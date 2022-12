W temacie numeru pojawiła się krótka relacja z sesji poświęconej rolnictwu węglowemu, która odbyła się w ramach konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2022. Natomiast w dziale Bez Pługa chciałem skupić się na szczegółach tej sesji i pokazać wypowiedzi jej uczestników.

Sesja została podzielona na dwie części – w pierwszej gościem był Adam Kopyść, dyrektor ds. cyfrowego i zrównoważonego rozwoju biznesu (Polska, Czechy, Słowacja, Estonia, Litwa i Łotwa) w firmie Bayer. Prelegent podkreślał, że główne cele rolnictwa węglowego to redukcja emisji CO2 oraz magazynowanie jak największej ilości węgla w glebie. Sprzyjają temu takie praktyki, jak ograniczenie mechanicznej uprawy gleby czy wprowadzenie do płodozmianu roślin okrywowych. – Część z tych praktyk jest już stosowana przez wiele gospodarstw. Jeśli chodzi o certyfikaty węglowe, to już pod koniec roku będą znane szczegóły legislacyjne (obecnie pracuje nad nimi KE). Dzięki temu rynek pozyskiwania ich i płatności z nimi związanych zostanie uporządkowany, co powinno wpłynąć na wzrost zainteresowania ze strony rolników. Jeśli chodzi o rolnictwo węglowe, to w dyskusjach padają różne terminy: rolnictwo regeneratywne, biologizacja, rolnictwo węglowe, ale jeśli spojrzeć na definicję, wszystko sprowadza się do rolnictwa zrównoważonego – zaznaczył Kopyść.