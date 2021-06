Stabilne i wysokie plonowanie rzepaku ozimego na stanowiskach, gdzie występuje kiła kapusty – to możliwe z odmianą LG Scorpion!

Rzepak jest jedną z wiodących upraw w Polsce – w 2018 roku zasiano go ponad 800 tys. ha (RS 2019). Jest to roślina, która wymaga sporych nakładów pracy i finansów. Niemniej jednak końcowy wynik niemalże zawsze jest satysfakcjonujący dla rolników. Kluczem do sukcesu jest dobór właściwych odmian, zwłaszcza na stanowiskach, gdzie występuje kiła kapusty.

Problematyczna choroba – kiła kapusty

Kiła kapusty nie jest niczym nowym. Już na początku pierwszej dekady XXI wieku obserwowano pojawianie się Plasmodiophora brassicae na coraz większej ilości plantacji. W jednej z hipotez mówiących na temat rozprzestrzeniania się kiły wspomina się powódź z 1997 roku. Wówczas ogromna masa wody przetoczyła się przez całą Polskę, od południa aż po północ kraju, zalewając pola uprawne. Zadomowieniu się tej choroby sprzyja popularność rzepaku w uprawie. I tak w 2000 roku uprawiano w Polsce 437 tys. ha, w 2005 – 550 tys. ha, w 2009 – 810 tys. ha, w 2010 i 2015 – blisko 1 mln ha (RS 2010 i 2019). Dodatkowo ubogie płodozmiany, gdzie rzepak przychodzi na to samo pole co 2–3 lata, i spopularyzowanie się gorczycy w poplonach, sprzyjały rozwojowi tej choroby. Kolejnym czynnikiem jest kwaśny odczyn gleb na większości obszaru kraju. Dzięki takim warunkom kiła skutecznie porażała coraz większe ilości pól, przyczyniając się do spadków plonu czy nierzadko likwidacji plantacji wiosną.

fot. LG Skorpion/Limagrain

Kiła kapusty jest o tyle uciążliwą chorobą, że zarodniki tego pierwotniaka mogą przetrwać w glebie nawet do 30 lat w sprzyjających warunkach. Średnio jest to około 9 lat. Szansą na uprawę rzepaku na polach zakilonych było pojawienie się w 2011 roku pierwszej odmiany kiłotolerancyjnej. W następnych latach pojawiały się kolejne odmiany z rezystencją na tę chorobę, jednak ciężko było uzyskać stabilne plony. Następnie rolnikom przyszło się zmierzyć z zakazem stosowania zapraw insektycydowych opartych na neonikotynoidach. W pierwszym roku zakazu mieliśmy ciepłą i suchą jesień, co spotęgowało wystąpienie w bardzo dużej ilości mszyc oraz innych owadów szkodliwych. Wówczas plantacje zostały bardzo mocno zainfekowane wirusem żółtaczki rzepy – TuYV.

fot. LG Skorpion/Limagrain

Wyjątkowy w swoim rodzaju – LG Scorpion

W tym roku zarejestrowana została odmiana z hodowli Limagrain, którą cechuje wysoka odporność na specyficzne razy kiły kapusty, oraz dodatkowo na wirusa żółtaczki rzepy. Posiada ona także gen RLM7, dzięki któremu odmiana ta ma wysoką odporność na suchą zgniliznę. Mowa tu o odmianie LG Scorpion. Dzięki tym unikalnym cechom stała się ona numerem 1 wśród odmian kiłoodpornych w badaniach COBORU, uzyskując 117% wzorca w 2019 roku oraz 118% wzorca w 2020 roku. Istotnymi atutami odmiany są też: odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion oraz jej dopasowanie do wszystkich stanowisk glebowych.