Sucho na polach i w każdym regionie – jakie to rodzi konsekwencje? [Raport z pól]

Jak wygląda sytuacja polowa w wybranych regionach kraju? Wszystkie relacje łączy wspólny mianownik -dostrzegalny coraz wyraźniej deficyt opadów w miesiącu marcu. Jak to się przedstawia na polach i jakie będzie to miało konsekwencje w praktyce?

Pod lupę wzięliśmy najbardziej dostrzegalne obecnie problemy polowe. Krótkie relacje pochodzą z 5 regionów w kraju: woj. dolnośląskiego, woj. wielkopolskiego, woj. łódzkiego, woj. kujawsko-pomorskiego oraz woj. warmińsko-mazurskiego.

Rolnicy z tych regionów wyraźnie dostrzegają już konsekwencje braku opadów i z obawą patrzą na prognozy pogody. Niestety do końca tego miesiąca niewiele ma się zmienić, a jeśli już to tylko mogą one nieść ze sobą nowe problemy polowe. Jakie? Zachęcamy do obejrzenia relacji prosto z pól.