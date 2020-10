Susza w USA i Ameryce Południowej

Według analityków amerykańscy rolnicy sprzedają soję prosto z kombajnu, podczas gdy większość kukurydzy jest przechowywana.

Do 27 września w USA zebrano 15 proc. kukurydzy, w porównaniu ze średnią z pięciu lat wynoszącą 16 proc.

Zbiory soi przyspieszyły z zaledwie 6 procent do 20 procent. To znacznie więcej niż długoterminowa średnia wynosząca 15 procent. W zniszczonym przez burze Iowa zebrano nawet 30 procent nasion soi, to znacznie więcej niż średnia z pięciu lat wynosząca 8 procent.

USDA ogłosiło również, że zasiewy pszenicy ozimej w USA są nieco powyżej normy. Do tej pory rolnicy zasiali 35 procent planowanego obszaru, w porównaniu ze średnią pięcioletnią wynoszącą 33 procent. Według amerykańskich służb meteorologicznych, wrzesień był wyjątkowo suchy na Środkowym Zachodzie. Jednak obecna susza ma niewielki wpływ, na jakość zbiorów. W pierwszych dniach października spodziewane są jednak przymrozki.

Jak twierdzą analitycy, susza w Brazylii i Argentynie również wspierała światowe ceny zbóż, chociaż presja ze strony obecnych upraw w USA spowalnia wzrost cen. Temperatury w obu krajach są niezwykle wysokie, co przyspiesza parowanie, co zapewne znajdzie konsekwencje w kolejnych prognozach.