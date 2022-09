Summit Agro, Sumi Agro i Sumisho Agro – agrochemiczne spółki zależne japońskiego koncernu Sumitomo Corporation, rozwijają globalną tożsamość marki.

Należące do Sumitomo Corporation spółki rolnicze: Summit Agro, Sumi Agro, Sumisho Agro - specjalizujące się w szczególności w rozwoju i sprzedaży zaawansowanych środków ochrony roślin, nawozów i nasion, wprowadza nową identyfikację.

Celem działań jest ujednolicenie globalnej obecności firmy, w tym jej krajowych spółek zależnych, które ze względu na obowiązujące dotychczas prawa własności intelektualnej działają pod różnymi nazwami. W ramach ujednolicenia wszystkie spółki grupy wprowadzają nowe spójne logo, identyfikację wizualną oraz wspólną misję i wizję firmy.

Nowa tożsamość marki Sumi Agro

Sumitomo Corporation prowadzi działalność rolniczą od ponad 40 lat, wspierając rozwój produkcji rolnej. Obecnie posiada 37 oddziałów na całym świecie. Cztery główne lokalizacje spółek grupy to Summit Agro International w Azji, Sumi Agro Europe w Europie, Summit Agro South America w Ameryce Południowej oraz Summit Agro USA/Summit Agro Mexico w Północnej i Środkowej Ameryce.

Nowa, ujednolicona, globalna tożsamość marki odzwierciedla nową misję koncernu skupiającą się na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonego rolnictwa i byciu blisko producentów rolnych.

Hasło będące nową misją brzmi "Rozwijajmy to, co wspiera produkcję rolną", a wizja firmy - "Blisko rolników, dostarczając innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rolnictwa". Zmianie uległo również logo firmy.

Nowe logo grupy ma kształt koła symbolizującego globalną obecność firmy, współpracującej z rolnikami na całym świecie. Kolor pomarańczowy nawiązujący do barwy słońca odzwierciedla działania grupy na rzecz dobrej przyszłości. Zielony liść obrazujący życie, podkreśla skupienie firmy na rolnictwie, zaangażowanie w ochronę środowiska oraz dostarczanie produktów rolniczych zgodnych z założeniami zrównoważonego rozwoju, co przekłada się na korzyści dla społeczeństwa. Wolne przestrzenie na kole symbolizują otwartość i gotowość do rozwijania firmy, nawiązywania nowych relacji oraz opracowywania rozwiązań technologicznych odpowiadających na różnorodne, zmieniające się potrzeby rolników.

W 2020 roku Summit Agro Group otworzyło dział firmy - Global Business Development (GBD), którego rola polega na rozszerzaniu portfolio produktów grupy, poprzez współpracę spółek znajdujących się w różnych regionach świata. Do zadań GBD należy również rozszerzanie palety rozwiązań biologicznych, między innymi w ochronie roślin.

Takashi Tanaka, Dyrektor Generalny Działu Rolnictwa podsumował nowe zmiany w firmie:

-Wierzymy, że rolnictwo jest jednym z podstawowych elementów wpływających na życie ludzi i staramy się przyczyniać do poprawiania jakości produkcji rolnej. Zmiana i ujednolicenie wizerunku marki ma na celu dalsze umacnianie naszej pozycji rynkowej, pozwoli nam komunikować się w jednolity sposób z naszymi pracownikami, partnerami biznesowymi, a przede wszystkim z naszymi klientami czyli rolnikami z całego świata.