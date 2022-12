5 grudnia to już tradycyjnie dzień, w którym nasza uwaga skupia się na glebie. Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „gleba, gdzie zaczyna się żywność”.

Kruche bezpieczeństwo żywnościowe

Zgodnie z decyzją FAO od 2013 r. 5 grudnia ustanowiony został jako Światowy Dzień Gleby. To okazja, by nie tylko docenić ten niezastępowalny zasób, jakim są gleby, ale również pochylić się nad kwestią, jak o nie dbać, by służyły następnym pokoleniom. 95 proc. całej produkowanej na świecie żywności pochodzi z gleby, co oznacza, że to właśnie gleba jest podstawą bezpieczeństwa żywnościowego. Ostatnie miesiące, które upłynęły pod znakiem ataku Rosji na Ukrainę, kryzysu na rynku środków do produkcji, inflacji, powrotu do przed-pandemicznej rzeczywistości, nieprzewidywalnych warunków atmosferycznych - uświadamiają, że bezpieczeństwa żywnościowego nie można brać za pewnik. Dlatego właśnie motywem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Gleby jest pokreślenie związku gleb z wyżywieniem globalnej populacji, zgodnie z hasłem "gleba, gdzie zaczyna się żywność".

Bez gleby nie ma żywności

Mimo tak znaczącej roli w produkcji żywności, degradacja obejmuje już jedną trzecią gleb na świecie. Wśród najpoważniejszych zagrożeń wymienia się m.in. erozję, utratę bioróżnorodności i węgla organicznego, zanieczyszczenia i zasolenie. Choć glebę uznaje się za zasób odnawialny, to warto pamiętać, że aby wytworzyć 1 cm gleby, potrzebne jest niemal 1000 lat.

Jak podaje FAO, spośród 18 kluczowych dla roślin pierwiastków, dobrze funkcjonująca gleba potrafi dostarczyć 15 z nich. By jednak dobrze funkcjonowała, potrzebuje - podobnie jak ludzie - zbilansowanej podaży składników pokarmowych w odpowiednich ilościach. W ciągu ostatnich 70 lat drastycznie obniżył się poziom witamin i składników odżywczych w żywności, a wg FAO ok. 2 miliardy ludzi na świecie cierpi z powodu tzw. głodu utajonego, czyli sytuacji, w której wraz z pożywieniem dostarczana jest wystarczająca liczba kalorii, ale brakuje w nim odpowiedniej porcji witamin i minerałów.

Tym samym tegoroczny Światowy Dzień Gleby pochyla się nad problemem utraty składników pokarmowych w glebach i niezbilansowanego nawożenia. Niedostateczne nawożenie roślin uprawnych doprowadza do mniejszych plonów (a tym samym mniejszej produkcji żywności) i do spadku zawartości składników odżywczych w płodach rolnych. Jednocześnie stosowanie zawyżonych dawek nawozów stanowi zagrożenie dla środowiska, klimatu, zdrowia zwierząt i ludzi.

Zdaniem rolników jest wyżywienie globalnej populacji, co jednak niemożliwe jest bez gleb, co nakłada na nas obowiązek poprawy i utrzymania dobrego ich stanu. Zdegradować glebę jest niestety bardzo łatwo, odbudowanie jej zajmuje jednak całe pokolenia.