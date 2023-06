Susza jest coraz silniejsza. Nie dość, że tanio, to jeszcze szykuje się redukcja plonowania? Fot. shutterstock

Z dnia na dzień susza postępuje. Opadów wciąż w większości kraju brakuje w stopniu bardzo wysokim. Skutki suszy odczuwają już wszystkie rośliny.

Kolejne dni nie poprawiają warunków wilgotnościowych. Deszcze jeśli się pojawiają to tylko lokalnie

Żniwa jęczmienne będą przyspieszone - na najsłabszych stanowiskach rośliny za chwile będą gotowe do zbioru

W ziemi nie ma wilgoci - jest popiół

Susza zatacza coraz szersze kręgi. W środowe popołudnie w południowych regionach kraju lokalnie pojawiały się opady, jednak były to deszcze pochodzenia burzowego i niestety w większości regionów opadów nadal się nie doczekaliśmy.

Późno siane kukurydze po życie mają problem ze wschodami. Ba, wody jest tak mało, że w wierzchniej warstwie gleby mamy w zasadzie "popiół". Na niektórych późno zakładanych plantacjach kukurydzy nie miały szans nawet skiełkować nasiona - w wierzchniej warstwie na kilku centymetrach nie ma wilgoci nawet w najmniejszym stopniu.

Nasiona po dwóch tygodniach od siewu. całkowity brak wilgoci w wierzchniej warstwie uniemożliwia skiełkowanie. Fot. Karol Bogacz

Za chwilę żniwa jęczmienne?

Jeśli temperatury się utrzymają, a przy tym nie spadną deszcze, to na najsłabszych stanowiskach w południowych regionach w ciągu dwóch tygodni mogą rozpocząć się żniwa jęczmienne. Czy jęczmiona obroniły się z plonem? Raczej jest to wątpliwe, choć wcześniejsze odmiany, które wykosiły się stosunkowo szybko, mogły zbudować MTZ jeszcze na ostatnich zapasach wody w maju.

Na cięższych ziemiach sytuacja wciąż jeszcze może się poprawić, aczkolwiek oziminy wykorzystują już ostatnie pokłady wody z opadów majowych. A są miejsca, gdzie w maju deszczu nie było. Tam również stanowiska cięższe odczuwają już skutki suszy.

Na słabych ziemiach redukcja plonu w zasadzie jest już pewna

Redukcja plonu jest już niemal pewna na słabszych ziemiach. Na wielu plantacjach będziemy mieli bardzo duży spadek plonowania. Część ozimin nie tylko nie wykształciło odpowiedniej ilości pięterek, ale dodatkowo nie ma z czego zbudować MTZ. Ziarno może być drobne i lekkie.

W fatalnej sytuacji są zboża jare - wody dla nich brakło często już na etapie strzelania w źdźbło, a tam gdzie deficyty wilgotnościowe są największe, nawet w fazie krzewienia.

Rzepak nie ma z czego zrobić masy

Suszę jak narazie uznano w 9 województwach, ale nie obejmuje ona wedle IUNG - PIB rzepaku ozimego. Tymczasem nawet jeśli rośliny wykształciły dobrą ilość łuszczyn to wody brakuje na zbudowanie masy ziarna. Jeżeli naweti w każdej łuszczynie będziemy mieć odpowiednie wypełnienie ziarnem, to będzie ono lekkie i zapewne o niskim zaolejeniu. W połączeniu z niskimi cenami rzepaku, potrąceniami za olej oraz niską masą nie wróży to nic dobrego.

Kukurydza, buraki, ziemniaki - woda potrzebna od zaraz

Kukurydza jest jeszcze przed największym zapotrzebowaniem na wodę. Niemniej jeśli opady nie przyjdą w ciągu najbliższych dni to -choć jeszcze nie obniży się plon ziarna - będziemy musieli liczyć się ze spadkiem masy. Rośliny mogą być niskie, co jest dużym problemem w przypadku produkcji na kiszonkę, gdzie jedną z ważniejszych wartości jest właśnie wysokość roślin, a co za tym idzie ilość masy.

W regionach południowo - zachodnich lokalnie dobrze wyglądają jeszcze buraki cukrowe, ale i one za chwilę będą potrzebowały uzupełnienia zaopatrzenia w wodę. Susza daje się we znaki plantatorom ziemniaka - gdzie tylko można trzeba nawadniać plantacje.

Po zbiorze I pokosu nie odrastają łąki. II pokos z pewnością będzie więc opóźniony, a dodatkowo może być znacznie mniejszy niż się spodziewano. Nawozy azotowe podane po zbiorze I pokosu - choć rozpuszczone - to nie przedostały się do strefy korzeniowej, tak więc na ten moment nie wspomagają w żaden sposób odrostu traw.

W prognozach pojawiają się deszcze, ale ich trafność jest w tej chwili stosunkowo niewielka. Przynajmniej w ostatnich dniach. Pogoda jest zbyt dynamiczna, by można było podać dokładne prognozy dotyczące kilku dni. W każdym bądź razie oziminy skutki suszy już odczuwają lub odczują lada moment. Za chwilę problem suszy może dotyczyć już także kukurydzy czy buraków cukrowych.