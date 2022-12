Proces hartowania ozimin rozpoczyna się w słoneczne dni już przy temperaturze poniżej 15 C. Fot. K.B.

Hartowanie zbóż ozimych i rzepaku jest jednym z ważniejszych procesów zachodzących przed spoczynkiem zimowym. Czy rośliny są dobrze przygotowane do zimy?







Dobrze zahartowane rośliny lepiej znoszą silne mrozy.

Hartowanie trwa już od późnej jesieni.

Czy oziminy w warunkach południowych są dobrze przygotowane do zimowania?

Zboża w dobrej kondycji

Po ciepłym październiku na południu Polski pojawiły się znacznie niższe temperatury. O ile pierwszy pełny miesiąc jesieni cechował się dość wysokimi jak na tę porę roku temperaturami, co przyspieszało jesienną wegetację, o tyle listopad nie odbiegał jeśli chodzi o wskazania termometrów od poprzednich lat.

Zboża wysiane we wczesnych i optymalnych terminach dość szybko rozpoczęły krzewienie. Pszenice z końca września były z reguły w fazach powyżej BBCH 14-15. Bardzo dobrze jesień "przepracował" jęczmień - ciepła pierwsza część tej pory roku z jednej strony sprzyjała wysokiej dynamice rozwoju, ale z drugiej sprzyjała bytowaniu mszyc i innych szkodników. Niemniej na plantacjach gdzie przeprowadzone zostały zabiegi insektycydowe z reguły nie obserwuje się ani przeżółknięć ani też uszkodzeń.

Przed zimą jednym z kluczowych zagadnień jest jednak jakość zahartowania ozimin. W dużym stopniu to właśnie ten element decyduje o całokształcie mrozoodporności i odpowiedniego przezimowania zarówno rzepaku, jak i zbóż.

Rośliny muszą być zahartowane by dobrze przezimować

Zahamowanie jesiennej wegetacji następuje w momencie, gdy przez 5 kolejnych dni temperatura dobowa nie przekracza 5°C. Przyjmuje się, że zboża powinny być wówczas w fazie krzewienia, a rzepak w fazie przynajmniej 8 liści (oraz odpowiednio grubą i nisko osadzoną szyjką korzeniową).

Proces hartowania roślin może trwać nawet 4 tygodnie. W przypadku dobowych temperatur powietrza na poziomie 0 - 6 °C zboża hartują się 20 - 28 dni. Jednakże proces hartowania przyspiesza jeśli temperatury dobowe będą utrzymywać się na poziomie około 2° C. Do pełnego zahartowania dochodzi w momencie, gdy słupki rtęci na stałe będą utrzymywały się na poziomie poniżej 0° C.

Hartowanie w dwóch etapach

Mylne jest jednak stwierdzenie, że hartowanie następuje tylko wówczas gdy sami już odczuwamy zimno i temperatury są bliższe zeru. Otóż przyjmuje się, że już przy temperaturze poniżej 15° C w ciągu dnia w przypadku dni słonecznych rozpoczyna się hartowanie. Przy pochmurnej pogodzie ten sam proces rusza w temperaturze poniżej 10° C. Tak więc możemy podzielić hartowanie na dwa etapy:

-pierwszy - gdy temperatury są dodatnie, ale wymagane jest światło;

-drugi - temperatury są ujemne, dostęp do światła nie jest wymagany.

Pierwszy etap zwykle trwa dłużej - około dwóch tygodni. Drugi to już zazwyczaj kwestia 7 - 10 dni.

Istotą procesu hartowania roślin jest zgromadzenie substancji zapasowych oraz cukrów w sokach komórkowych. Chodzi o to, aby obniżyć poziom zamarzania soków komórkowych. Pamiętajmy, że zamarznięte soki wewnątrz rośliny są dla niej niezwykle niebezpieczne i często to właśnie zjawisko zamarzania soków prowadzi do obumierania rośliny.

Oziminy wysiewane w terminie dobrze zahartowane

Biorąc pod uwagę przebieg pogody - wysoką dynamikę rozwoju w październiku i dobre nasłonecznienie, a także odpowiednie temperatury w większości południowych regionów można stwierdzić, że oziminy wysiewane w optymalnych terminach dość dobrze rozpoczęły hartowanie. Ten proces wciąż jednak trwa - temperatury w ciągu dnia utrzymują się na poziomie 1 - 3° C, a w nocy mamy delikatne przymrozki. To dobry układ, który sprzyja spokojnemu zahartowaniu. Jak narazie prognozy nie przewidują (poza rejonami górskimi) większych mrozów, dlatego też oziminy powinny wejść w zimę dobrze zahartowane.