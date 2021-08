Susza ponownie w 16 województwach, stwierdzona w 13 uprawach

Według nowego raportu IUNG-PIB w Puławach obecnie największą suszę notuje się w uprawach kukurydzy na ziarno oraz kiszonkę. Zanotowano ją w 1045 gminach, (co stanowi 42,19% gmin Polski). Po raz pierwszy w tym roku pojawia się wzmianka o suszy w uprawie buraka cukrowego oraz ziemniaka.





W okresie sześciodekadowym od 1 czerwca do 31 lipiec na terenie kraju wystąpiło zwiększenie deficytu wody dla roślin uprawnych (średnio o 23,9 mm) w stosunku do poprzedniego monitorowanego okresu.

Takie warunki wilgotnościowe sprawiły, że suszę rolniczą stwierdzono w 16 województwach.

Jak czytamy w najnowszym raporcie IUNG-PIB w Puławach, zdecydowanie największe niedobory wody odnotowano w województwie pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim, w których susza wystąpiła w 13 uprawach. Nieco mniejsza wystąpiła w woj. mazowieckim, śląskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, w których stwierdzono ją w 11-12 uprawach. Suszę stwierdzono także w województwie łódzkim, świętokrzyskim, lubuskim, opolskim i podlaskim dla 7 upraw. Natomiast w województwach dolnośląskim oraz małopolskim notowano niedobory wody, w których stwierdzono suszę dla czterech upraw.

Źródło: IUNG-PIB w Puławach

Jak podaje IUNG-PIB w Puławach w ósmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2021 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -111,9 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 23,9 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 V-20 VII).

Gdzie notowany jest największy deficyt wody?

Największy deficyt wody notowany jest w dalszym ciągu na obszarze: Równiny Białogardzkiej, środkowej części Wybrzeża Słowińskiego, na Wysoczyźnie Damnickiej, na Pojezierzu Kaszubskim, Żuławach Wiślanych, we wschodniej części Kotliny Gorzowskiej, środkowej części Pojezierza Wielkopolskiego oraz we wschodniej części: Niziny Wielkopolskiej, Polesia Wołyńskiego, w północnej części Wyżyny Wołyńskiej i na Płaskowyżu Rybnickim od -200 do -259 mm. Mniejsze niedobry wody notowano na Wyżynie Przedborskiej, Wyżynie Kieleckiej, w zachodniej i wschodniej części Pojezierza Południowopomorskiego, w zachodniej części Wzniesień Południowomazowieckich, na Pojezierzu Ełckim, w południowej i północnej części Niziny Północnopodlaskiej, na Polesiu Lubelskim, Nizinie Śląskiej oraz w północnej części Kotliny Sandomierskiej od -120 do -199 mm. Na pozostałym terytorium kraju niedobory wody były mniejsze od -50 mm do -119 mm.

W jakich uprawach wystąpiła susza?

Susza występowała w trzynastu uprawach:

kukurydzy na ziarno,

kukurydzy na kiszonkę,

krzewów owocowych,

roślin strączkowych,

warzyw gruntowych,

zbóż jarych,

tytoniu,

truskawek,

zbóż ozimych,

chmielu,

ziemniaka,

drzew owocowych,

buraka cukrowego.

Jak czytamy dalej, w obecnym okresie sześciodekadowym największą suszę notowano w uprawach kukurydzy na ziarno oraz na kiszonkę. Notowano ją w 1045 gminach (42,19% gmin Polski), susza wystąpiła na obszarze 10,63% gruntów ornych kraju.

Po raz pierwszy w tym roku odnotowano ją również w uprawach buraka cukrowego (notowano ją w 35 gminach tj.1,41% gmin Polski) oraz w uprawach ziemniaka (notowano ją w 165 gminach, 6,66% gmin Polski).

Suszę notowano również w uprawach roślin strączkowych (w 681 gminach, 27,49% gmin Polski), w uprawach zbóż jarych (w 321 gminach, 12,96% gmin Polski), oraz zbóż ozimych (w 179 gminach, 7,23% gmin Polski). Stwierdzono ją również w uprawach tytoniu, truskawki, chmielu, drzewach owocowych, warzyw gruntowych.