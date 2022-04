We wszystkich programach ochrony i nawożenia zbóż przewijają się określenia "faza pierwszego kolanka", "faza drugiego kolanka". Sprawdzenie fazy rozwojowej roślin jest prostym zadaniem.

Kluczowy okres w rozwoju zbóż

Faza pierwszego kolanka oraz faza drugiego kolanka w skali BBCH wyrażane są jako BBCH 31 oraz BBCH 32. Kody te przewijają się w programach uprawy zbóż oraz etykietach wielu agrochemikaliów. Faza pierwszego kolanka zwykle uznawana jest za optymalny moment na ochronę fungicydową łanu oraz regulację pokroju. Faza BBCH 32 to właściwie moment graniczny i ostatni dzwonek do wykonania zabiegu T-1, podania drugiej dawki azotu i wiosennego odchwaszczania (wybranymi herbicydami). Strzelanie w źdźbło to również dobry moment na przeprowadzenie dokarmiania dolistnego. Fazy pierwszego i drugiego kolanka trwają niedługo, lecz wykonane w tym okresie zabiegi decydują o dalszym rozwoju roślin, dlatego tak istotne jest jak najbardziej dokładne określenie fazy rozwojowej zbóż.

Pomiary od ręki i bezpośrednio z pola

Sprawdzenie fazy rozwojowej roślin na danej plantacji nie wymaga skomplikowanej aparatury. Często kolanko można wyczuć poprzez dotyk jako zgrubienie na źdźble, warto jednak sprawdzić dokładniej. Do odszukania kolanek wystarczy nożyk lub scyzoryk, miarka bądź linijka oraz wprawne oko. Pęd główny rośliny należy ostrożnie rozciąć wzdłuż (wcześniej warto skrócić nieco roślinę i pozbyć się liści) i odszukać wzrokiem charakterystyczne, ciemniej zabarwione "oczka". To położone najbliżej podstawy źdźbła jest pierwszym kolankiem. Przystępujemy do mierzenia - jeśli pierwsze kolanko położone jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia, zboże weszło w fazę BBCH 31. Na dalszych etapach rozwoju kolanka oddalają się od siebie - gdy drugie kolanko znajdzie się w odległości min. 2 cm od pierwszego kolanka - mamy do czynienia z fazą BBCH 32.

Poszukiwania kolanek w Wielkopolsce

By przekonać się, jak zaawansowane w rozwoju są zboża ozime na wschodzie Wielkopolski, 22.04.2022 r. wybraliśmy się z lustracją na plantację jęczmienia ozimego zasianego w terminie optymalnym. Po rozkrojeniu źdźbła okazało się, że pierwsze kolanko znajdowało się ok. 2 cm nad węzłem krzewienia, a drugie kolanko około 1 cm nad pierwszym. Jęczmień nie osiągnął zatem jeszcze fazy BBCH 32, jednak stopień zaawansowania rozwoju plantacji jest już znaczny, a wciąż nie przeprowadzono na niej istotnych zabiegów chemicznych, co jest efektem niesprzyjających warunków atmosferycznych. Rolnicy zastanawiają się, czy uda się trafić na okno pogodowe do wykonania oprysków, zanim odpowiednie fazy rozwojowe "uciekną"?