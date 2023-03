50 studentów i studentek z 15 uczelni z całego kraju, zainaugurowało nową inicjatywę popularyzacji zrównoważonego rozwoju wśród młodych – Sustainability Talks.

Sustainability Talks to cykl organizowanych przez Bayer, otwartych szkoleń połączonych z warsztatami dla studentów i studentek. Podczas spotkań, młodzi ludzie zapoznają się z wybranym tematem, poznając go z perspektywy nauki oraz dobrych praktyk biznesu. Pierwsze zebranie oparto na prezentacji danych dotyczących oceanów i zmian klimatu.

Warsztaty z ideą zrównoważonego życia

Pierwsza edycja przyciągnęła aż 50 młodych ludzi z uczelni w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i innych miast.

-Szczególną rolę odgrywają młodzi, którzy dziś stanowią ponad połowę ludności świata. By utrzymać dzisiejszy styl życia, ludzkość potrzebowałaby aż trzech planet. Mamy tylko jedną i nie ma już czasu - trzeba działać tu i teraz. W przeciwnym razie jakość życia za 20-30 lat drastycznie spadnie. Dostęp do żywności czy do opieki zdrowotnej może być dużo trudniejszy. Stąd nasz pomysł: adresowane do studentów i studentek praktyczne warsztaty popularyzujące zrównoważone życie – mówi Markus Baltzer, prezes firmy Bayer.

Podczas sesji warsztatowej i networkingu, studenci pracowali nad projektami odpowiadającymi na wyzwanie: w jaki sposób zaangażować milion ludzi, by dane dotyczące oceanów i zmian klimatu stały się zrozumiałe. Praca w grupach przyniosła niezwykle ciekawe projekty, m.in. pomysł gry familijnej popularyzującej różne obszary zrównoważonego rozwoju – uzyskał on największą liczbę głosów uczestników. Dzięki współpracy z organizatorami studenci będą mieli możliwość zaprezentować swój projekt w przestrzeni publicznej.

Skutki zmian klimatu

Sytuacja jest alarmująca: mieszkańcy Polski coraz silniej będą odczuwali negatywne skutki zmian klimatu.

– Za nieco ponad dwie dekady północ Polski, w tym Gdańsk, Nowy Dwór Gdański, Elbląg oraz ich okolice, mogą zostać zalane wodami Bałtyku. Przy takim scenariuszu nowy przekop Mierzei Wiślanej może prowadzić do portu, który znajdzie się pod wodą – prognozuje prof. dr hab. Tymon Zieliński z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Jak wskazywał prof. Zieliński, zmiany klimatu wpływają na globalny wzrost poziomu wód, a to tylko jedna z konsekwencji, którą możemy odczuć w Polsce. -Dlatego trzeba już dziś współpracować z najmłodszym pokoleniem nad zmianą stylu życia. To świetni, kreatywni ludzie – pełni pomysłów i innego podejścia, którym my – starsze generacje – możemy się inspirować - dodawał.

Kolejny warsztat z cyklu Sustainability Talks planowany jest za kilka miesięcy. Inicjatywa organizowana jest w ramach #ThankYouScience – programu Bayer Polska, popularyzującego zaufanie do nauki w przestrzeni publicznej.