Stosowanie fungicydu Systiva w zbożach ozimych

Zaprawianie ziarna zbóż ozimych to podstawa zdrowotności oraz osiągnięcia wysokich plonów. Siew niezaprawionego ziarna może mieć bowiem nieodwracalne skutki. Dostępne na rynku zaprawy nasienne zabezpieczają młode rośliny przed patogenami odnasiennymi oraz odglebowymi.

W dodatku coraz częściej ochronę fungicydową rozpoczyna się już jesienią. Jednak wykonanie zaplanowanego zabiegu może zniweczyć niemożliwość wjazdu na pole. I co wtedy? Pozostawić rośliny bez ochrony? Absolutnie nie! Firma BASF w odpowiedzi na problemy spotykane przez rolników proponuje bezopryskową ochronę zbóż. Gwarantuje ona zdrowotność na najwyższym poziomie – aż do wiosny.

Jesienne zagrożenia dla uprawy zbóż ozimych

Młode rośliny zbóż praktycznie od siewu narażone są na ataki patogenów. Jesienią w zbożach ozimych spodziewać się można pierwszych infekcji liści ze strony mączniaka prawdziwego zbóż i traw, pleśni śniegowej, septoriozy paskowanej liści pszenicy, plamistości siatkowej jęczmienia oraz rynchosporiozy zbóż.

Wczesna ochrona zbóż chroni przed atakami patogenów./źródło BASF

Zaprawa nasienna o sile fungicydu nalistnego

Pojawienie się na rynku preparatu Systiva 333 FS wywołało rewolucję w ochronie fungicydowej zbóż. Systiva 333 FS zawiera najnowocześniejszą substancję aktywną Xemium, czyli fluksapyroksad, wykazującą działanie systemiczne. Jest fungicydem przeznaczonym do zaprawiania nasion. Charakteryzuje się długotrwałym uwalnianiem substancji ochronnej. Dzięki temu w odróżnieniu od innych zapraw dostępnych na rynku skutecznie zabezpiecza rośliny przed chorobami liści. Systiva 333 FS wręcz eliminuje pierwsze infekcje ze strony septoriozy liści, plamistości siatkowej, pasiastości liści jęczmienia oraz mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

Systiva® 333 FS bardzo dobrze pokrywa i intensywnie wybarwia ziarno./źródło BASF

Można siać mniej

Oprócz utrzymania wysokiej zdrowotności roślin Systiva 333 FS wpływa korzystnie na ich wigor. U roślin zaprawionych tym produktem jesienią obserwuje się wyższe nawet o 7% wschody oraz większe krzewienie. Daje to możliwość zmniejszenia normy wysiewu o 15%, a co za tym idzie – obniżenie kosztów produkcji. Dodatkowo rośliny znacznie lepiej zimują i odznaczają się lepszą kondycją wiosenną. Zastosowanie Systivy 333 FS wpływa bowiem na wydłużenie korzeni nawet o 159% i wzrost ich masy do 35%. Efekt ten umożliwia wydajniejsze pobieranie wody i składników mineralnych. Podczas sezonu można też zauważyć efekt zieloności. Przekłada się to na maksymalne wykorzystanie potencjału plonotwórczego roślin.

Okres wiosenny – faza krzewienia./źródło BASF

Indywidualne podejście do ochrony zbóż ozimych

W celu ułatwienia stosowania preparatu Systiva 333 FS w kontekście zabiegów T0 i T1 firma BASF opracowała proste rozwiązanie, umożliwiające przeliczenie dawki środka w zależności od naszych potrzeb. Kalkulator opiera się na krótkiej ankiecie, która uwzględnia system produkcji, termin wysiewu oraz poziom zagrożenia ze strony patogenów. W efekcie otrzymujemy rekomendowane wytyczne odnośnie do dawki Systivy 333 FS oraz uzupełnień ochrony fungicydowej zbóż ozimych.