Szokujący sposób na dzika

Jedną z najbardziej skutecznych metod na odstraszanie dzikiej zwierzyny (w szczególności dzików) i ochronę upraw rolnych jest inwestycja w elektryczną siatkę ogrodzeniową. Podpowiadamy, na co trzeba zwrócić uwagę przy jej zakupie i montażu.

Dziki szabrujące na terenie gospodarstw rolnych to podwójny problem. Z jednej strony zwierzęta te powodują liczne szkody w uprawach, np. takich roślin, jak kukurydza czy ziemniaki. Z drugiej strony dziki to nic innego, jak potencjalne zagrożenie i źródło wirusa ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń, który dziesiątkuje populacje trzody chlewnej na terenie Polski i innych krajów UE. Jak więc rolnik ma skutecznie i zgodnie z prawem zabezpieczyć się przed nieproszoną wizytą dzików na polach uprawnych?

Pod napięciem zgodnie z prawem

Zanim na dobre zdecydujemy się zainwestować w odpowiednie ogrodzenie mające skutecznie powstrzymać dzikie zwierzęta przed szabrowaniem pól uprawnych, warto zaznaczyć, że powinno ono być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. A te dokładnie określają wysokość takiego ogrodzenia, które zgodnie z ustawą Prawo budowlane (art. 29 ust. 2) może sięgać do wysokości 2,20 m. Ogrodzenia można budować bez konieczności zgłaszania takiej inwestycji stosownym urzędom, a tym bardziej nie będzie do tego potrzebne pozwolenie na budowę.

O wiele większe wyzwanie może stanowić podłączenie ogrodzenia do prądu, który może wyrządzić krzywdę ludziom lub zwierzętom. Zgodnie z art. 160 ustęp 1 Kodeksu karnego ten, kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Dodatkowo art 6.1. i 1a Ustawy o ochronie zwierząt zabrania zabijania zwierząt, jak i znęcania się nad nimi. Dlatego też rolnik decydujący się na montaż ogrodzenia pod napięciem musi wybrać takie rozwiązanie, które nie będzie stanowić zagrożenia zarówno dla przypadkowych ludzi, jak i dzikich zwierząt. Innymi słowy: człowiek lub dzikie zwierzę po zetknięciu z linią napięcia powinni przeżyć tylko nieprzyjemny szok, który ma zadziałać odstraszająco. Jakie rozwiązania najlepiej sprawdzą się w tym wypadku?

Sprawdzone rozwiązania

Decydując się na ogrodzenie pod napięciem, warto postawić na sprawdzone rozwiązania i technologie. Do budowy stałego ogrodzenia pod napięciem najlepiej nadadzą się druty o średnicy 2 mm i oporności wynoszącej: 0,16-0,18 Ω/m. Oznacza to dużą zdolność przewodzenia prądu takiej linii pod napięciem, co przekłada się na możliwość wykonania bardzo długich ogrodzeń. Drut taki powinien być ocynkowany – zwiększa to znacząco jego trwałość i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Jako przewodniki świetnie sprawdzają się też plecionki i taśmy, gdyż są nie tylko trwałe, lecz także lepiej dostrzegane przez dziką zwierzynę.

– Kiedy dzik zetknie się z przewodnikiem i dozna wstrząsu elektrycznego, natychmiast skojarzy nieprzyjemny szok z przewodami, z którymi właśnie miał kontakt. Wykonane są one z wielu cienkich, bardzo mocnych żyłek, odpornych na działanie promieniowania UV. Wśród tych żyłek wplecione są druty przewodzące wykonane ze stali cynkowanej lub miedzi odpornej na utlenianie. Takie wykonanie zapewnia optymalną przewodność. Miękkość przewodów powoduje, że mogą one być wielokrotnie instalowane i zwijane. Po wykonaniu instalacji przewody te należy naciągnąć, tak aby nie dotykały roślinności czy ziemi. Można do tego celu użyć sprężyn i odpowiednich napinaczy – podkreśla Łukasz Giziewicz, specjalista ds. planowania sprzedaży, marketingu i obsługi klienta w firmie Pomelac.

Bezpieczny impuls elektryczny

Każdy rolnik montujący ogrodzenie pod napięciem powinien też użyć elektryzatorów o odpowiedniej energii impulsu. Zakup ogrodzenia pod napięciem to koszt rzędu 200-350 zł za 50 m siatki wraz z palikami, linkami naciągowymi itd. Jednak największy wydatek jest związany z zakupem elektryzatora. Na rynku dostępne są 3 rodzaje elektryzatorów, które rozróżniamy w zależności od typu zasilania. Elektryzator może być zasilany z sieci elektrycznej (230 V), akumulatora (9 V, 12 V), a nawet baterii słonecznej. Zaletą elektryzatorów z własnym zasilaniem akumulatorowym lub baterii słonecznych jest to, że pracują, nawet gdy np. z powodu burzy dojdzie do odcięcia prądu elektrycznego.

Urządzenia (podłączane zasilaczem do sieci elektrycznej 230 V) o wyjściowej energii impulsu 3,5 J można już nabyć za ok. 400 zł. Jednak cena elektryzatorów rośnie wraz z coraz wyżej generowaną wyjściową energią impulsu. Już przy mocy wyjściowej 5,5 J zapłacimy ponad 600 zł za takie urządzenie. Właściwa energia impulsu ma ogromny wpływ na skuteczne działanie ogrodzenia elektrycznego na dziki. W tym wypadku muszą one generować większą moc impulsu niż w przypadku tej stosowanej przy ogrodzeniach dla krów hodowlanych, ponieważ sierść dzika i gruba skóra lepiej go izolują. Dlatego też, aby skutecznie odstraszyć dziki, do zasilenia ogrodzeń pod napięciem sprawdzą się elektryzatory o energii impulsu sięgającej co najmniej 4 J. Elektryzatory mogą zasilać ogrodzenia elektryczne o długości sięgającej nawet 50 km. Dla zapewnienia poprawnego działania elektrycznego ogrodzenia ważna jest jeszcze kwestia właściwego uziemienia całej instalacji elektrycznej.

Uziemienie instalacji

Rolnik chcący skutecznie chronić swoje uprawy nie może też zapomnieć o bardzo ważnym elemencie, jakim jest odpowiednie uziemienie. Umożliwia ono skuteczne zamknięcie obwodu elektrycznego i powrót impulsów przechodzących przez ciało zwierzęcia podczas zetknięcia z przewodem pod napięciem.

– Uziom należy podłączać zawsze do odpowiedniego zacisku elektryzatora. Przy stosowaniu elektryzatorów o sile impulsu powyżej 4 J zaleca się korzystanie z dodatkowych uziomów, aby zwiększyć skuteczność odbierania impulsów. Pamiętajmy, że w okresie suszy skuteczność uziomów spada, najlepiej instalować więc uziomy o długości 1 m lub rozważyć rozwieszenie dodatkowej linii uziemienia na ogrodzeniu – podsumowuje Łukasz Giziewicz, specjalista ds. planowania sprzedaży, marketingu i obsługi klienta w firmie Pomelac.

Zdaniem eksperta

Łukasz Giziewicz, specjalista ds. planowania sprzedaży, marketingu

i obsługi klienta w firmie Pomelac

Solidna podstawa

Aby mieć pewność, że budowane przez nas ogrodzenie elektryczne będzie skutecznie odstraszało dziki, trzeba zadbać o odpowiedni dobór poszczególnych jego elementów – to pozwoli na bardzo efektywną pracę całego układu, jakim jest ogrodzenie elektryczne. Przy budowie takiej instalacji trzeba pamiętać o solidnych słupkach początkowych i narożnych, często z drewna, betonu lub jakichś niewykorzystanych rur stalowych. To one wezmą na siebie ciężar przewodników. W ogrodzeniach stałych (budowanych na wiele lat) w linii ogrodzenia stosuje się drewno lub słupki betonowe – tu niezbędne jest zastosowanie odpowiednich izolatorów. W konstrukcjach przenośnych (tymczasowych) bardzo dobrze sprawdzają się słupki plastikowe i z włókna szklanego. Gęstość, z jaką powinny być rozstawiane, zależy od rodzaju słupków i gruntu, w jakim będą osadzane.

Na ogrodzeniu sugerujemy zastosować od niezbędnych 2 do nawet 4 linii przewodników. W przypadku dwóch linii należy je poprowadzić na wysokościach 25 cm i 50 cm. Jeżeli zdecydujemy się na 3 linie, to powinny one się znaleźć na wysokości 25 cm, 45 cm oraz 75 cm. Warto też na ogrodzeniu rozwiesić linię z uziemieniem na wysokości 60 cm. Takie rozmieszczenie przewodników i ich odpowiednie napięcie skutecznie powstrzymają dziki plądrujące i niszczące olbrzymie powierzchnie uprawne ziemniaków czy kukurydzy.