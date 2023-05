Pszenica od około 10 lat jest dominującym zbożem w Szwecji.

Rośnie areał uprawy pszenicy

Uprawa pszenicy w Szwecji po raz pierwszy przekroczyła granicę 500 tys. ha. Według oficjalnych statystyk i wstępnych szacunków, rolnicy w tym państwie obsiali tym zbożem na 518 600 ha.

Jak informuje organ ds. rolnictwa Jordbruksverket obszar ten zwiększył się o 55 700 ha, czyli o 12 proc. w porównaniu z 2022 r. Szacuje się, że zasiano 468 300 ha pszenicy ozimej i 50 300 ha pszenicy jarej.

Dominują uprawy zbóż

Według pierwszych szacunków na 2023 r. powierzchnia użytków rolnych w Szwecji wynosi prawie 3 mln ha, z czego prawie 2,5 mln ha to grunty orne, a ponad 457 000 ha to użytki zielone. Jordbruksverket poinformował, że zboża i rośliny pastewne są uprawiane na ponad 1 mln ha, co odpowiada około 71 proc, całkowitej powierzchni użytków rolnych.

Według władz owies był dominującym zbożem w Szwecji do późnych lat 60. Następnie jęczmień był najważniejszy, ale w ciągu ostatnich dziesięciu lat pszenica znalazła się na szczycie. Na potrzeby tegorocznych zbiorów jęczmień wysiano na około 272 000 ha, a owies na 149 900 ha w całej Szwecji, co według Jordbruksverket, oznacza to spadek o 8 500 ha w porównaniu z poprzednim rokiem.

Coraz więcej rzepaku i rzepiku

Z drugiej strony, według wstępnych szacunków, szwedzcy rolnicy nieznacznie powiększyli uprawy rzepaku i rzepiku w porównaniu z 2022 r. o 1400 ha, czyli ponad 1 proc. do 128 900 ha, z czego 114 500 ha, czyli 89 proc., został obsiana rzepakiem. Według szwedzkich statystyków tegoroczna powierzchnia uprawy rzepaku jest największa od 1965 r., czyli, od kiedy zaczęto przeprowadzać pomiary powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku.