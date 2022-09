Susza w Europie najgorsza od 500 lat?

Podziel się

Sierpniowa i lipcowa susza w EU wpłynęła przede wszystkim na stan i kondycję kukurydzy; Fot. AK

Tegoroczna susza dotknęła wiele regionów Europy. Jest ona pokłosiem deficytu opadów, który utrzymywał się od początku roku aż do sierpnia. Szacuje się, że może to być najgorsza susza od co najmniej 500 lat.

PARTNER SERWISU

Global Drought Observatory (GDO) czyli Europejskie Obserwatorium ds. Susz opublikowało nowy raport „Susza w Europie – sierpień 2022” .

Susza w miesiącu sierpniu w Europie pogłębiła się - czytamy w najnowszym raporcie.

W tym czasie łącznie 64% Europy znajdowało się w stanie ostrzeżenia lub alarmowym. Według najnowszego raportu Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) Komisji „ Susza w Europie – sierpień 2022 r.”, będącego aktualizacją oceny sytuacji suszy w Europie, opartej na danych i analizach europejskich Obserwatorium Susz, w sierpniu susza jeszcze bardziej nabrała na znaczeniu. Pod koniec sierpnia 47% UE nadal znajdowała się w warunkach ostrzegawczych, co oznacza, że ​​opady były mniejsze niż zwykle, a wilgotność gleby była deficytowa. 17% UE była w stanie gotowości, co oznacza, że ​​również roślinność i uprawy wykazują negatywne skutki suszy. Łącznie w sierpniu 64% Europy znajdowało się w stanie ostrzeżenia lub w stanie alarmowym. To więcej niż notowano w lipcu br. Czytaj więcej Susza trawi Europę. Ponad połowa terytorium UE jest pod wpływem stresu suszy Stan na koniec sierpnia 2022r. Jak czytamy w raporcie „ Susza w Europie – sierpień 2022 ” oraz według poniższej mapy stwierdzono, że 35% terytorium UE znajduje się w warunkach ostrzegawczych (kolor pomarańczowy), a 25% w warunkach alarmowych (czerwony). Susza pogłębiła się względem danych z lipca 2022r. przede wszystkim: we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Niemczech, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Rumunii, Węgrzech, północnej Serbii, Ukrainie, Mołdawii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Susza w Europie, sierpień 2022r.Źródło: Europejskim Obserwatorium ds. Susz, Komisja Europejska - Połączenie dotkliwej suszy i fal upałów spowodowało bezprecedensowy stres na poziomie wody w całej UE - powiedziała Komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel. Jaki to będzie miało wpływ na plony? Eksperci nadal to szacują. Sierpniowe suszę wpłynęły przede wszystkim na stan i kondycję upraw jarych długo wegetujących. Aktualne prognozy plonów kukurydzy na ziarno, soi i słonecznika na poziomie UE wynoszą odpowiednio: 16%, 15% i 12% poniżej średniej 5-letniej. Przełom sierpnia oraz początek września złagodziły nieco warunki suszy w niektórych regionach Europy. Przyniosły jednak nowe wyzwania, ponieważ na niektórych obszarach wystąpiły gwałtowne burze z nawalnym deszczem a nawet gradem, co wpływało lokalnie na powstanie wielu szkód w uprawach. Według ekspertów JRCJ( Joint Research Centre) obecna susza wciąż wydaje się być najgorsza od co najmniej 500 lat. Ostateczne dane na koniec sezonu potwierdzą tę wstępną ocenę. Wspólne Centrum Badawcze opracowuje informacje o suszach w czasie rzeczywistym za pośrednictwem europejskich i światowych obserwatoriów suszy (EDO i GDO ), które są częścią Copernicus Emergency Management Service (CEMS)

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin