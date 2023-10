W tym roku ponownie mieliśmy do czynienia z suszą rolniczą. Niestety, w wielu regionach zabrała ona lwią część plonu. Jakie szkody suszowe były notowane w tym sezonie? Które uprawy ucierpiały najsilniej?

Definicji suszy jest wiele i trudno stworzyć jedną uniwersalną regułę. Jak czytamy na stronie gov.pl, suszę charakteryzuje długotrwały deficyt opadów wynikający z cech klimatu, ale o złożonym wymiarze fizycznym. Najczęściej występuje w okresie letnim, choć zdarzały się także w okresie wiosennym lub wczesnojesiennym. Susza jest zjawiskiem wolno rozwijającym się, w związku z czym trudny do uchwycenia jest jej początek oraz koniec, jak i też jednoznaczny obszar oddziaływania przestrzennego.

Susza w definicjach

Susza w polskim prawodawstwie określona jest w co najmniej kilku aktach prawnych. Wzmiankę o niej znajdziemy w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2017 poz. 1897). Definiowana jest jako katastrofa naturalna rozumiana jako zdarzenie związane z działaniem sił natury.

Mówiąc o suszy, warto mieć świadomość, że doczekała się ona wielu rozszerzeń definicji i jej podziałów. Wyróżniamy bowiem cztery podstawowe rodzaje suszy: suszę atmosferyczną, hydrologiczną, geohydrologiczną oraz rolniczą.

Z punktu widzenia rolniczego najważniejsze jest zagadnienie suszy rolniczej. W Polsce ten rodzaj suszy monitorowany jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB), który co roku publikuje 14 raportów suszowych. Ogłasza on suszę, a powołuje się z kolei na definicję określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Według tej definicji suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od 21 marca do 30 września danego roku – klimatycznego bilansu wodnego (KBW) poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych. KBW wyraża różnicę pomiędzy opadem atmosferycznym a ewapotranspiracją potencjalną. Jak podaje IUNG-PIB, w Puławach opad atmosferyczny jest mierzony na stacjach meteorologicznych poprzez sieć punktów pomiarowych, natomiast wartość ewapotranspiracji potencjalnej (wyrażającej w przybliżeniu zdolność wyparowania wody z dobrze uwilgotnionego trawnika) oblicza się, wykorzystując metodę Penmana.

Suszę IUNG-PIB ogłasza, jeśli stwierdzono, że na danym terenie dochodzi do co najmniej 20-procentowego spadku plonowania upraw względem roku, w którym zjawisko to nie wystąpiło.

Polska podzielona na dwie strefy

Gdzie w sezonie 2023 wystąpiła susza? Jak praktycznie co roku, tak i w tym, Polska została podzielona na dwie strefy: tam, gdzie notowano regularne opady (głównie południe Polski) oraz suche przez wiele tygodni północ i centrum kraju. W tych regionach sytuacja na polach prezentowała się w sezonie 2023 najgorzej. Nie zawsze jednak te dane mają pokrycie w praktyce, gdyż w każdym regionie znajdowały się mniejsze enklawy, gdzie opadów zanotowano więcej ze względu na ich punktowy charakter.

Mokra wiosna czasem zwiastuje problemy

Oceniając jednak ten sezon, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Rozpoczął się on zupełnie inaczej niż sezon 2022. Generalnie wczesną wiosną zanotowano dużą ilość opadów o charakterze regularnym, co z jednej strony zapewniło oziminom dobry dostęp do wody, ale z drugiej stało się przeszkodą do zakładania plantacji upraw jarych, takich jak zboża jare czy rodzime bobowate. Wpłynęły one także na opóźnienia w zakładaniu plantacji z burakiem cukrowym oraz ziemniakiem. Natomiast chłody kwietniowo-majowe zweryfikowały termin siewu kukurydzy, która również zasiana została często poza terminem optymalnym. A niestety, późny siew czy późne sadzenie to krótka droga do uwypuklenia się późniejszych problemów w zakresie szybkiej reakcji roślin na stres suszy. I tak się stało w tym roku. Susza, która przyszła w czerwcu, odcisnęła piętno szczególnie na uprawach jarych, które z powodu opóźnionego siewu nie zdążyły dobrze rozbudować systemu korzeniowego. Brak opadów także wpływał na słaby rozwój biomasy tychże roślin.

Czerwiec bez opadów

Widmo suszy coraz głębiej zaglądało na pola wraz z każdym czerwcowym tygodniem. W obliczu wysokich temperatur i braku opadów sytuacja polowa ulegała pogorszeniu. Najgorzej sytuacja wyglądała na słabszych stanowiskach, gdzie najszybciej dochodziło do szkód. W tym roku po raz pierwszy IUNG-PIB ogłosił suszę w drugim raporcie suszowym, który obejmował zasięg: od 1 kwietnia do 31 maja 2023. Została ona potwierdzona w 9 województwach i 4 uprawach (w truskawkach, drzewach owocowych oraz w zbożach: jarych i ozimych). Przy czym w 4 województwach zasięg suszy został stwierdzony w ponad 90 proc. gmin (mapa, raport 2). Pozostałe regiony w zdecydowanie mniejszym stopniu odczuwały deficyt wody, głównie dzięki opadom punktowym o charakterze burzowym.

Gdzie występowała największa susza w 2023 r.?

Każdy kolejny okres raportowania przynosił coraz gorsze wieści. We wszystkich województwach IUNG-PIB ogłosił suszę w szóstym raporcie. Dotyczyła ona wszystkich monitorowanych upraw. Na publikowanych mapach pojawił się kolor brązowy, a nawet fioletowy, mówiący o poważnych problemach z wodą (mapa, raport 6). Największy deficyt wody notowano na terenach: Pojezierza i Pobrzeża Kaszubskiego, Pojezierza Południowopomorskiego, Równiny Słupskiej Wysoczyzny Damnickiej, Żuław oraz na Pojezierzu Wielkopolskim i Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim. KBW wynosił od -230 do -259 mm. Dramat przeciągał się przez kolejną dekadę, gdyż w siódmym raporcie IUNG (mapa, raport 7) zanotowano jeszcze gorszą sytuację. W okresie od 21 maja do 20 lipca 2023 roku IUNG-PIB wystąpił dalszy wzrost powierzchni z suszą rolniczą we wszystkich trzynastu monitorowanych uprawach. Bardzo zły stan zanotowano w centrum kraju oraz w Wielkopolsce. Deficyt wody sięgał wartości krytycznych (obszary zaznaczone kolorem fioletowym).

Oziminy się wybroniły

Rolnicy z obawą patrzyli na swoje uprawy. W pierwszej kolejności martwiono się o oziminy, a dokładniej o to, że wytworzą poślad, a nie dorodne nasiona. Obawy w wielu przypadkach się nie sprawdziły. Owszem, susza zweryfikowała plon, jednak dzięki temu, że oziminy, szczególnie rzepak, budują głęboki system korzeniowy i uprawy te potrafią dobrze wykorzystać wodę pozimową i wczesnowiosenną, nie zredukowały one poważnie swojego potencjału. W regionach z suszą w tle rolnicy średnio informowali o stratach plonu szacowanych na 20-30 proc. względem lat o dobrym rozkładzie opadów oraz względem możliwości produkcyjnych stanowiska, czyli przykładowo jeśli rolnik na danym polu w przeciętne lata zbierał 8 t/ha pszenicy, to w tym sezonie zbierał średnio 6 t/ha. Rzepak na dobrych polach plonował stabilnie. Wyraźnie jednak zredukował plon na słabych stanowiskach. Przed tegoroczną suszą najlepiej obronił się jęczmień ozimy, który ze zbóż najgłębiej się korzeni i zbierany jest najwcześniej.

Susza uderzyła w zboża jare oraz w kukurydzę

Na podstawie wielu sygnałów można wywnioskować, że w tym roku susze uderzyła przede wszystkim w uprawy jare: zboża oraz bobowate. Deficyt wody był największy wtedy, kiedy uprawy te programowały poszczególne elementy struktury plonu. Zboża jare były niskie i słabo się krzewiły. Budowały także zredukowany kłos. Według tegorocznych raportów IUNG-PIB szkody w uprawach zbóż jarych dochodzą nawet do 70 proc. w regionach centralnych i w przypadku gleb lekkich. Żniwa stały się potwierdzeniem tego faktu. W regionach z suszą w tle rolnicy w skrajnych przypadkach nie zbierali nawet ziarna, gdyż usługa kombajnowania przewyższyłaby wartość zbieranego plonu. Ucierpiały też silnie bobowate, tworząc z braku wody małą ilość strąków. W tym jednak sezonie najbardziej susza wpłynęła na plon kukurydzy.

Największa susza przypadła na okres wiechowania i pylenia kukurydzy. W rejonach dotkniętych suszą zaburzyła poważnie jej rozwój generatywny, czego efektem są szczerbate kolby, fot. AK

W regionach z największym deficytem wody kukurydza tworzyła małą biomasę, a na roślinach tworzyła szczerbate, słabo zaziarnione kolby. Według szacunków IUNG-PIB są regiony w Polsce, gdzie doszło do strat w ziarnie szacowanych na 90 proc.

Sierpień z opadami

Opady notowane na przełomie lipca i sierpnia, choć znacząco utrudniały żniwa, podratowały nieco sytuację polową. Wilgotność gleby poprawiła się. Faktem jest jednak to, że w wielu przypadkach susza doprowadziła do nieodwracalnych zmian w rozwoju roślin. Przykładem jest kukurydza, gdzie stres suszy zaburzył proces zaziarniania kolb. Poprawił się jednak stan buraka cukrowego, w mniejszym stopniu ziemniaka. W dziewiątym okresie raportowania, tj. od 11 czerwca do 10 sierpnia 2023 roku, suszę stwierdzono już w 5 województwach i dotyczyła ona 8 upraw (mapa, raport 9). Kolejne tygodnie jednak nie zmieniły znacząco sytuacji. Pierwsza połowa września zapisała się jako wyjątkowo upalna. Sytuacja ta negatywnie wpłynęła na stan plantacji buraka cukrowego, gdzie po raz kolejny uprawa ta zanotowała duży stres cieplny i wodny. Zamiast nadrabiać zaległości, była stagnacja w dalszym rozwoju biomasy korzenia.

Rośliny trzeba przygotowywać na coroczne susze

Niestety, zmiany klimatu są nieuniknione i to one w dużej mierze odpowiedzialne są za to, że co roku mamy do czynienia ze stresem suszy. Szczególnie rejony centralne, Wielkopolska, woj. kujawsko-pomorskie czy woj. lubuskie są najbardziej narażone na wystąpienie tego zjawiska. Metod zapobiegania negatywnym efektom suszy jest wiele i rolą rolnika jest, aby jak największą ich liczbę wdrożyć w gospodarstwie. Co ciekawe, już nie dziwi widok pracujących deszczowni także w uprawach towarowych takich jak zboża, kukurydza czy burak cukrowy. Czasem jeden prowokowany opad był w stanie zabezpieczyć rośliny przed silną redukcją plonowania, jednocześnie stając się zabiegiem ekonomicznie uzasadnionym. ▪