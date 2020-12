Stan ozimin na Podlasiu

Z początkiem grudnia ustała jesienna wegetacja. W jakiej kondycji rośliny wchodzą w okres zimowego uśpienia? Postanowiliśmy to określić. Oto pierwsza z całej serii relacja.

Rzepak ozimy w tym regionie ma się całkiem dobrze. Sprzyjała temu długa, ciepła i obfitująca w opady jesień. Rośliny są dobrze rozwinięte. Nie wykazują niedoboru składników pokarmowych. Brak też objawów porażenia chorobami grzybowymi. Jeżeli tylko aura będzie łaskawa i wystąpią opady śniegu, o los plantacji powinniśmy być spokojni.

W wypadku zasiewów pszenicy ozimej, ocena nie wypada już tak korzystnie. Dobrze przygotowane do zimy są tylko wcześnie założone tj. zasiane do 25 września. W wielu jednak wypadkach, ze względu na późno zbierane przedplony jak też opady, siewy były opóźnione nawet o miesiąc. Aktualnie plantacje te składają się z roślin w fazie 2-3 liści, a więc nie przygotowanych fizjologicznie do bezpiecznego przetrwania okresu spoczynku zimowego. Ich los w dużym stopniu zależy od przebiegu pogody w najbliższych miesiącach.

Więcej informacji w zamieszczonym poniżej filmie.