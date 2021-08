Startuje dożynkowy konkurs "Wieś jak malowana"

Trwają przygotowania do drugiej edycji konkursu na najpiękniejszą ozdobę dożynkową, organizowanego przez KRAMP. W zeszłym roku przyciągnął prawie 250 wsi z całej Polski. Jak będzie teraz?

Podczas poprzedniej edycji uczestnikom nie brakowało wyobraźni oraz talentu. Wśród zgłoszonych prac znalazły się maszyny rolnicze, gospodarstwa, rośliny oraz zwierzęta - wszystko ze słomy. Zwyciężył kombajn rzeczywistych rozmiarów, posiadający własne oświetlenie, którego autorami byli mieszkańcy Woli Miłkowskiej z województwa łódzkiego. W nagrodę organizator ufundował im duży plac zabaw. - Nic nie sprawia większej radości niż uśmiech i radość dzieciaków, które naprawdę napracowały się przy tworzeniu ozdób razem z rodzicami. A co sprawia dzieciom największą radość? Zabawa na placu zabaw - tłumaczą Anna i Grzegorz Bardowscy znani z programu „Rolnik szuka żony”, którzy po raz drugi zostali ambasadorami konkursu.

Tegoroczna edycja konkursu, przypadająca na obchody 70-lecia istnienia firmy KRAMP, rozpocznie się 15 sierpnia. Zadaniem konkursowym ponownie będzie wspólne ozdobienie wsi lub balotów przez reprezentację mieszkańców liczącą od 2 do 10 osób oraz przesłanie zgłoszenia ze zdjęciami pracy do 30 września. - „Wieś jak malowana” jest zabawą, w której wspólnie celebrujemy dożynki i nagradzamy najpiękniej przystrojone wsie lub baloty. Wiemy jak ważne dla rolników są rodzina, tradycje oraz poczucie wspólnoty. Konkurs jest odzwierciedleniem tych wartości, dlatego tak nas cieszy sukces pierwszej edycji - wyjaśnia Monika Leksowska z KRAMP.

Zwycięska drużyna z 2021 roku otrzyma duży plac zabaw dla swojej wsi. Dodatkowe nagrody - bony o wartości 1000 zł do sklepów sieci GRENE - powędrują do autorów wyróżnionych ozdób. Uroczyste otwarcie poprowadzą Ania i Grzegorz Bardowscy. - Polskie wsie są zawsze pięknie przystrojone na dożynki, więc jesteśmy spokojni o wysoki poziom prac - mówi Leksowska. Zgłoszenia można wysyłać na stronie www.kramp-dozynki.pl od 15 sierpnia do 30 września 2021 roku. Zwycięzców poznamy w październiku.

KRAMP to jeden z największych producentów i dystrybutorów sprzętu rolniczego w Europie, właściciel sieci GRENE - najbardziej rozpoznawalnej marki sklepów rolniczo-technicznych w Polsce.