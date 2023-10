Kilka dni temu przedstawiliśmy na łamach portalu farmer.pl dane dotyczące importu śruty rzepakowej do Polski z takich krajów, jak Białoruś i Litwa, a pośrednio też Rosji. Skala tego handlu jest bardzo wysoka, i zwiększyła się nawet o 900 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Teraz mamy odpowiedź resortu rolnictwa w tej sprawie.

Przypominamy, że w ostatnich miesiącach bardzo zwiększył się proceder importu śruty rzepakowej ze wschodnich kierunków, co wpływa na nasz rynek. Jak z tym walczyć?

Import śruty rzepakowej

- Chodzi o import śruty rzepakowej z takich krajów jak Białoruś i Rosja. Mamy w tym względzie ogromny wzrost w stosunku do poprzedniego sezonu, który i tak był już mocno rekordowy. Ta śruta trafia do Europy, bezpośrednio do Polski, w bardzo dużych ilościach z Białorusi, jako białoruska i z Litwy, jako litewska i białoruska. Chociaż mamy uzasadnione podejrzenia, że znaczna część tego surowca ma pochodzenie rosyjskie – mówił farmer.pl Adam Stępień, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju i Krajowej Izby Biopaliw.

PSPO podało konkretne dane i poprosiło resort rolnictwa o interwencję. Poinformowali ono bowiem, że w całym sezonie 2022/2023 import z Białorusi wyniósł bowiem 64 697 ton śruty rzepakowej wobec 7 115 ton w sezonie 2021/2022, a więc nastąpił wzrost aż o 909 proc. i o 937 proc. w porównaniu do średniego wolumenu importu śruty rzepakowej z poprzednich 4 sezonów (6 892 ton). Białoruś w bieżącym roku jest dominującym kierunkiem importu śruty rzepakowej do Polski, z prawie 61 proc. udziałem z wolumenem 45 476 ton (dane Ministerstwa Finansów) sprowadzonych z tego kraju w okresie od stycznia do lipca. W tym samym czasie import z Ukrainy wyniósł 23 637,3 ton, co stanowiło 31,53 proc. ogólnego wolumenu sprowadzonej do Polski śruty rzepakowej, co w porównaniu do tego samego okresu 2022 roku, wykazało wzrost aż o 647,5 proc. Z kolei jak podaje PSPO, jeśli chodzi o import śruty rzepakowej z Rosji i Białorusi na Litwę to mamy do czynienia z prawie 320 proc. zwiększeniem wolumenu do 322 974 ton sprowadzonych w sezonie 2022/2023 i to w porównaniu do już istotnie zwiększonego po wybuchu wojny importu w sezonie 2021/2022, który wyniósł wówczas 101 301 ton, przy średniej z poprzednich 4 sezonów wynoszącej ok. 36 tys. ton.

Jaką wiedzę ma w tym względzie ministerstwo rolnictwa?

- Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów od stycznia do lipca 2023 r. do Polski wpłynęło 87 tys. ton śruty rzepakowej, tj. produktów o kodzie CN 2306 4100 oraz 2306 4900 (13,2 tys. ton od stycznia do lipca 2022 r.), spośród czego 49,5 tys. ton pochodziło z Białorusi i Litwy (6,4 tys. ton od stycznia do lipca 2022 r.). Natomiast z Rosji zaimportowano 1,5 tys. ton śruty (brak importu w 2022 r.). Powyższe dane świadczą o zwiększeniu w ww. okresie napływu śruty rzepakowej z tych dwóch kierunków w 2023 roku. Ilościowo wzrost ten wynosi 43 tys. ton, co należałoby porównać ze średnim zużyciem śruty rzepakowej w Polsce do produkcji pasz, które wynosi ok. 1 mln ton – podał farmer.pl Wydział Prasowy, Departament Komunikacji i Promocji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak dodano, od stycznia do lipca 2023 r. odnotowano także wzrost eksportu ww. produktów z Polski do 452 tys. ton z 387 tys. ton w analogicznym okresie roku 2022 r. i 367 tys. ton w analogicznym okresie 2021 r.

- Oznacza to, że Polska jest eksporterem netto ww. produktów, a ogólne saldo w handlu w okresie styczeń-lipiec 2023 r. wynosiło 365 tys. ton i jest porównywalne do salda w okresie styczeń-lipiec 2022 r. – 373,8 tys. ton oraz do salda w latach poprzednich – poinformował resort rolnictwa.

Oczywiście uzupełniono, że między Polską a Litwą jest wolny przepływ towarów w ramach jednolitego rynku UE, natomiast zasady handlu produktami spożywczymi leżą w gestii prawodawstwa unijnego.

- MRiRW monitoruje przepływy handlowe ww. produktów, ich wpływ na krajowy rynek rzepaku, a w przypadku zagrożenia wystąpienia sytuacji kryzysowej, podejmuje niezbędne działania – dodano.

Do tematu wrócimy.

Drób z Litwy?

Ale kierunek unijnego państwa jakim jest Litwa pojawia się na rynku rolnym ostatnio też w innym kontekście. Na portalu X (dawniej Twitter) analityk rynku mięsa napisał „Litwa jest zalana kurczakiem made in Ukraine. Lokalni hodowcy nie mając komu sprzedać żywca - zaczęli oferować polskim ubojniom (płn-wsch Polska), co pogłębia kryzys nadpodaży surowca”.