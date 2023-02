Szkody w uprawach powodowane przez dzikie ptaki, to temat od lat poruszany przez rolników. Projekt noweli ustawy o ochronie przyrody, zakłada rekompensatę strat w postaci odszkodowań przyznawanych dla rolników i rybaków. Zdaniem Zbigniewa Ziejewskiego - przedstawiciela wnioskodawców projektu ustawy, szansa na zmiany w ustawie jest wysoka.

Wydziobując zasiane ziarno bądź żywiąc się młodymi roślinami, dzikie ptaki potrafią doszczętnie zniszczyć uprawę. Przykładem jest rzepak, na którym chętnie „stołują się” stada łabędzi. W wyniku zgryzania wewnętrznych liści, zniszczona roślina nie ma szansy na regenerację. Stada nierzadko potrafią liczyć nawet kilkaset osobników, a takie plantacje wymagają często nowych zasiewów – co wymusza kolejne nakłady pieniężne ze strony rolnika.

Projekt zmian w ustawie o ochronie przyrody

25 lutego 2021 r. grupa posłów ze Zbigniewem Ziejewskim na czele, złożyła projekt o zmianę ustawy o ochronie przyrody. Zakłada on rozszerzenie zakresu szkód wyrządzonych przez zwierzynę o kategorię ptactwa prawnie chronionego: kormoranów, żurawi, dzikich gęsi, łabędzi i krukowatych. Projekt ma na celu dopisanie w ustawie przepisów o odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki ptaków chronionych, za które w obecnym stanie prawnym brakuje regulacji umożliwiających rekompensatę rolnikom i hodowcom.

-Na dzień dzisiejszy jedynym, jednocześnie mało skutecznym sposobem próby ochrony plonów przed szkodami jest odstraszanie, na przykład metodą hukową, albo przez puszczanie nagrań odgłosów naturalnych wrogów ptaków. Jednak wymagane jest na to zezwolenie w przypadku chronionych ptaków. Mając na uwadze ciężką pracę rolników, którzy utrzymują bezpieczeństwo żywnościowe w kraju, zasadne jest wprowadzenie regulacji umożliwiającej wypłaty rekompensaty za szkody powodowane przez ptactwo prawnie chronione, tak aby rolnik nie ponosił kosztów utrzymania zwierząt dziko żyjących, żerujących na jego uprawach i stawach hodowlanych – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Straty tyczą się również rybaków posiadających stawy hodowlane. -Co roku przylatuje do Polski około 60 tysięcy kormoranów, które zakładają tu gniazda, a w każdym z nich wykluwają się średnio dwa pisklęta. To oznacza, że pod koniec sezonu lęgowego, czyli około lipca mamy w Polsce około 120 tysięcy ptaków, które tu żerują. Instytut Rybactwa Śródlądowego wyliczył, że kormorany żerujące na jeziorach północno-wschodniej Polski zjadają łącznie co roku blisko l ,2 tys. ton ryb. Na te ptaki przypada ok. 80% ryb zjadanych przez wszystkie zwierzęta drapieżne - to więcej niż odławiają na tym terenie zawodowi rybacy (ok. l tys. ton) – podaje projekt.

Duże szanse na zmiany w ustawie

Jak tłumaczył poseł Zbigniew Ziejewski w rozmowie z redakcją farmer.pl, projekt przeszedł przez pierwsze czytanie na wspólnych komisjach rolnictwa i ochrony środowiska. Obecnie trwają pracę nad sposobem wyliczania strat.