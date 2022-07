Według najnowszych szacunków, ponad połowa obszaru UE jest pod wpływem suszy. 46% terytorium UE znajduje się w warunkach ostrzegawczych, a 11% w warunkach alarmowych. Global Drought Observatory (GDO) opublikował nowy raport „Susza w Europie – lipiec 2022” . Wyniki i spostrzeżenia nie napawają optymizmem.

Raport „ Susza w Europie – lipiec 2022 ”,stanowi ocenę sytuacji suszy w Europie. Jest on wykonany na podstawie Global Drought Observatory (GDO) czyli tłumacząc to na język polski jest to Europejskie Obserwatorium ds. Susz - organizacja działająca przy Komisji Europejskiej.

Jak z niego wynika poważna susza dotyka kilka regionów Europy od początku roku. Obecnie wciąż się powiększa i pogarsza. Na obecny tragiczny już stan miały wpływ wczesne fale upałów jakie notowano w maju i czerwcu w wielu regionach Europy, głównie południowej.

Długotrwały, poważny deficyt opadów ma duży wpływ na stan rzek w całej Europie. Stresy suszy zmniejszył potencjał plonów wielu gatunków uprawnych. Według raportu GDO w wielu regionach zaopatrzenie w wodę może być zagrożone w nadchodzących miesiącach.

Źródło: Global Drought Observatory (GDO)

Susza przeciąga się miesiącami

Wczesnowiosenna susza pojawiła się między innymi na nizinach włoskich, w południowej, środkowej i zachodniej Francji, w środkowych Niemczech i na wschodnich Węgrzech, w Portugalii oraz w północnej Hiszpanii.

Od Węgier, przez Niemcy, po Półwysep Iberyjski – zasięg ekstremalnej suszy się z dnia na dzień powiększa.

Czy susza wpłynie na zbiory zbóż i rzepaku?

Jak możemy wyczytać z raportu stres związany z wodą i upałem spowodował spadek plonów w porównaniu z wcześniej już negatywnymi prognozami dla zbóż i innych upraw. Największe spadki plonów prognozowane, a dużej części już notowane są we Francji, Rumuni, Hiszpanii, Portugali i we Włoszech. Susza wpłynie negatywnie także na plony w Niemczech, Polsce, Węgrzech, Słowenii i Chorwacji.

Rozmiar suszy na tak dużej części kontynentu jest wyjątkowy - zauważają autorzy opracowania.

Zdaniem wielu ekspertów Europa może doświadczyć największej skali suszy od lat. Ogromna fala upałów i rekordowe temperatury, które notowane są obecnie w wielu regionach obciążą produkcję rolną , ale także zaburzą równowagę w wielu ekosystemów.