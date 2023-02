Włochy stoją u progu suszy jeszcze gorszej niż rok temu. W Alpach spadło o połowę mniej śniegu, koryta rzek i największe jeziora nie są zasilane, przez co ich stan dramatycznie się obniżył. Dodatkowo na Półwyspie Apenińskim, zwłaszcza w północnej cześci, notuje się wysokie jak na tę pore roku, temperatury. Wegetacja powoli rusza, rolnicy zmniejszają planowane zasiewy i z nadziją wyczekuja długotrwałych opadów.





We Włoszech kolejny rok z rzędu wysychają rzeki i jeziora. Po letniej suszy w zeszłym roku od jesieni problem powrócił na Półwysep Apeniński.

Nawet w Aplach i Apeninach zanotowano w tym sezonie niższe o połowę opady śniegu.

W Wenecji zwykle o tej porze miasto mierzy się z powodziami i wysokiem stanem wód w kanałach. W tym roku kanały wysychają, paraliżując transport.

Produkcja rolna we Włoszech jest zagrożona. Brak deszczu, śniegu oraz wyższe niż zwykle temperatury spowodowały przedwczesną wegetację drzew owocowych i warzyw.

Włochy zmagają się z brakiem opadów deszczu i śniegu. Coraz większe obawy mają także rolnicy. Zarówno deficyt wody jak i wysokie jak na tę porę roku temperatury (w styczniu była ona o 0,96 stopnia wyższa od średniej historycznej) sprawiają, że przyroda zaczyna budzić się do życia. Kwitną już drzewa wiśniowe, a pierwszy bób jest gotowy do zbioru, podczas gdy zwykle termin zbioru wypadał po 1 maja. Wiosenne zasiewy są zagrożone z powodu suszy - ostrzega w portal italia-informa.com - stowarzyszenie rolników Coldiretti. Przedwcześnie pobudzona przyroda to oczywiste ryzyko strat, gdy nadejdzie chłód i przymrozki.

Anomalie pogodowe widoczne są zwłaszcza na północy kraju, gdzie w ubiegłym roku spadło o 40 proc. mniej opadów, a temperatura w styczniu 2023 roku była o 1,41 stopnia wyższa od średniej. W przeddzień zasiewów Pad jest suchy, podobnie zła sytuacja jest w innych wysychających rzekach oraz jeziorach. Jeziora Garda i Maggiore są wypełnione wodą tylko w 39 proc., a jezioro Como zaledwie w 21 proc. Niestety sytuacji nie polepsza fakt, że w regionach górskich jest niska pokrywa śniegu. W Alpach opady śniegu zmalały o 45 proc. Choć w ostatnich dniach spadł deszcz, to w opinii hydrologów, sytuacja wciąż jest poważna. Według stowarzyszenia Coldiretti potrzebny byłby ponad cały miesiąc deszczu, aby powrócić do normalności i zagwarantować niezachwianą wiosenną i letnią produkcję rolną.

Niższe zasiewy i prognozowane straty

Sytuacja, podkreśla Coldiretti, jest gorsza niż w ubiegłym roku, kiedy z powodu suszy stracono w zbiorach co najmniej 6 mld euro. W tym roku we Włoszech będzie uprawianych o prawie 8 tys. mniej hektarów ryżu o łącznej zaledwie 211 tys. ha, najniższą od trzydziestu lat - wynika z prognoz. Zmniejszone będą także zasiewy kukurydzy.

Dorzecze Padu to ważny rolniczo obszar Włoch. Aż 1/3 produktów z etykietą włoską, które trafiają na lokalne, europejskie i światowe stoły pochodzi właśnie stamtąd: od pszenicy durum na makaron do sosu pomidorowego, od wielkich serów, takich jak Parmigiano Reggiano i Grana Padano, do najbardziej prestiżowych wędlin, takich jak Prosciutto di Parma lub Culatello di Zibello, do owoców i warzyw. Co więcej w Dolinie Padu skupia się również połowa krajowej hodowli zwierząt.

Apel o inwestycje w nawadnianie

- W obliczu zmian klimatycznych, konieczne jest wdrożenie budowy zbiorników retencyjnych, aby zwalczyć suszę i zwiększyć gromadzenie wody deszczowej, które dziś wynosi zaledwie 11% - mówi prezes Coldiretti, Ettore Prandini dla portaluitalia-informa.com. Prezes stowarzyszenia podkreśla, ze retencjonowana woda jest niezbędna do zastosowań cywilnych, do produkcji rolnej i do generowania czystej energii.

- Interwencje te są niezbędne - kontynuował - również do osiągnięcia celu, jakim jest suwerenność żywnościowa wraz ze wzrostem krajowej produkcji, zmniejszeniem zależności od krajów zagranicznych oraz dostarczaniem wysokiej jakości krajowych produktów żywnościowych po właściwej cenie. Rolnicy są zobowiązani do zrobienia tego, co do nich należy, aby promować racjonalne wykorzystanie wody, rozwój systemów nawadniania o niskim wpływie i innowacje w zakresie upraw o mniejszym zapotrzebowaniu na wodę, ale nie można zapominać, że woda jest niezbędna do utrzymania systemów rolniczych, bez której zagrożone jest produkcja żywności i konkurencyjność całego sektora spożywczego - podsumowuje Prandini.