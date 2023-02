T0 - jest to określenie zabiegu wykonywanego w zbożach, którego celem jest utrzymanie zdrowotności łanu przed aplikacją fungicydu w terminie T1. Zabieg wykonywany jest zwykle, gdy na plantacji w okresie wczesnej wiosny można zaobserwować objawy chorób, które swój początek mają w okresie jesiennym.

Zabieg T0 w zbożach, czy są przesłanki do jego wykonania?

Jesień 2022 oraz pierwsze tygodnie 2023 roku upłynęły pod znakiem wysokich temperatur jak na warunki jesienno-zimowe. Odbiegały one znacznie od średniej wieloletniej i były powyżej minimalnej temperatury infekcji grzybami patogenicznymi powodującymi choroby o najważniejszym znaczeniu gospodarczym w zbożach.

Lustracja plantacji zbóż ozimych sianych w terminie agrotechnicznym wskazuje, w większości przypadków, na konieczność wykonania tego zabiegu. Dotyczy to zwłaszcza upraw zbóż będących w fazie pełni krzewienia. Na roślinach zbóż można zaobserwować objawy septoriozy paskowanej liści, brunatnej plamistości liści, mączniaka prawdziwego czy plamistości siatkowej jęczmienia.

Jakie produkty z grupy środków ochrony roślin można zastosować na T0?

W celu ochrony roślin przed chorobami grzybowymi w terminie T0 można wykorzystać fungicydy zwalczające najważniejsze choroby zbóż występujące w tym okresie. W momencie wyboru odpowiedniego produktu należy pamiętać o tym, że warunki pogodowe są zmienne - znaczne wahania temperatur. Dlatego też należy wybierać produkty zawierające substancje czynne o niskich minimach temperaturowych działania.

Dobrym rozwiązaniem byłaby aplikacja środków ochrony roślin zawierających tiofanat metylu (już wycofany ze stosowania) lub prochloraz. Przy wyborze odpowiedniego fungicydów należ pamiętać o tym, aby uwzględniał on fazę rozwojową zbóż. Zabieg T0 wykonywany jest zwykle po pełni krzewienia (po BBCH 25).

Przy zmniejszającej się liczbie dostępnych środków ochrony roślin, rolnicy poszukują alternatywnych rozwiązań, które umożliwią im zadbanie o odpowiedni stan fitosanitarny zbóż. W związku z tym coraz większe znaczenie zaczynają ogrywać produktu z grupy nawozów zawierających w swoim składzie miedź i siarkę.

Nawozy dolistne o działaniu fitosanitarnym

Działanie fungistatyczne siarki i miedzi w ochronie upraw jest znane i często wykorzystywane w warunkach, w których jakość działania bardziej zaawansowanych substancji czynnych może być zagrożona. Jednocześnie warto też wykorzystać zabieg w celach nawozowych uzupełniając składniki pokarmowe.

IonBlue w zbożach na T0

IonBlue w swoim składzie zawiera bioaktywne formy składników pokarmowych: miedź (Cu) i siarkę (S). Pełnią one funkcje zarówno odżywczą, jak i fitosanitarną. Zawarte w nawozach dolistnych Cu i S wspierają odporność roślin na choroby, przez przyspieszenie procesów związanych z budową tkanek mechanicznych. Dobrze wykształcone i wysycone ligniną tkanki, są naturalną barierą dla grzybów patogenicznych. Warto również podkreślić, że miedź i siarka nie mają ograniczeń związanych z minimalną temperaturą działania pod kątem fungistatycznym.

Nawóz dolistny na zboża - ważny element tank mix

Wjazd w pole w celu wykonania zabiegu T0 należy optymalnie wykorzystać. Wczesna wiosna jest to idealny moment do zastosowania produktu Alfa Mikro (2,0 l/ha) w celu uzupełnienia składników pokarmowych. Alfa Mikro zawiera niezbędne mikroelementy dla zbóż. Aplikacja nawozu umożliwi ich szybkie dostarczenie do miejsc, gdzie są najbardziej potrzebne do intensywnej regeneracji oraz wiosennego wzrostu. Alfa Mikro zawiera wszystkie mikroelementy w formie chelatów, które są łatwo dostępne dla roślin uprawnych. Jest to ważne, ponieważ umożliwia ich szybie wykorzystanie przez zboża.