 ha powierzchni. Trzeba inwestować pieniądze i czekać, czekać, czekać.

Nie na darmo od wielu lat w karpiarstwie posługujemy się przysłowiem „ryba złoto – ryba błoto”. Niejeden hodowca karpi doświadczył tego porzekadła na własnej skórze, z jego wszelkimi konsekwencjami. Dlatego też chów karpi w stawach ziemnych to sztuka, sztuka poszukiwania takich rozwiązań, które umożliwią oszczędne gospodarowanie zasobami oraz obniżanie kosztów. A jednym z głównych kosztów jest bez wątpienia koszt paszy wykorzystywanej do dokarmiania karpi. Określenie „dokarmianie” jest tutaj bardzo ważne.

Produkcja karpi w stawach ziemnych w znacznej części bazuje na tzw. naturalnej wydajności stawów, czyli na drobnych organizmach zwierzęcych, w mniejszym stopniu roślinnych, które w naturalny sposób namnażają się w stawie i stają się pokarmem karpi. W ogólnym bilansie, po trzech latach produkcji, karp o masie 1,5 kg przyrasta w 60-70 % na pokarmie naturalnym, a tylko w 30 – 40 % jego przyrost pochodzi z paszy podawanej przez hodowcę do stawu. Jednak pokarm naturalny, jak sama nazwa wskazuje, odtwarza się w naturalnym rytmie i jest go ograniczona ilość. Dlatego też, aby osiągać lepsze i większe przyrosty, co jest absolutnie konieczne ze względów ekonomicznych, konieczne jest dokarmianie karpi paszą. Tą paszą są z reguły nieprzetworzone zboża, podawane w postaci śruty lub płatków dla młodszych karpi w pierwszym i drugim roku wzrostu. W trzecim roku produkcji karpie są już na tyle duże, że dokarmiane są całym ziarnem.

Fot. 2. Narybek karpi dokarmiany paszą zbożową suplementowaną śrutą rzepakową

Pasze zbożowe są karmą bogatą w węglowodany, energetyczną, ale o niskiej zawartości białka. Specyfika fizjologii ryb sprawia, że najlepszym źródłem białka dla nich jest albo pokarm naturalny, dostępny w limitowanej i ograniczonej ilości, albo białko rybie, czyli mączka rybna. Niestety, mączka rybna jest surowcem poszukiwanym przez wszystkie sektory produkcji zwierzęcej i jej cena wzrosła na tyle, że hodowców karpi nie stać na jej stosowanie. Dlatego też poszukuje się innych, alternatywnych i tańszych źródeł białka, pochodzącego z surowców roślinnych. Taką rośliną jest soja, bardzo bogata w białko i to białko o dużych walorach odżywczych ze względu na skład aminokwasowy. Ale soi w naszych warunkach klimatycznych nie da się uprawiać i podobnie jak mączka rybna jest to zbyt drogi komponent w produkcji karpi w stawach. Z tego powodu zaczęto poszukiwać innych potencjalnych źródeł białka i uwagę zwrócono na łubiny oraz poekstrakcyjne śruty z roślin oleistych, a szczególnie ważną rolę może odegrać poekstrakcyjna śruta rzepakowa. Produkcja tego komponentu paszowego stale rośnie, ponieważ wzrasta produkcja rzepaku z przeznaczeniem na olej, jak i do produkcji biopaliw.

Obecnie w Polsce produkuje się już ponad 1,8 mln ton poekstrakcyjnej śruty rzepakowej, a jeśli dodamy do tego jeszcze makuchy to krajowa podaż pasz rzepakowych sięga już 2 mln ton rocznie. To znakomity potencjał, w szczególności, że przerób rzepaku prowadzony jest przede wszystkim w dużych zakładach dzięki czemu mamy dostęp do większych wolumenów tych komponentów w zestandaryzowanej jakości. A skoro o jakości mowa to warto wspomnieć w tym miejscu, że nasi naukowcy wciąż prowadzą prace mające na celu doskonalenie odmianowe rzepaku ozimego i wiele z nich skoncentrowanych jest na zwiększeniu wartości pokarmowej pasz rzepakowych, czy to poprzez poprawę struktury aminokwasowej czy zmniejszenie zawartości włókna i substancji antyodżwyczych. Takie badania realizowane są m.in. w poznańskim oddziale Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Oleju i wsparciem finansowym Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

Podstawowym przeciwskazaniem w stosowaniu poekstrakcyjnej śruty rzepakowej są zawarte w niej substancje antyodżywcze, takie jak inhibitory proteaz, kwas fitynowy czy taniny. Celem zmniejszenia lub nawet wyeliminowania tych substancji stosuje się różnego rodzaju procesy, polegające na obróbce termicznej i/lub ciśnieniowej np. poprzez proces ekstruzji. Ale są to technologie drogie i nie do zastosowania dla przeciętnego producenta bezpośrednio na poziomie gospodarstwa, a takie działania są najbardziej efektywne w produkcji, nie tylko karpi. Należy jednak pamiętać, że pasze podawane karpiom w stawach stanowią jedynie uzupełnienie diety podstawowej, jaką jest pokarm naturalny. Dlatego możliwe jest podjęcie działań zmierzających do suplementowania diety karpi śrutą rzepakową dodawaną do zboża.

W roku 2022 w ramach projektu „Polski karp: możliwości zastosowania śruty rzepakowej w tradycyjnej gospodarce stawowej”, finansowanego ze środków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, przeprowadzono wstępne badania dotyczące możliwości zastosowania śruty rzepakowej do dokarmiania narybku oraz kroczków karpi. Na podstawie dostępnych danych literaturowych przyjęto, że udział śruty wyniesie 20 % dziennej dawki pokarmowej. Przeprowadzone obserwacje miały bardzo istotny walor poznawczy, ponieważ przeprowadzono je w warunkach stricte produkcyjnych, z wykorzystaniem stawów o sumarycznej powierzchni niemal 60 ha.

Fot. 3. Zadawanie paszy na stawie karpiowym.

Uzyskane wyniki produkcyjne nie były zbyt imponujące, ale dotyczyło to zarówno stawów dokarmianych samym zbożem, jak i zbożem suplementowanym śrutą rzepakową. Przede wszystkim uzyskano bardzo słabą przeżywalność, na poziomie 25-30 % w przypadku narybku oraz 20-25 % w przypadku kroczków. Powodem tak niskiej przeżywalności była inwazja kormoranów, jaka miała miejsce na obiektach, na których przeprowadzono obserwacje. Niska przeżywalność przełożyła się oczywiście na inne podstawowe wyniki produkcyjne. Ale wyniki uzyskane w trakcie tych bardzo wstępnych i pilotowych badań pokazały, że poekstrakcyjna śruta rzepakowa w ilości 20% dawki dziennej z powodzeniem może być stosowana jako dodatek do paszy zbożowej w dokarmianiu tak narybku, jak i kroczków karpi. W obydwu przypadkach uzyskiwano materiał o masie jednostkowej większej niż przy zastosowaniu samego zboża, znacząco wyższą produkcję z jednostki powierzchni oraz zmniejszony współczynnik pokarmowy. Niezmiernie istotne było to, że zarówno narybek jak i kroczki karpi dokarmiane paszą suplementowaną śrutą rzepakową miały zdecydowanie wyższy współczynnik kondycji Fultona, czyli były zdecydowanie lepiej odżywione.

W odniesieniu do pasz dla karpi, czynnikiem, na który hodowcy zwracają bardzo dużą uwagę jest z pewnością cena. Kiedy na początku 2022 roku, na potrzeby projektu badawczego, trzeba było zakupić poekstrakcyjną śrutę rzepakową wydawała się ona droga, bo kosztowała niemal trzykrotnie więcej niż zboże. Kiedy kilka miesięcy później cena zbóż osiągnęła cenę śruty rzepakowej, sytuacja uległa diametralnej zmianie. Obecnie relacja cenowa pomiędzy śrutą rzepakową a zbożami znowu uległa zmianie. Ale też sama cena śruty rzepakowej nie powinna być jedynym wyznacznikiem jej stosowania lub nie w obiekcie karpiowym. Przeprowadzone wstępne badania zastosowania śruty rzepakowej do dokarmiania narybku i kroczków karpia wykazały, że materiał obsadowy, który dostawał śrutę cechował się lepszym współczynnikiem kondycji, czyli winien lepiej „rokować” na kolejny rok. Czy tak będzie w rzeczywistości można będzie określić dopiero na koniec sezonu 2023. Nie mniej jednak uzyskane wstępne wyniki wykazały, że śruta rzepakowa powinna być w znacznie większym zakresie wykorzystywana przez hodowców karpi jako dodatek/suplement typowej diety dla karpi, opartej przede wszystkim na zbożach. Wzbogacenie energetycznej diety zbożowej o paszę białkową (budulcową) winno przełożyć się na lepsze przyrosty oraz ogólnie lepsze wyniki produkcyjne i tym samym poprawę ekonomicznej sytuacji sektora.

Mirosław Cieśla

Zakład Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Adam Stępień

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

Publikacja sfinansowana z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.