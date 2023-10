Suszenie kukurydzy jest opłacalne w tzw "dobrych latach", kiedy ceny suchej są znacznie wyższe od mokrego ziarna. Bywały takie sezony. W ostatnich dwóch latach decyzja o podjęciu suszenia jest jednak bardzo ryzykowna.

Różnica między ceną kukurydzy mokrej i suchej musi być dość duża, by opłacało się dosuszać

Przy wysokich cenach energii i paliw dosuszanie kukurydzy to dość duże ryzyko

Kukurydza doschnie na polu?

Problemy na rynku kukurydzy zatoczyły już dość szerokie kręgi. Pamiętamy, że w poprzednim sezonie część firm i gospodarstw, które zdecydowały się na suszenie kukurydzy poniosło duże straty. W tym roku rynek jest dość ostrożny - firmy kupują mniej, a i wielu rolników zastanawia się czy jest sens suszyć kukurydzę. Może jednak się okazać, że rynek sam zmusi producentów do dosuszania. Część firm, zrezygnowała już ze skupu kukurydzy, gdzie indziej trwają zapisy, a jak wspominają rolnicy czas oczekiwania to nawet kilka tygodni. W takim wypadku mamy dwie opcje - albo czekamy ze zbiorem do grudnia, co jest przecież absurdem, albo suszymy kukurydzę. Jaki jest koszt tego procesu?

Oczywiście koszt suszenia jest generalnie uzależniony od bazowej wilgotności ziarna. W tym roku kukurydza ma raczej niższe parametry wilgotnościowe aniżeli w ubiegłym sezonie. Tutaj więc gospodarstwa, które nie będą miały gdzie suszyć kukurydzy być może będą przynajmniej częściowo decydować się na bardzo późne zbiory, tak, by ziarno oddało maksymalnie dużo wody jeszcze na polu. Jednakże zbyt długie wyczekiwanie nie zawsze może być najlepszym rozwiązaniem - ze względu choćby na dziką zwierzynę, która na licznych plantacjach dokonuje coraz większych zniszczeń. Ziarno również ma ograniczone zdolności do obniżania wilgotności bez zewnętrznej ingerencji w ten proces.

Straty przy suszeniu nieuniknione

Straty powstają już w wyniku zmniejszenia masy. Przykładowo suszymy 10 ton kukurydzy o wilgotności bazowej 30%. Po dosuszeniu do 14% z początkowej ilości pozostanie nam nieco ponad 8,1 t. Przy cenie kukurydzy mokrej na poziomie 420 zł/t mokry surowiec osiąga wartość 4200 zł. Z kolei przy cenie kukurydzy suchej na poziomie 650 zł/t oraz ilości pozostałej po dosuszeniu pozostaje 5265 zł (1065 zł więcej w tym przypadku bez kosztów suszenia). Oczywiste jest, że rentowność suszenia będzie tym lepsza im większa będzie różnica pomiędzy cenami kukurydzy suchej i mokrej.

Przy niewielkich ilościach powyższa różnica nie robi jeszcze wrażenia, ale już przy 100 tonach mamy kwotę przekraczającą 50 tysięcy zł i wartość ta będzie rosła wraz z ilością przesuszonej kukurydzy. Sprawdźmy jednak czy po doliczeniu kosztów suszenia faktycznie zostanie z tego większa kwota.

Znajdziemy na rynku oferty usługowego suszenia kukurydzy. Cena doliczana do tony to 20 - 30 zł za każdy procent (tu oferty się różnią, część usługodawców suszy tylko do 20%). W takim przypadku koszt suszenia z 30 do 20% to 200 - 300 zł do tony. Oddając do suszenia 30 ton ziarna (ilości wymagane do zasypania suszarni są różne) po dosuszeniu do 20% otrzymamy 26,2 t. Trzeba więc wykonać prosty rachunek. Sprzedając owe 30 ton przy wilgotności 30% i po cenie 420 zł/t otrzymamy 12600 zł. Jeśli dodatek do każdego procenta poniżej wartości bazowej wynosi w skupie 6 zł to tona surowca przy wilgotności 20% będzie kosztować 480 zł. Biorąc pod uwagę, że mamy ubytek na poziomie 3,8 t w wyniku strat powstałych w trakcie suszenia omawianej ilości to sprzedajemy finalnie 26,2 t w cenie 480 zł/t, co daje nam wynik 12576 zł. A jeszcze trzeba odjąć koszty dosuszenia. W tym wypadku jest to więc nieopłacalne.

Inaczej sytuacja będzie wyglądać jeśli chcemy dosuszyć ziarno o wilgotności np 35% do 25%. Wówczas przy 30 tonach tak mokrej kukurydzy po dosuszeniu uzyskamy niespełna 26 t. Przy czym od ceny bazowej na poziomie 420 zł/t przy sprzedaży kukurydzy mokrej trzeba odjąć przynajmniej 10 zł za każdy procent ponad normę. Uzyskujemy więc potrącenia na poziomie 50 zł (przy wilgotności 35%) i sprzedajemy 30 t po 370 zł uzyskując finalnie 11100 zł. Z kolei w przypadku kukurydzy dosuszonej do 25% sprzedajemy 26 t po 444 zł (po uwzględnieniu dodatku w kwocie 6 zł do tony). W takim układzie uzyskujemy 11544 zł. Teoretycznie więcej, ale trzeba przecież odjąć po około 20 - 30 zł za każdy tono - procent podczas suszenia.

Zbyt niskie różnice pomiędzy kukurydzą mokrą a suchą, zbyt wysokie stawki za paliwa i energię

Jak więc widać problematyczne i generalnie nieopłacalne może być sprzedawanie kukurydzy dosuszonej tylko do wartości 20 - 25%. Taki towar wciąż sprzedawany jest jako kukurydza mokra, a więc i różnice cenowe nie są wielkie.

Jakakolwiek opłacalność suszenia jest możliwa do uzyskania tylko wtedy, gdy w wyniku tego procesu uzyskamy parametry kukurydzy suchej (14%). Przy czym - jak twierdzą niektórzy praktycy - ubytek podczas suszenia z 30 do 14% to nawet 25% masy. Niemniej teoretycznie - jak wspominaliśmy na początku - po dosuszeniu 10 ton kukurydzy o wilgotności 30% powinno pozostać 8,1 ton ziarna 14%-owego. Gdyby koszt suszenia tony kukurydzy opiewał na 20 zł po przeliczeniu na każdy procent to dosuszenie tony kosztowałoby 320 zł w takim układzie. Jednakże różnica w cenie skupu pomiędzy kukurydzą mokrą a suchą jest niższa - tak więc przy obecnych cenach może być to proces nieopłacalny.

Gdyby utrzymywały się ceny kukurydzy z poprzedniego roku. Jeśli tona mokrego surowca kosztowała 900 zł, a kukurydza sucha 1400 zł to za 10 ton kukurydzy mokrej uzyskalibyśmy 9000 zł. Po dosuszeniu tej ilości uzyskalibyśmy 11340 zł ( 8,1 t x 1400 zł). Koszt suszenia opiewałby na 3200 zł (320 zł x 10 t) co dałoby 8140 zł, a więc również i tu opłacalność suszenia byłaby niższa.

Gdyby kukurydza mokra miała 20% to jej cena skupowa po uwzględnieniu dodatków wynosiłaby około 480 zł/t. Uzyskujemy więc za ton 4800 zł. Po dosuszeniu jej do 14% mamy 8,7 t a cena tony wynosi wówczas 650 zł (650 zł x 8,7 t = 5655 zł). Jeśli koszt dosuszenia tony wynosiłby tylko 120 zł to łączne nakłady na suszenie opiewałyby na 1200 zł przy 10 tonach. Czyli i tak lepiej sprzedać kukurydze mokrą (5655 - 1200 = 4455 zł).

Droga energia i tania kukurydza sucha nie sprzyjają suszeniu

Na niską opłacalność suszenia wpływ mają wysokie ceny energii i paliwa. Można przyjąć, że wysuszenie tony kukurydzy to nawet 20 - 30 litrów oleju opałowego. A to nie jedyny koszt.

Suszenie jest opłacalne przy dużej różnicy w cenie kukurydzy mokrej i suchej, a jednocześnie niższych niż obecnie stawkach za energię oraz paliwa.

Pamiętajmy, że koszty suszenia nie są łatwe do dokładnego wyliczenia. Przede wszystkim dynamika suszenia ulega zmniejszeniu poniżej 20%. Różne typy suszarni mogą zużywać zupełnie odmienne pokłady energii. Opłacalność suszenia przy przykładowych cenach kukurydzy mokrej na poziomie 420 zł/t i ziarna suchego na poziomie 650 zł/t jest możliwa do uzyskania tylko jeśli koszt dosuszania tony nie będzie wyższy niż 100 zł. Najlepiej zbierać suchy towar (nawet poniżej 20% jeśli tylko kukurydza zejdzie do tego poziomu na polu) i wówczas jednostkowy koszt dosuszania będzie niższy. Ale żeby miało to sens podrożeć musiałaby także kukurydza sucha.

Przy czym czasem warto suszyć, by przeczekać trudną sytuację na rynku. Być może pojawią się lepsze ceny?