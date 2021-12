Sukces pierwszego podcastu rolniczego „Na Ugorze”!

Seria podcastów „Na Ugorze” to nowatorski projekt, szerzący rzetelną wiedzę o rolnictwie. Mowa tu o sprawach najważniejszych w codziennej pracy rolników. „Podcast (zwany również słuchowiskiem) „Na Ugorze” to miejsce, w którym rolnicy zawsze znajdą aktualne nowinki i sprawdzone rozwiązania, m.in o glebie, mikroorganizmach, odmianach zbóż, czy problemach polowych.

Popularność podcastu „Na ugorze”

„Na ugorze” odsłuchano już ponad 2500 razy! A to dopiero pierwszy sezon. To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że podcasty są w Polsce względnie nową formą przekazywania wiedzy czy rozrywki. Co więcej, osoby zainteresowane rolnictwem, do tej pory nie miały możliwości słuchania podcastów stricte o tematyce rolniczej. „Na Ugorze” jest pierwszym i jedynym podcastem o tej tematyce. To, że rolnicy się do niego przekonują, niezmiernie cieszy i motywuje do dalszej pracy. A tematów do rozmów nie brakuje!

Koniec pierwszego sezonu

W pierwszym sezonie powstało 13 odcinków. Agrii nie zwalnia tempa i już pracuje nad kolejnymi odcinkami słuchowiska. Wszystkie rozmowy są dostępne przez cały czas, za darmo na różnych platformach, a dotychczasowe rozmowy traktują między innymi o:

glebach i ich jakości w Polsce;

mikroorganizmach i tym jak dobierać preparaty biologiczne;

skutecznym wapnowaniu gleby;

najlepszych odmianach: rzepaku, kukurydzy, czy słonecznika;

skuteczności herbicydów doglebowych;

zróżnicowanych chorobach rzepaku;

cenach azotu;

czy zmianach klimatu.

Odcinek podcastu „pod lupą”

Każdy odcinek to kapsuła wiedzy na dany temat. „Kukurydza – niekwestionowana królowa upraw w Polsce” to rozmowa prowadzącego podcast „Na Ugorze” Tomka Haase z Pawłem Ślęzakiem, Dyrektorem Działu Nasiennego Agrii na temat drugiej, co do wielkości uprawie w Polsce. Ponieważ mamy sezon kukurydziany, warto posłuchać właśnie tego odcinka i dowiedzieć się między innymi:

Kiedy zaczęto uprawiać kukurydzę i co jest w niej takiego szczególnego, że szturmem podbija świat?

Ile hektarów kukurydzy aktualnie uprawia się w Polsce?

Jak wypadają plony kukurydzy w tym roku, przy specyficznej pogodzie?

Kukurydziany podcast jest również pełen informacji o odmianach kukurydzy i ułatwia podjęcie świadomej decyzji o wyborze właściwej odmiany na swoje pole. Jeśli chcecie dowiedzieć co to jest liczba FAO, jakie są topowe odmiany na rynku i które z nich są flint a które dent, musicie odsłuchać ten podcast, na przykład na Spotify https://bit.ly/podcastnaugorzeodc10 lub na stronie Agrii https://www.agrii.pl/podcasty.html.

Projekt tworzony wspólnie

Tematów do rozmów w branży rolniczej nigdy nie brakuje, a wiedzy do przekazania i do zdobycia jest ogrom. Podcasty, to nowy projekt, który przedstawia sprawdzone rozwiązania szerszemu gronu rolników. Co więcej, każdy ma wpływ na treści podcastu. Przykładowo, nasz podcast tworzony jest w oparciu o problemy, z jakimi borykają się rolnicy, a które zgłaszają Doradcy Agrii. Dodatkowo każdy może zaproponować swój własny temat! Zapraszamy do podsyłania propozycji na adres marketing@agrii.pl lub w wiadomości na profilu Agrii Polska, na Facebooku lub Instagramie.

Podacasty znajdziecie na stronie www.agrii.pl, w aplikacji Spotify, Apple Podcasts oraz Google Podcasts, a już wkrótce również na kanale Agrii Polska, na Youtube.