Wołek, trojszyk - możemy jeszcze wymieniać. Szkodników magazynowych nie pozbędziemy się do końca nigdy. Ale zwalczać musimy je każdego roku.

Zgodnie z szacunkami w 9 na 10 gospodarstw znajduje się przynajmniej jeden szkodnik magazynowy

Zwalczanie organizmów uszkadzających ziarno jest niezbędne, ale niestety stosowane tylko w około połowie gospodarstw

Wołek zbożowy jest z nami od zawsze

Większość gospodarstw rolnych w Polsce przechowuje po żniwach pewną pulę zbóż - zarówno w celach sprzedaży ziarna w późniejszym terminie, jak i dla zapewnienia bazy paszowej w gospodarstwie. Niezależnie od celu przechowania zwalczanie szkodników magazynowych jest ze wszech miar wskazane.

Na początku zwróćmy uwagę, że od szkodników magazynowych nie uciekniemy. Gdzie tylko pojawiają się zboża, tam będą również organizmy żywiące się nimi i jednocześnie uszkadzające je. Co ciekawe o szkodnikach przechowalnianych (czyli magazynowych) wiedzę starali się poszerzać już nasi przodkowie w starożytności - wszak niezależnie od cywilizacji zagrażały one bezpieczeństwu żywnościowemu. I tak ślady obecności szkodników magazynowych znaleziono m.in. w grobowcach faraonów (ziarno składano w nich wraz z ciałem władcy Egiptu), ale też w przedmiotach codziennego użytku sprzed kilku tysięcy lat na Dalekim Wschodzie. Co jeszcze ciekawsze - były to te same szkodniki, które zagrażają ziarnu także i dzisiaj (wśród nich chociażby wołek zbożowy czy trojszyk).

W Polsce każdego roku wskutek żerowania tychże szkodników uszkodzeniu ulega nawet 5% ziarna, a w skali świata szacuje się, że poziom może być jeszcze wyższy i wynosić nawet 10%. To bardzo duże straty - w skali tylko naszego kraju to ponad 1,5 mln ton.

Szybki rozwój w ciepłych magazynach

Jeśli chodzi o wołka zbożowego to jest on najczęściej występującym szkodnikiem zagrażającym ziarnu w Polsce. Co istotne - rozwija od trzech do nawet kilkunastu pokoleń w ciągu roku. W ogrzewanych magazynach jego rozwój w fazie larwalnej jest najszybszy i tam też liczba pokoleń jest większa. Sprzyja dynamicznemu rozwojowi wołka także wyższa wilgotność w magazynach. W sprzyjających warunkach może on przeżyć nawet rok przez cały czas uszkadzając ziarno. Oprócz wołka zbożowego wyróżniamy także wołka kukurydzowego oraz wołka ryżowego.

W ziarnie żerować może jednocześnie obok wołka szereg innych szkodników - obecność jednego nie wyklucza wszak możliwości bytowania dla innych organizmów. I tak w spichlerzach napotkać można m.in. kapturnika zbożowca, rozpłaszczyka rdzawego, spichlerza surynamskiego, rogatka spichrzowego, trojszyki (trojszyk ulec oraz trojszyk gryzący) czy mącznika młynarka.

Odymianie lub opryskiwanie magazynów

Jedną z możliwości zwalczania szkodników magazynowych jest zastosowanie świecy (np. Actellic 20 FU). W przypadku wspomnianego tu produktu jedną świecę stosujemy na nawet 500 m3. Jest teoretycznie niemal bezobsługowa - po odpaleniu świecy szkodniki są unicestwiane drogą gazową, ale też żołądkową i kontaktową. Produkt oparty jest o pirymifos metylowy (fosforoorganik), a koszt zabiegu na 500 m3 to około 100 zł.

Na bazie tej samej substancji opartych jest także kilka innych preparatów zwalczających szkodniki znajdujące się w spichlerzach (m.in. Wołek 500 EC, Rovar Duo 500 EC, Rovar 20 FU czy też Celtic Świeca 20 FU). Pirymifos metylowy stosowany jest zarówno w postaci świec, jak i klasycznych preparatów przeznaczonych do opryskiwania magazynów.

Przy okazji wykonywania zabiegu dezynsekcji pamiętajmy o uszczelnieniu wszystkich potencjalnych otworów, drzwi, ale też ewentualnych ubytków w ścianach, gdzie także liczebność szkodników jest często dość wysoka. O konieczności założenia maski w takim zabiegu wspominać nawet nie trzeba, bo to oczywistość.

Inna substancją stosowaną w zwalczaniu szkodników magazynowych jest fosforek (III) glinu (III) - występuje on w formie tabletek / pastylek. Ponadto w magazynach stosowane są też pyretryny, cypermetryna, fluorek sulfurylu, czy deltametryna. Część produktów zarejestrowana jest do stosowania w opróżnionych już magazynach zbożowych, natomiast są też i takie, które można podawać w trakcie magazynowania.

Firmy specjalizujące się w fumigacji, czyli gazowaniu magazynów zbożowych, stosują najczęściej fosforek glinu oraz fosforek magnezu. Obydwa wspomniane tu fosforki są silnie trujące (zarówno dla zwierząt, jak i ludzi). Dodajmy, że zabiegi fumigacji co do zasady wykonywać mogą tylko wyspecjalizowane w tym celu firmy.

Skupy nie chcą ziarna ze szkodnikami

O tym jak ważne jest zwalczanie wołka, trojszyka i całej gamy innych szkodników w magazynach przekonała się część gospodarstw sprzedając zboża późną wiosną. Niemal wszystkie znane nam firmy odmawiały przyjęcia towaru, jeśli znaleziono w ziarnie szkodniki magazynowe (nawet już zagazowane, nieżywe).

Oprócz zabezpieczenia magazynów pamiętajmy także, by wolne od szkodników były inne elementy mające kontakt z ziarnem, gdzie może dojść do rozwoju szkodników - choćby żmijki, dmuchawy czy zbiornik kombajnu. Jeśli weźmiemy pod uwagę średnią ilość uszkodzonych zbóż w kraju to tylko bacząc na ten element sprawdźmy ile potencjalnych strata może być w naszych gospodarstwach bez odpowiedniego przygotowania magazynu? Przy 5% i przechowywaniu tylko 10 ton to nawet 0,5t, czyli około 400 zł. Ale już przy 100 tonach ta strata to 5 ton, co daje nam uszkodzenia na poziomie nawet około 4 tysięcy zł. Teoretycznie. Bo w praktyce może się okazać, że zostaniemy z całą partią towaru, ponieważ firmy skupowe nie będą zainteresowane zakupem takiego ziarna.