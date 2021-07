Stanowisko – ile tak naprawdę zależy od gleby?

Chęć maksymalizowania plonów i zysków, a co za tym idzie - także nadmierne lub nieumiejętne eksploatowanie gleby - mogą doprowadzić do jej degradacji i spadku żyzności. Finalnie rolnicy mogą więc osiągnąć efekt odwrotny do zamierzonego i... mierzyć się z obniżoną produktywnością. Jakie są sposoby mądrego zarządzania glebą i zwiększania plonów? Te zagadnienia poruszamy w najnowszym odcinku Studia Agrorewolucji!