Żniwa już niedługo, a zaraz po nich rozpoczyna się okres siewu ozimin. Warto już teraz zastanowić się i zaplanować strukturę zasiewów w gospodarstwie. Zapewne jak zwykle największą powierzchnię zajmą uprawy ozime: zboża i rzepak. I to przygotowaniu materiału siewnego tych roślin poświęcony jest ten artykuł.

Z zasady do siewu powinien być wybierany materiał siewny kwalifikowany, który z jednej strony zapewnia określone normami parametry jakościowe, a z drugiej daje gwarancję pewności co do odmiany jaką wybieramy do siewu uwzględniając warunki gospodarstwa i oczekiwany kierunek produkcji (konsumpcja, pasza). Kwalifikat wprowadza też do gospodarstwa najnowsze osiągnięcia hodowlane w zakresie potencjału plonowania, ale także odporności na warunki w jakich przyjdzie rosnąć roślinom (w tym odporność na warunki stresowe i na występujące w środowisku patogeny). Można też skorzystać na zasadzie odstępstwa odmianowego z materiału siewnego rozmnożonego we własnym zakresie. Niezależnie od pochodzenia, nasiona przeznaczone do siewu powinny być zaprawione zaprawami grzybobójczymi. Im lepsza zaprawa będzie użyta, tym rośliny będą lepiej chronione przed chorobami już od pierwszych dni wzrostu.

Co jeszcze można zrobić na etapie przygotowania materiału siewnego aby zwiększyć szansę na realizację potencjału plonowania wybranych odmian? Wystarczy sięgnąć po nasiona zaprawione nawozem STIM+ , lub we własnym zakresie zaprawić nim materiał siewny. STIM+ dostarcza kiełkującym roślinom cała paletę składników pokarmowych stymulując już od pierwszych dni wzrostu prawidłowy wzrost i rozwój roślin. Efekty widać w warunkach polowych (zdjęcia)

Plantacja z zastosowanym nawozem donasiennym (po prawej) i bez niego (po lewej).

Co daje stosowanie materiału siewnego zaprawionego nawozem STIM+? Przede wszystkim wyrównane wchody – chyba najistotniejszy wskaźnik jeśli chodzi o uzyskiwanie wysokich plonów i wyrównanie zbieranego ziarna. Oprócz tego w fazie wschodów znacznie poprawia się wigor roślin, silniej rozwija się system korzeniowy siewki i w następstwie tego obserwujemy intensywniejszy proces krzewienia w zbożach, który powinien zachodzić (przynajmniej częściowo) już jesienią. Rozwój siewki, a szczególnie krzewienie są pierwszymi fazami, których przebieg bezpośrednio wpływa na wielkość plonu, czyli efektywność ekonomiczną uprawy zbóż ozimych. W rzepaku ma miejsce intensywniejszy rozwój rozety i efektywniejsze powstawanie związków pędów bocznych oraz pierwszych podziałów generatywnych. Kolejne obserwowane efekty stosowania nawozu STIM+ są następstwem tego co zadziało się na plantacji w tych wczesnych fazach rozwojowych. Wyrównanie łanu, zmniejszenie jego piętrowości, większa ilość łuszczyn na pędach bocznych, uzyskanie powyżej 2 źdźbeł z pełni rozwiniętym kłosem i wyższy plon, który zbieramy podczas kolejnych żniw są konsekwencją zastosowania nawozu donasiennego STIM+ do zaprawiania materiału siewnego.