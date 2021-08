Szybsza końcówka zbiorów w Niemczech

Ciepła i sucha pogoda ostatnich kilku dni zapewniła szybki postęp w żniwach, wyjaśnił ekspert ds. rynku zbóż z Niemieckiego Stowarzyszenia Raiffeisen (DRV).

Zbiory zbóż odbywają się tylko na dużych wysokościach i na obszarach późnego omłotu gdzie nadal znajdują się znaczne ilości zbóż do zebrania. Jednak w wielu przypadkach plony są poniżej oczekiwań. Zimna wiosna początkowo zahamowała wzrost roślin i została później zastąpiona w dużej części Niemiec upałami. Wpłynęło to na uprawy będące we wrażliwej fazie napełniania ziarna.

Wysokie temperatury przy prawie zerowych opadach spowodowały powstanie małych kłosów pszenicy i innych zbóż, zwłaszcza na wschodzie stwierdził ekspert. Na tym tle DRV obniżyło prognozę zbiorów zbóż w Niemczech do 42,9 mln ton, a rzepaku do 3,5 mln ton. Stanowi to wynik nieco poniżej średniej w przypadku zbóż, a w przypadku rzepaku poziom z poprzedniego roku, komentuje ekspert DRV.

Podaż na rynku maleje

W Europie i innych ważnych obszarach uprawy zbóż na świecie również nie są osiągane oczekiwane wielkości zbiorów. W szczególności Kanada i Rosja obniżyły swoje prognozy, w ze względu na pogodę w niektórych przypadkach znacznie. Po raz piąty z rzędu światowa produkcja zbóż prawdopodobnie nie będzie w stanie sprostać stale rosnącemu zapotrzebowaniu. Co gorsza, zapasy również zmniejszyły się w ostatnich latach w wyniku silnego popytu. Nie ma jednak powodów do obaw o odpowiednią podaż zboża na krajowym rynku.

Nie tylko ekologia

W przyszłości należy zwrócić większą uwagę na to, w jaki sposób pożądana społecznie zrównoważona transformacja sektora rolnego może odnieść sukces bez zagrażania bezpieczeństwu dostaw. Wyłączne skupienie się na aspektach ekologicznych byłoby fatalne, podkreślił ekspert.

Tym komunikatem DRV kończy swoje szacunki zbiorów w 2021 r.

Oczekuje się, że stowarzyszenie opublikuje ostateczną ocenę zbiorów kukurydzy na ziarno w pierwszej połowie listopada.