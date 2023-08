Bieżące opady nieco poprawiły sytuację na polach. Są ciągle pożądane w rejonach trawionych przez suszę. Choć przeszkadzają w żniwach, to nadal w wielu regionach klimatyczny bilans wodny nie został znacząco odbudowany. Co o suszy mówi ósmy raport IUNG?

IUNG-PIB opracował ósmy raport w sezonie.

Na jego podstawie można stwierdzić, że susza nieco odpuściła, ale niestety jeszcze stanowi problem w wielu regionach kraju.

Obecne deszcze przerywają żniwa i stanowią zagrożenie dla jakości zbieranego ziarna.

Jak czytamy w ósmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2023 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -137 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 41 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 V-20 VII).

Gdzie największy deficyt wody?

W porównaniu do poprzedniego raportu z mapy IUNG-PIB zniknął kolor fioletowy. Oznacza to, że sytuacja się nieco poprawiła. Bieżące opady sukcesywnie poprawiają stan wielu upraw o długim okresie wegetacji, aczkolwiek susza już odbiła piętno na tych uprawach.

Deficyt wody dla roślin uprawnych zmniejszył się, jednakże niedobór wody występował w całym kraju. Największy deficyt wody notowano we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim oraz na Nizinie Wielkopolskiej od -210 do -239 mm.

Duży niedobór wody notowano również w zachodniej i wschodniej części Pojezierza Pomorskiego, na pojezierzu Mazurskim, w zachodniej części Pojezierza Wielkopolskiego oraz w zachodniej części Niziny Mazowieckiej od -170 do -209 mm. Tylko nieco mniejszy deficyt wody notowano na południe i wschód od tego obszaru od -100 do -169 mm. Na pozostałym obszarze kraju niedobór wody wynosił od 0 do -100 mm.

Ósmy raport IUNG-PIB, Źródło: IUNG-PIB .

Susza w 15 województwach i 13 uprawach

Susza rolnicza występowała na terenie 15 województw:

Lubuskiego,

Wielkopolskiego,

Łódzkiego,

Kujawsko-pomorskiego,

Warmińsko-mazurskiego,

Zachodniopomorskiego,

Mazowieckiego,

Pomorskiego,

Opolskiego,

Dolnośląskiego,

Podlaskiego,

Śląskiego,

Świętokrzyskiego,

Lubelskiego,

Małopolskiego.

Susza występowała we wszystkich monitorowanych uprawach:

Kukurydzy na ziarno,

Kukurydzy na kiszonkę,

Krzewów owocowych,

Roślin strączkowych,

Warzyw gruntowych,

Zbóż jarych,

Tytoniu,

Truskawek,

Zbóż ozimych,

Chmielu,

Ziemniaka,

Drzew owocowych,

Buraka cukrowego.

Z powodu suszy cierpi przede wszystkim kukurydza

W ósmym okresie raportowania od 1 czerwca do 31 lipca 2023 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw kukurydzy na ziarno oraz na kiszonkę. Suszę w tych uprawach notowano w 1515 gminach (61,16% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 26,0 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 23,35% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 30,67 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania).

Mało strączków

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach roślin strączkowych, notowano ją w 1166 gminach (47,07% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 35,25 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 18,56% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 35,46 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania).

Zboża jare - obraz nędzy i rozpaczy

Suszę notowano również w uprawach zbóż jarych. Notowano ją w 674 gminach (27,21% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 52,36 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 7,52% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 45,34 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania).

Susza miała wpływ na zboża ozime

Suszę notowano również w uprawach zbóż ozimych. Notowano ją w 413 gminach (16,67% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 56,97 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 2,62% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 40,0 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania).

Ziemniak wiąże mało bulw

Suszę rolniczą w tym okresie sześciodekadowym odnotowano także w uprawach ziemniaka. Notowano ją w 391 gminach (15,79% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 33,83 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 2,55% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 17,44 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania).

Burak nie buduje biomasy

Suszę rolniczą w tym okresie sześciodekadowym odnotowano również w uprawach buraka cukrowego. Notowano ją w 58 gminach (2,34% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 29,11 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,32% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 11,21 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).