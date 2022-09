Zbiory kukurydzy rozpoczęły się już na dobre, to zatem dobry czas nie tylko na podsumowanie sezonu, ale również zapowiedzi na nadchodzącą wiosnę. Podczas spotkań z firmą Syngenta zostało zaprezentowane portfolio odmian kukurydzy.

Odmiany kukurydzy na ziarno

W hodowli kukurydzy firma Syngenta dzieli odmiany kukurydzy na dwie grupy: Arthesian i Powergrain. Program hodowlany Arthesian skupia się na uzyskaniu odmian bardziej odpornych na stresy, przede wszystkim stres suszy. Powergrain to z kolei sygnatura odmian, które mają wykazywać się ponadprzeciętymi plonami w warunkach sprzyjających.

Na spotkaniu z cyklu Pola Klasy S w Polanowicach (woj. kujawsko-pomorskie), które odbyło się 22 września, firma Syngenta zaprezentowała w warunkach polowych zarówno znane już odmiany ze swojego portfolio, jak i dwie nowości. Pierwszą z nich jest odmiana SY Liberty (FAO 230, kolba typu flex, ziarno typu pośredniego), która może być również przeznaczona do uprawy na kiszonkę. Można ją siać przy niższej temperaturze gleby (7-8°C), charakteryzuje się wysoką zawartością białka, zalecana jest do uprawy na dobrych i średnich stanowiskach. Drugą nowością jest Spectral (FAO 270, kolba typu flex, ziarno typu dent), odmiana w typie Arthesian, czyli lepiej znosząca stres suszy; charakteryzuje się bardzo dobrym parametrem dry down, nadaje się do uprawy na wszystkich typach gleb.

Oprócz nowości przedstawiciele Syngenty przypomnieli najważniejsze cechy znanych już odmian. SY Calo (FAO 220-230, kolba typu flex, ziarno typu pośredniego) należy do odmian z grupy zarówno Powergrain, jak i Arthesian. Nadaje się do siewy przy niższej temperaturze gleby (7-8°C), ma dobry wigor wiosenny i dobrze oddaje wodę w końcowej fazie wegetacji. SY Invictus (FAO 230, kolba flex, ziarno flint) to odmiana, która dobrze nadaje się do uprawy na grys, jak również na kiszonkę. Jak podczas spotkania podkreślali eksperci firmy, ziarno tej odmiany bardzo dobrze się suszy i pozwala na mniejsze zużycie paliwa przy suszeniu o ok. 15 proc. SY Marimba (FAO 250, kolba flex, ziarno dent) to odmiana w typie Powergrain, o bardzo dobrym efekcie dry down, polecana na średnie i dobre stanowiska. Odmiana SY Fortago (FAO 250, kolba flex, ziarno dent) należy do grupy Arthesian, jest tolerancyjna na suszę i słabość stanowisk. SY Fregat (FAO 260, kolba flex, ziarno dent) to odmiana w typie zarówno Powergrain, jak i Arthesian. Jest dostosowana do uprawy w warunkach niedoboru wody oraz na wszystkich typach gleb.

Odmiany kukurydzy na kiszonkę

Wśród prezentowanych w Polanowicach odmian kukurydzy na kiszonkę wymienić można SY Fermin (FAO 230, kolba flex, ziarno typu pośredniego), którą doradcy firmy określili jako "pierwszą kiszonkę dla gospodarstwa" ze względu na możliwość stosunkowo wczesnego zbioru. Może być również przeznaczona do uprawy na biogaz i ziarno. Odmianę SY Feronia (FAO 250, kolba flex, ziarno typu pośredniego) również można przeznaczyć do uprawy na ziarno i biogaz. To odmiana o wysokiej tolerancji na trudne warunki, charakteryzująca się bardzo wysoką strawnością włókna i dobrym efektem stay green. Bardzo podobne cechy wykazuje odmiana SY Nomad (FAO 250, kolba flex, ziarno typu pośredniego). SY Amfora (FAO 260-270, kolba flex, ziarno typu pośredniego) nadaje się do wszechstronnego użytkowania, choć dzięki bardzo wysokiej zawartości skrobi oraz strawności szczególnie polecana jest do produkcji pasz. Cechuje ją dobry stay green; przeznaczona jest na dobre i bardzo dobre stanowiska. Ciekawą propozycją od Syngenty jest MaxiMaize SY 250 E (FAO 250-260, kolba flex, ziarno typu pośredniego), czyli mieszanina trzech odmian "w jednym worku" - SY Amfora, SY Feronia i SY Nomad. Jak tłumaczą eksperci firmy, dzięki połączeniu trzech odmian o różnych preferencjach i wymaganiach kompozycja jest bardzo uniwersalna i przystosuje się do każdych warunków. Wszystkie opisane odmiany należą do grupy Powercell - jest to określenie programu hodowlanego, ukierunkowanego na pozyskanie odmian o bardzo wysokiej zawartości energii i strawności

Podsumowanie sezonu

Michał Materka, regionalny manager sprzedaży ds. nasion firmy Syngenta w rozmowie z redakcją farmer.pl wspomniał dokuczliwą suszę i wysokie temperatury, które nawiedziły w tym sezonie obszar od południa Kujaw, przez Wielkopolskę, część Dolnego Śląska i województwo lubuskie.

- Roślinom brakło wody w najważniejszym okresie przed kwitnieniem i w trakcie kwitnienia, dodatkowo wysokie temperatury obniżyły żywność pyłku, czego efektem był widok "wyszczerbionych" kolb. W tych warunkach najlepiej poradziły sobie wczesne odmiany w typie dent - opowiadał Materka.

Nasz rozmówca dodał, że z punktu widzenia wysokich kosztów suszenia ziarna kolejną zaletą odmian z ziarnem dent jest ich zdolność do szybkiego oddawania wody.