W przedostatnim 13 raporcie suszowy IUNG suszę rolniczą stwierdza w 3 województwach i 2 monitorowanych uprawach. Na sytuację polową mają duży wpływ wysokie temperatury jakie notuje się we wrześniu br.

IUNG-PIB opublikował 13 raport suszowy.

Suszę stwierdzono w trzech województwach i dwóch uprawaach.

Największy deficyt notowano we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Kujawach, w Północnej części Polesia Lubelskiego, na Wysoczyźnie Żelechowskiej oraz na krańcach północnowschodniej Polski.

W pierwszej i drugiej dekadzie września niskie opady poniżej 5 mm lub ich brak notowano na przeważającym obszarze kraju. Zanotowano też wyjątkowo wysokie temperatury.

Najwyższą stwierdzono na Pojezierzu Wielkopolskim, na Kujawach, na Nizinie Śląskiej powyżej 18st.C (w I dekadzie) oraz od 18 do 21st.C (w II dekadzie), na pozostałym terytorium kraju notowano od 12 do 18st.C (w I dekadzie) oraz od 15 do 18st.C (w II dekadzie).

Taka sytuacja spowodowała, że na polach zrobiło się bardzo sucho. Z jednej strony utrudniało to wszelkie uprawki przedsiewne z drugiej nadal pogarszało stan wegetujących jeszcze upraw w tym głownie okopowych.

Co ciekawe susza stwierdzona została w uprawach ziemniaka, natomiast w uprawie buraka już nie, a według doniesień plantatorów tej uprawy są regiony, gdzie plantacje wyglądają bardzo źle. Nie najlepiej także wyglądają uprawy międzyplonowe, które dodatkowo mogą przesuszać glebę "wyciągając" z niej bieżącą wodę glebową.

Susza rolnicza występowała na terenie 3 województw:

Wielkopolskiego,

Podlaskiego,

Mazowieckiego.

Susza występowała w 2 monitorowanych uprawach:

Rzepaku i rzepiku,

Ziemniaka.

Susza w rzepaku ozimym

Choć rzepak ozimy dopiero jest około miesiąc na polu już w niektórych regionach notuje się na plantacjach problemu z tytułu deficytu wody. Coraz większa roślina potrzebuje stałego dostępu do wody, a tej w wielu miejscach brakuje. Gleba jest przesuszona, a płytki jeszcze korzeń nie jest w stanie sięgnąć po wodę znajdującą się w głębszych jej warstwach.

Według IUNG, susza w tej uprawie dotyczy 17 gmin w województwie wielkopolskim, 6 gmin w województwie podlaskim oraz 5 gmin w woj. mazowieckim.

Susza w ziemniaku

Susza powróciła na plantacje ziemniaka, które kończą już wegetacje. Te przeznaczone na wczesny zbiór są już kopane. Na polu wegetują co najwyżej odmiany późne i skrobiowe.

Susza została ona stwierdzona w 5 gminach w woj. mazowieckim oraz 2 gminach w woj. wielkopolskim oraz podlaskim.