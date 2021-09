Susza – straty w uprawach w Kanadzie

Zbiory pszenicy wyniosą w 2021 r. o 34,8 proc., a rzepaku (canoli) o 24,3 proc. poniżej poprzedniego roku.

Szacunkowe zbiory w 2021 r. opublikowane przez krajowy urząd statystyczny Statistics Canada (StatCan) są przerażające z powodu wyniszczającej suszy.

Zgodnie z nim zbiory pszenicy spadły z 39,2 mln ton w poprzednim roku o 34,8 proc. do 22,9 mln ton, rzepaku (canoli) z 19,5 mln ton o 24,3 proc do 14,7 mln ton, a jęczmienia o 27,0 proc. z 10,7 mln ton do 7,8 mln ton. Dla wszystkich trzech upraw Kanada jest jednym z najważniejszych eksporterów, jeśli chodzi o zaspokojenie globalnego popytu.

Niedobór światowego rynku pszenicy

Obecna oficjalna prognoza dla pszenicy jest o 1,6 mln ton niższa niż opublikowana przez Międzynarodową Radę Zbożową (IGC) i o 1,1 mln ton niższa od sierpniowej prognozy ministerstwa rolnictwa USA (USDA). IGC oszacowała zbiory na 24,5 mln ton pszenicy, co umożliwiłoby eksport na poziomie zaledwie 18 mln ton po 27 mln ton z poprzednich zbiorów w 2020 roku. To teraz wydaje się nierealne.

Kanada zajęła trzecie miejsce klubie największych eksporterów pszenicy w sezonie 2020/2021, prawie na równi z USA, za Rosją i UE. Nieurodzaj spowoduje prawdopodobnie dalsze niedobory na światowym rynku pszenicy.

Spadek plonów zbóż jarych i pszenicy twardej

StatCan przypisuje większość nieurodzaju nadmiernej suszy i wysokim temperaturom w zachodniej Kanadzie, w przypadku pszenicy - również mniejszemu obszarowi pod uprawę. Spadek plonów dotyczy głównie pszenicy jarej wysokobiałkowej z minusem 37,7 proc. (16,1 mln ton po 25,8 mln ton w 2020 r.), podobnie jak w USA, gdzie pszenica jara również uschła na sąsiednich równinach.

Krach w produkcji pszenicy twardej jest jeszcze bardziej dramatyczny. Oczekuje się, że kanadyjscy rolnicy zbiorą w tym roku 4,0 mln ton pszenicy twardej, czyli o 39,2 proc. mniej niż w 2020 r. (6,6 mln ton). Kanada jest również uważana za jedno z najważniejszych na świecie źródeł pszenicy twardej i jeden z krajów kształtujących ceny. Jedyny plus w stosunku do roku poprzedniego wynoszący 2,8 proc. odnotowały w rankingu zbiory pszenicy ozimej w wysokości 2,8 mln ton.

Mniej soi i owsa

Kanadyjscy statystycy również mówią o spadku nadchodzących zbiorów soi o 8,4 proc. rok do roku z 6,4 miliona ton do 5,8 miliona ton. Według IGC Kanada w minionym sezonie nadal była jednym z nielicznych eksporterów netto tego produktu, z wolumenem eksportu 4,1 mln ton na rynek światowy.

3,1 mln ton owsa oznacza również o 32,9 proc. niższy plon tego ziarna paszowego w porównaniu do roku 2020. Jedynie kukurydza na ziarno może dać jesienią o 0,8 większe zbiory niż przed rokiem, czyli o 13,7 mln ton.

Gorzej niż 2002 r.

Kanadyjski Urząd Statystyczny twierdzi, że od 2016 r. używa niezawodnej technologii obserwacji satelitarnej do obliczania zbiorów ziarna. Ostateczne wyniki zbiorów zostaną opublikowane na początku grudnia. Od początku monitorowania upraw w 1987 r. indeks oceny zbiorów nie spadł tak wcześnie w sezonie wegetacyjnym, jak w tym roku. Tegoroczna susza miała znacznie większy zasięg geograficzny niż ostatnia porównywalna w 2002 roku.