Co z importem owoców z Ukrainy? fot. Shutterstock

Z Mirosławem Maliszewskim, prezesem Związku Sadowników RP rozmawiamy o eksporcie jabłek do Egiptu i na Białoruś. Pytamy o perspektywy na dalszą część sezonu i wpływ ukraińskiego importu żywności na rynek owoców i warzyw.

Rynek jabłek 2023 - eksport do Egiptu i Białorusi

Jak kształtuje się sytuacja na rynku jabłek? Czy otwarcie Białorusi może w znaczącym stopniu wpłynąć na sytuację na rynku jabłek?

Mirosław Maliszewski: Otwarcie dla polskich rynku Białorusi to bardzo dobra informacja. Po jego zamknięciu i rosyjskim embargu nie mamy za bardzo gdzie wyeksportować tych ogromnych ilości, które produkujemy. Przykład ubiegłego roku, gdzie również nastąpiło chwilowe otwarcie, że pewna grupa odmian nie nadająca się do dalekich wysyłek cieszy się sporym zainteresowaniem na wschodzie. Wtedy (w 20222 roku) wysłaliśmy na Białoruś kilkanaście tysięcy ton miesięcznie. To w tym okresie spora ilość.

Niestety jest pewna różnica między tamtym okresem, a obecnym. W tym sezonie ogromnym ograniczeniem jest brak dostatecznej ilości środków transportu wskutek nałożonych wzajemnych ograniczeń oraz zamknięte przejścia graniczne. Nad jednym i drugim problemem intensywnie pracujemy. Poruszymy ten temat także w rozmowie z nowym ministrem rolnictwa, do którego mam nadzieję, że niedługo dojdzie.

